Milan, addio a Divock Origi: risolto il contratto dopo mesi di stallo

Arriva finalmente una doppia notizia positiva in casa AC Milan. Dopo l’arrivo in serata di Niclas Füllkrug, il club rossonero ha ufficialmente risolto il contratto con Divock Origi al termine di una trattativa lunga e complicata, che si trascinava da mesi.

La conferma arriva da più fonti concordanti, secondo cui l’accordo è stato raggiunto e la documentazione firmata per una risoluzione consensuale del contratto.

L’accordo tra Milan e Origi sarebbe dovuto scadere nel giugno 2026, ma l’attaccante belga era ormai fuori dal progetto tecnico da oltre un anno e mezzo. Nonostante ciò, il giocatore aveva sempre rifiutato di rinunciare a un contratto estremamente vantaggioso dal punto di vista economico.

L’ultima presenza ufficiale di Origi con la maglia rossonera risale al maggio 2023, dato che certifica quanto la sua esperienza milanista fosse ormai chiusa da tempo sul piano sportivo, ma non su quello contrattuale.

Arrivato a parametro zero dal Liverpool nell’estate del 2022, Origi si è rivelato rapidamente uno degli acquisti più fallimentari della storia recente del Milan. In totale ha collezionato 27 presenze e appena due gol, realizzati contro Monza e Sassuolo.

Nella stagione successiva è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest, senza però rilanciarsi. Tornato a Milano nel luglio 2024, non ha più messo piede in campo con la prima squadra.

Nel tentativo di spingerlo verso l’addio, il club aveva deciso di declassarlo alla squadra Milan Futuro, ma la mossa non ha prodotto l’effetto sperato. Origi, ormai trentenne, avrebbe continuato a percepire regolarmente lo stipendio senza prendere parte all’attività agonistica.

Secondo le ricostruzioni, il contratto garantiva al giocatore circa 300.000 euro al mese, per un totale vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che spiega la lunga resistenza del belga a qualsiasi soluzione anticipata.

Emergono inoltre dettagli singolari sulla gestione dell’ultimo periodo: Origi non si sarebbe nemmeno allenato con il Milan Futuro, preferendo spostarsi tra Roma e Firenze per lavorare con un preparatore personale.

Con la risoluzione del contratto, il Milan riesce finalmente a liberarsi di un peso economico e simbolico, chiudendo una delle parentesi più controverse della propria storia recente. Un’uscita che permette al club di guardare avanti con maggiore serenità, sia dal punto di vista finanziario che sportivo, mentre prende forma il nuovo corso tecnico della squadra.

