Lamine Yamal vs Charles De Ketelaere: la sfida dei talenti che ha acceso Spagna-Belgio

Il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio non è stato solo un concentrato di tattica, emozioni e colpi di scena fino all’88°. A Los Angeles, la partita è vissuta anche sui piedi, le idee e le accelerate di due dei talenti più affascinanti e diversi del panorama calcistico europeo: Lamine Yamal e Charles De Ketelaere.

Se da un lato la Roja si gode l’ennesima semifinale della sua storia recente, dall’altro il Belgio esce a testa altissima, aggrappato proprio alla classe del gioiello dell’Atalanta. Mettiamo a confronto le loro prestazioni nel quarto di finale.

Il tabellino delle prestazioni a Dallas

Statistica Lamine Yamal (Spagna) Charles De Ketelaere (Belgio) Ruolo nel match Esterno d’attacco destro Falso Nove / Riferimento centrale Gol / Assist 0 gol, ma costante spina nel fianco 1 gol (colpo di testa al 41′) Segni particolari Ha propiziato l’azione del primo gol Ha interrotto l’imbattibilità della Spagna

Lamine Yamal: l’elettricità costante delle Furie Rosse

Il commissario tecnico Luis de la Fuente lo aveva annunciato alla vigilia: “Il miglior Lamine Yamal deve ancora arrivare”. E l’esterno del Barcellona non ha tradito le attese, prendendosi sulle spalle la fascia destra spagnola.

L’impatto sul match: Ogni volta che Yamal ha puntato l’uomo, per la difesa belga è stato un mezzo calvario. È dai suoi piedi e dalla combinazione con Pedro Porro che è nata l’azione del momentaneo 1-0 di Fabián Ruiz.

Ogni volta che Yamal ha puntato l’uomo, per la difesa belga è stato un mezzo calvario. È dai suoi piedi e dalla combinazione con Pedro Porro che è nata l’azione del momentaneo 1-0 di Fabián Ruiz. La minaccia costante: Ha sfiorato il gol a giro nel primo tempo e ha costretto Courtois a due miracoli nella ripresa. La sua capacità di accentrarsi sul sinistro garantisce alla Spagna quella fiammata imprevedibile che rompe i blocchi difensivi. Martedì, contro la Francia, toccherà ancora a lui accendere la luce.

Charles De Ketelaere: la maturità del “falso 9” che fa tremare la Roja

Dall’altra parte del campo, il ct Garcia ha sorpreso tutti schierando CDK dall’inizio come riferimento centrale, preferendolo inizialmente alla fisicità di Lukaku. Una mossa mossa dalla necessità di non dare punti di riferimento alla coppia Cubarsí-Laporte.

La notte della consacrazione: De Ketelaere ha giocato una partita di enorme intelligenza tattica, venendo incontro a legare il gioco e ripulendo palloni difficili.

De Ketelaere ha giocato una partita di enorme intelligenza tattica, venendo incontro a legare il gioco e ripulendo palloni difficili. Il gol della storia (momentanea): Al minuto 41, su cross di Castagne, Charles ha preso il tempo proprio a Cubarsí, trafiggendo Unai Simón con un colpo di testa imperioso. Un gol pesantissimo: CDK è diventato ufficialmente il primo giocatore a segnare contro la Spagna in questo Mondiale, interrompendo un’imbattibilità difensiva che durava da cinque partite.

Due filosofie a confronto: chi ha vinto il duello?

Se guardiamo il verdetto del campo, a fare festa è Lamine Yamal, che martedì 14 luglio giocherà la semifinale contro la Francia a Dallas. Il verdetto della critica, però, li premia entrambi: