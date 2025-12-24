Juventus, accordo verbale con Marco Ottolini: sarà lui il nuovo direttore sportivo

Marco Ottolini - Stadiosport.it

In serata più fonti concordanti hanno confermato che la Juventus ha raggiunto un accordo verbale con Marco Ottolini per affidargli l’incarico di nuovo direttore sportivo. Una trattativa che si trascinava da settimane e che ora è arrivata al suo epilogo positivo.

Il nome di Ottolini circolava da tempo negli ambienti bianconeri, soprattutto perché l’operazione rappresenta un ritorno a Torino. Il dirigente ha infatti già lavorato alla Juventus tra il 2018 e il 2022, occupandosi della gestione dei giocatori in prestito, un ruolo chiave nella struttura sportiva del club.

Dopo l’esperienza bianconera, Ottolini ha scelto una nuova sfida diventando dirigente del Genoa. Il suo percorso in rossoblù è iniziato nel 2022 e si è concluso alla fine di ottobre 2025, quando le parti hanno trovato un’intesa per la risoluzione consensuale del contratto.

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli del mercato italiano, tra cui Sky Sport Italia, Alfredo Pedullà e Fabrizio Romano, le settimane di contatti e negoziazioni tra Juventus e Ottolini hanno portato alla definitiva stretta di mano. Il dirigente, 45 anni, aveva sul tavolo diverse proposte, anche dall’estero, e ha voluto prendersi il tempo necessario per valutare con attenzione il passo successivo della sua carriera.

Alla fine, la decisione è ricaduta sulla Juventus. Ottolini ha dato il suo via libera verbale al club bianconero e si prepara a tornare a ricoprire un ruolo centrale nella dirigenza juventina, chiamato a contribuire alla costruzione del nuovo progetto sportivo. L’annuncio ufficiale è ora atteso per formalizzare un’operazione che segna un passaggio importante per il futuro dell’area sportiva della Juventus.

