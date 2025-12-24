EA Sports FC 26: le migliori gold card sottovalutate per una Ultimate Team competitiva senza spendere troppo

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

EA Sports FC 26 è diventato un titolo in cui costruire una Ultimate Team davvero competitiva richiede sempre più crediti. Il continuo rilascio di promo come Winter Wildcards e Scream accelera la power curve, rendendo le carte meta rapidamente obsolete e costose. In questo contesto, molti giocatori dimenticano l’esistenza di alcune gold card sottovalutate, capaci di offrire prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto. Individuare questi giocatori è fondamentale per una Road to Glory efficace o semplicemente per competere ad alti livelli senza prosciugare il budget.

Anthony Gordon è una delle ali più sottovalutate del gioco. Nonostante un overall di 83, offre 91 di velocità e un dribbling molto reattivo, caratteristiche che lo rendono devastante sulle fasce. Può giocare sia a destra che a sinistra e risulta particolarmente pericoloso quando rientra sul piede forte per concludere con tiri a giro rapidi. In partita è fluido, scattante e difficile da contenere, una scelta ideale per chi cerca profondità offensiva a basso costo.

Micky van de Ven è uno dei difensori centrali più efficaci in rapporto al prezzo. Il suo overall di 82 nasconde una statistica chiave fondamentale in Ultimate Team, ovvero 90 di velocità. Questo lo rende perfetto per contrastare contropiedi e attaccanti rapidi, uno dei problemi principali dei difensori gold. A questo si aggiungono buoni valori di difesa e fisico, che gli permettono di reggere bene i duelli e di impostare l’azione con sicurezza.

Ridle Baku rappresenta una delle migliori occasioni sul mercato. Con un overall di 78, offre statistiche estremamente equilibrate che gli consentono di adattarsi a più ruoli. Può giocare a centrocampo, da esterno o persino come terzino destro, garantendo sempre solidità difensiva e una discreta spinta offensiva. Per il prezzo a cui si trova, è una carta quasi indispensabile per chi cerca versatilità tattica.

Jeremie Frimpong è sinonimo di velocità pura. I suoi 94 di passo lo rendono una minaccia costante, sia come terzino offensivo sia come esterno alto. È in grado di percorrere tutta la fascia in pochi secondi, creare superiorità numerica e mettere palloni pericolosi in area. Anche se il tiro non è il suo punto di forza principale, la sua capacità di inserirsi e sorprendere le difese lo rende estremamente incisivo nei match ad alto ritmo.

Lucas Chevalier è uno dei portieri gold più affidabili per chi ha un budget limitato. Le sue statistiche, in particolare gli 86 di riflessi e il buon posizionamento, lo rendono sorprendentemente efficace tra i pali. In partita è spesso decisivo con parate ravvicinate e interventi istintivi. Considerando il costo contenuto, rappresenta una scelta intelligente per chi vuole sicurezza difensiva senza spendere troppo.

Matheus Nunes è un centrocampista completo che tende a passare inosservato. Le sue statistiche gli permettono di coprire più ruoli, dalla mediana al terzino adattato, offrendo sempre un ottimo equilibrio tra fase difensiva e costruzione. È utile per spezzare le azioni avversarie, ma anche per accompagnare la manovra offensiva con inserimenti e passaggi filtranti, risultando una risorsa preziosa nelle squadre economiche.

Jonathan David è una punta estremamente efficace in rapporto al prezzo. L’overall di 82 è accompagnato da buoni valori di tiro e da una caratteristica rara come il piede debole a cinque stelle, che lo rende imprevedibile sotto porta. È affidabile nelle conclusioni da entrambe le posizioni e si adatta perfettamente a sistemi offensivi basati su movimenti rapidi e scambi stretti in area.

Estêvão è uno dei giovani più interessanti per chi cerca velocità e imprevedibilità. Con 90 di passo e ottimi valori di dribbling, può essere utilizzato sia come ala sia come trequartista, portando ritmo e creatività soprattutto a gara in corso. La fisicità ridotta lo rende vulnerabile nei contrasti, ma se sfruttato negli spazi può diventare un’arma letale contro difese stanche.

Queste gold card sottovalutate dimostrano che anche in un Ultimate Team sempre più costoso è possibile competere ad alti livelli puntando su giocatori efficienti, versatili e dal rapporto qualità prezzo eccellente, senza dover inseguire continuamente le carte promo più costose.

