Video Gol Highlights Sassuolo-Juventus 1-0: Sintesi 16-4-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Juventus 1-0, 30° Giornata Serie A: decide Defrel

Il Sassuolo batte la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo pomeridiano della domenica della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, fermi a quota quarantaquattro punti in classifica in una settimana assolutamente decisiva per il proprio futuro.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana e dopo due partite senza conquistare i tre punti.

Sintesi di Sassuolo-Juventus 1-0

Out Berardi e Muldur per Alessio Dionisi, che schiera Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio in difesa a protezione di Consigli, conferma Matheus Henrique in mediana con Frattesi e Maxime Lopez e lancia Bajrami nel tridente d’attacco con Pinamonti e Lauriente.

Non ci sono Alex Sandro, De Sciglio, Ihattaren, Kaio Jorge, Kean e Szczesny per Massimiliano Allegri, che sceglie a sorpresa Barbieri a centrocampo con Paredes, Fagioli, Rabiot e Kostic, conferma Gatti in difesa con Bremer e Danilo davanti a Perin, e ritrova Vlahovic in attacco con Milik.

E’ una partita brutta e noiosa nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza blandi. Le due squadre sono attente in fase difensiva, si chiudono con ordine e compattezza non lasciando spazi agli avversari.

Ci provano Frattesi e Bajrami, ma senza grande convinzione, mentre gli ospiti sfiorano il vantaggio con Bremer più volte, soprattutto su sviluppi di calci piazzati.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Defrel al posto di Pinamonti, ma sembra cambiare un po’ il copione della partita, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco mettendo in grande difficoltà gli avversari.

Dopo un tentativo di Danilo, i padroni di casa provano a sfruttare i calci piazzati di Bajrami, ma Perin fa il fenomeno prima dell’entrata in campo di Cuadrado e Di Maria al posto di Barbieri e Milik.

I padroni di casa spingono sull’acceleratore, gli ospiti si abbassano troppo, ma Gatti salva sulla linea su Matheus Henrique e Bajrami colpisce il palo.

Al 64′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Defrel, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’errore di Fagioli.

FT | #SassuoloJuve sulle note di Gregoire Defrel 🎼 pic.twitter.com/aO5HkC3LXu — Lega Serie A (@SerieA) April 16, 2023

Spazio a Chiesa, Miretti e Harroui, che subentrano per Kostic, Fagioli e Matheus Henrique, dando così inizio alla grande reazione degli ospiti, che attaccano a testa bassa la porta di Consigli, che fa il fenomeno su Gatti e Rabiot.

Nel finale c’è spazio anche per Zortea, Ceide, Pogba e Ferrari, che sostituiscono Bajrami, Lauriente, Paredes e Ruan, mentre Harroui è poco cinico sotto porta e Rabiot è impreciso.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Juventus 1-0:

Tabellino di Sassuolo-Juventus 1-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi (45′ st Ferrari), Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique (31′ st Harroui); Bajrami (32′ st Zortea), Pinamonti (1′ st Defrel), Laurentiè (32′ st Ceide).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Romagna, D’Andrea, Thorstvedt. All.: Dionisi



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri (12′ st Cuadrado), Fagioli (21′ st Miretti), Paredes (38′ st Pogba), Rabiot, Kostic (21′ st Chiesa); Milik (12′ st Di Maria), Vlahovic.

A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Locatelli, Soulé, Iling-Junior. All.: Allegri



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 19′ st Defrel (S)

Ammoniti: Chiesa (J)

Espulsi: –