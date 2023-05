Video Gol Highlights Salernitana-Udinese 3-2: Sintesi 27-5-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Udinese 3-2, 37° Giornata Serie A: segnano Zeegelaar, poi espulso, Nestorovski, Kastanos, Troost-Ekong e Candreva

Succede di tutto e di più tra Salernitana e Udinese allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

Grandissima vittoria in rimonta per i campani, che riescono a ribaltare il doppio svantaggio con una prestazione incredibile portandosi a quota quarantaquattro punti in classifica.

Sintesi di Salernitana-Udinese 3-2

Non ci sono Daniliuc, Dia, Fazio, Gyomber e Valencia per Paulo Sousa, che punta su Lovato, Troost-Ekong e Pirola in difesa davanti a Fiorillo, a centrocampo giocano Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena e Kastanos, mentre in attacco Candreva, Botheim e Piatek formano il tridente.

Indisponibili Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Success e Udogie per Andrea Sottil, che schiera Perez, Bijol e Masina in difesa a protezione di Silvestri, vengono confermati Samardzic e Zeegelaar a centrocampo con Pereyra, Lovric e Walace, mentre in attacco c’è spazio per Thauvin e Nestorovski.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto, dando vita a continui capovolgimenti di fronte.

Dopo l’ammonizione di Zeegelaar, è bravo Silvestri in uscita su Piatek prima del gol del vantaggio proprio dell’esterno al 25′ minuto, che sblocca il risultato su assist di Lovric.

E al 30′ minuto gli ospiti addirittura raddoppiano con Nestorovski, al termine di una bellissima azione corale iniziata da Thauvin e assistita da Pereyra.

Finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi con Candreva, ma viene ammonito Vilhena.

Al 43′ minuto i padroni di casa riaprono il risultato accorciando con Kastanos su assist di Candreva.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bradaric al posto di Botheim, ma in campo è un monologo dei padroni di casa contro ospiti fin troppo passivi.

Infatti, dopo il miracolo di Silvestri su Mazzocchi, al 57′ minuto i padroni di casa completano la rimonta pareggiando con la bellissima punizione di Candreva.

Gli ospiti si risvegliano e tornano a giocare, facendosi vedere in avanti con uno scatenato Thauvin, prima di uscire per Arslan, clamorosamente poco cinico sotto porta, e con Beto, entrato in campo con Sambia, Nicolussi Caviglia e Bohinen al posto dell’infortunato Bradaric, Nestorovski, Vilhena e Coulibaly.

Vengo ammonito Kastanos e Bijol, poi anche Zeegelaar, espulso al 88′ minuto per secondo giallo, mentre Iervolino e Buta subentrano a Mazzocchi e Masina prima del clamoroso gol vittoria di Troost-Ekong, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 97′ minuto.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Udinese 3-2:

Tabellino di Salernitana-Udinese 3-2

Marcatori: 25’ Zeegelaar (U), 30’ Nestorovski (U), 43’ Kastanos (S), 12’ st Candreva (S), 51′ st Troost-Ekong (S)

Assist: 25’ Thauvin (U), 30’ Pereyra (U), 43’ Candreva (S), 12’ st Mazzocchi (S), 51′ st Sambia (S)

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Bronn, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi (40’ st Iervolino), Coulibaly (32’ Bohinen), Kastanos, Vilhena (32’ st Nicolussi Caviglia); Candreva, Botheim (1’ st Bradaric, 19’ st Sambia); Piatek. A disp: Ochoa, Sepe, Bronn, Sambia, Bonazzoli, Crnigoj, Maggiore, Iervolino. All: Sousa

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar; Thauvin; Nestorovski (20’ st Beto). A disp: Padelli, Piana, Arslan, Beto, Abankwah, Buta, Semedo, Guessand, Cocetta, Centis, Russo, Bassi. All: Sottil

Arbitro: Baroni di Firenze

Ammoniti: 37’ Vilhena (S), 26’ st Bijol (U), 46’ st Kastanos (S)

Espulsi: 42’ st Zeegelaar (U)