Lecce – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata

Dove vedere Lecce – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 19° Giornata Serie A, Martedì 6 Gennaio ore 18:00.

La Roma di Gianpiero Gasperini è reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Atalanta per 1 a 0 di sabato scorso ed è chiamata a una reazione immediata oggi al Via del Mare contro il Lecce.

Il ko nell’ultima giornata ha certificato il quarto stop nelle ultime cinque partite per il club capitolino, una serie negativa che ha allontanato sensibilmente l’obiettivo Scudetto e costringe ora la squadra giallorossa a lottare per il quarto posto con la Juventus.

Situazione opposta ma altrettanto delicata per il Lecce che arriva dal prezioso pareggio strappato a Torino contro la Juventus e resta appena sopra la linea della retrocessione. I salentini cercano continuità e punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre la Roma punta a invertire la rotta e rilanciarsi nella corsa europea.

Guarda Lecce – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Lecce – Roma in Diretta TV e Streaming

Il match Lecce – Roma di Martedì 6 Gennaio alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Lecce – Roma sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Lecce – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere