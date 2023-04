Video Gol Highlights Sampdoria-Spezia 1-1: Sintesi 22-4-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Spezia 1-1, 31° Giornata Serie A: segnano Amione e Verde

Solo un pareggio tra Sampdoria e Spezia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

I liguri tornano a fare risultato dopo la sconfitta della scorsa settimana, ma non vincono da cinque partite e conservano solo un punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Niente da fare per i doriani, che vanno a quota diciassette punti in classifica con il secondo pareggio consecutivo, ma restano a meno dieci punti dalla zona salvezza.

Sintesi di Sampdoria-Spezia 1-1

Sempre assenti Audero, Conti, De Luca, Pussetto e Sabiri per Dejan Stankovic, che schiera Gunter, Murillo e Amione in difesa a protezione di Ravaglia, a centrocampo ancora Zanoli con Leris, Rincon, Winks e Augello, in attacco sempre Lammers con Gabbiadini.

Indisponibili Ampadu, Holm, Joao Moutinho, Zovko e Zurkowski per Leonardo Semplici, che punta su Amian, Nikolaou, Wisniewski e Bastoni davanti a Zoet, ci sono Esposito e Ekdal con Bourabia, mentre in attacco gioca Maldini con Nzola e Gyasi.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono fortissimo, prendono in mano il pallino del gioco contro padroni di casa attenti in fase difensiva, dove risultano compatti e ordinati.

Ci provano subito Nzola, Ekdal e Maldini, ma Ravaglia fa buona guardia, mentre Gabbiadini, Leris e Augello si fanno vedere in attacco con buone iniziative.

Al 23′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Amione, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’ottimo cross di Augello dalla sinistra.

Solo dopo il tentativo di Lammers e l’infortunio di Maldini, sostituito da Verde, gli ospiti provano a reagire rendendosi pericolosi proprio con il neo entrato e con Bourabia.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dalla solita voglia degli ospiti di fare gioco contro padroni di casa compatti dietro la linea della palla.

E’ sempre Verde a prendersi sulle proprie spalle i compagni e a pareggiare al 60′ minuto su assist dell’ottimo Bastoni.

⏱️ FT | Termina in pareggio il 𝒅𝒆𝒓𝒃𝒚 𝒍𝒊𝒈𝒖𝒓𝒆 🤝#SampSpezia pic.twitter.com/Zc8wjCQONJ — Lega Serie A (@SerieA) April 22, 2023

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli ospiti, che iniziano un vero e proprio assedio alla porta avversaria rendendosi pericolosi con Esposito, Ekdal, Amian e Bourabia.

Vengono ammoniti Bastoni e Gunter, mentre entrano Jese Rodriguez, Djuricic, Oikonomou, Ilkhan, Reca e Agudelo al posto di Lammers, Murillo, Amione, Winks, Bastoni e Bourabia.

Nel finale tornano prepotentemente i padroni di casa, che sfiorano il gol vittoria prima con Gunter e poi con Zanoli, sul quale è decisivo Zoet, e c’è spazio anche per Caldara e Kovalenko per Nikolaou e Ekdal.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Spezia 1-1:

Tabellino di Sampdoria-Spezia 1-1

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Murillo (27′ st Djuricic), Gunter, Amione (33′ st Oikonomou); Zanoli, Winks (34′ st Ilkhan), Rincon, Augello; Leris, Gabbiadini; Lammers (27′ st Jesé). A disp.: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. All.: Stankovic



Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Wisniewski, Nikolaou (49′ st Caldara), Bastoni (34′ st Reca); Bourabia (34′ st Agudelo), Esposito, Ekdal (49′ st Kovalenko); Gyasi, Nzola, Maldini (30′ Verde). A disp.: Marchetti, Dragowski, Ferrer, Sala, Cipot, Shomurodov, Krollis. All.: Semplici



Arbitro: Maresca

Marcatori: 23′ Amione (Sa), 14′ st Verde (Sp)

Ammoniti: Gunter (Sa), Bastoni (Sp)

Espulsi: –

Note: –