Supercoppa Italiana, tensione Napoli Milan: Allegri accusato di insulti a Oriali, arriva il comunicato ufficiale

Clima incandescente nella semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riyadh, dove il Napoli ha battuto il Milan 2 a 0 conquistando l’accesso alla finale. Oltre al risultato del campo, a far discutere è quanto accaduto nei minuti finali della gara, con momenti di forte tensione tra giocatori e panchine.

Scontri nel finale e saluti mancati tra gli allenatori

Nel corso degli ultimi minuti dell’incontro si sono registrati alcuni confronti accesi tra i calciatori, mentre al triplice fischio gli allenatori hanno lasciato il terreno di gioco senza scambiarsi la consueta stretta di mano. Un segnale evidente del nervosismo che ha accompagnato la chiusura del match, già indirizzato a favore dei partenopei.

Il video e le presunte parole di Allegri

A riaccendere ulteriormente le polemiche è stato un filmato diffuso da Sportmediaset. Le immagini sembrano mostrare Massimiliano Allegri rivolgersi in modo offensivo a Gabriele Oriali, storico collaboratore di Antonio Conte, intorno all’89° minuto di gioco, con il Napoli già avanti di due reti. Secondo quanto ricostruito, l’allenatore del Milan avrebbe pronunciato un insulto diretto nei confronti dell’ex centrocampista azzurro e della Nazionale.

La dura presa di posizione del Napoli

Il club partenopeo non ha lasciato correre l’episodio e ha reagito con una nota ufficiale molto dura. Nel comunicato, il Napoli ha dichiarato di condannare fermamente il comportamento dell’allenatore rossonero, sottolineando come gli insulti siano avvenuti davanti a numerose persone presenti a bordo campo e sotto gli occhi delle telecamere, con la partita trasmessa in diretta televisiva.

La società ha inoltre evidenziato come, vista l’ampia copertura mediatica dell’evento, sia difficile che quanto accaduto possa passare inosservato, auspicando che l’accaduto venga valutato dagli organi competenti.

Napoli in finale, stagione complicata per il Milan

Sul piano sportivo, il Napoli attende ora la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Inter, con la finale di Supercoppa in programma lunedì 22 dicembre. Per il Milan, invece, la sconfitta rappresenta un’ulteriore delusione in una stagione già avara di soddisfazioni: i rossoneri sono infatti già usciti dalla Coppa Italia e non partecipano alle competizioni europee, con la Serie A rimasta come unico obiettivo stagionale.

I migliori bookmaker