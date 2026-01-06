Sassuolo – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata

Dove vedere Sassuolo – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 19° Giornata Serie A, Martedì 6 Gennaio ore 20:45.

Dopo aver lasciato per strada due punti nel weekend con il pareggio interno contro il Lecce la Juventus va a caccia di un’immediata reazione nella trasferta di martedì contro il Sassuolo, formazione stabilmente a metà classifica.

L’inizio del 2026 si è rivelato finora complicato per entrambe, accomunate da un risultato che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni.

Nell’ultima giornata, infatti, sia Juventus che Sassuolo sono state fermate sull’1 a 1 da avversarie in difficoltà in Serie A, un copione che ha rallentato ambizioni e slancio in classifica.

Dove vedere Sassuolo – Juventus in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Sassuolo – Juventus Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Sassuolo – Juventus di Martedì 6 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Sassuolo – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Juventus:

Con l’obiettivo di aprire il nuovo anno sulla scia del finale di quello precedente, una Juventus in evidente ripresa puntava sabato sera alla quinta vittoria consecutiva accogliendo il Lecce a Torino. L’esito finale, però, ha frenato l’entusiasmo bianconero.

Dopo tre successi consecutivi in campionato, accompagnati da una vittoria anche in ambito europeo, l’allenatore Luciano Spalletti si era spinto fino a evocare una possibile corsa allo Scudetto. Ben diversa la situazione degli ospiti salentini, arrivati allo Stadium con l’unico obiettivo di raccogliere punti salvezza.

La gara ha preso una piega inattesa allo scadere del primo tempo, quando la Juventus ha incassato un gol contro l’andamento del gioco nei minuti di recupero. La reazione è arrivata subito dopo l’intervallo grazie a Weston McKennie, autore del primo gol stagionale in Serie A, che ha ristabilito l’equilibrio.

I bianconeri hanno poi avuto diverse occasioni per completare la rimonta. Jonathan David, dopo aver colpito il legno con un colpo di testa a inizio gara, si è visto respingere un rigore calciato debolmente dal portiere Wladimiro Falcone. Nel finale, anche Kenan Yildiz ha centrato il palo, mentre Loïs Openda ha sprecato calciando alto una buona opportunità.

Nonostante la recente risalita, certificata da sette vittorie nelle ultime otto partite per chiudere il 2025, le ambizioni di titolo sembrano al momento premature. Il contratto di Spalletti, in scadenza a fine stagione, resta un tema sullo sfondo, mentre la classifica impone prudenza.

Martedì la Juventus tornerà in campo con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno nella corsa alla top four, in un contesto di grande equilibrio con diverse squadre ancora in piena lotta per un posto in Champions League.

Come arriva il Sassuolo:

I precedenti più recenti indicano che la trasferta non sarà affatto semplice per la Juventus. Il Sassuolo ha infatti vinto entrambe le ultime due sfide disputate a Reggio Emilia, confermandosi un avversario particolarmente scomodo per i bianconeri sul proprio campo.

Prima della parentesi di una stagione in Serie B, i neroverdi si resero protagonisti di due successi rimasti impressi nella memoria: prima l’1-0, poi il 4-2 rifilato alla Juventus nell’arco di appena sei mesi. In quelle occasioni andarono a segno anche tre dei protagonisti dell’attuale rosa, Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Armand Laurienté, simboli della continuità offensiva del club emiliano.

Tornato subito nella massima serie da campione di Serie B, il Sassuolo neopromosso ha sorpreso positivamente nel corso della stagione, mostrando solidità e qualità tali da ritagliarsi il ruolo di outsider nella corsa europea. Una crescita costante che ha dato credibilità al progetto tecnico dei neroverdi.

Nelle ultime settimane, però, il cammino ha subito un rallentamento. Due pareggi consecutivi per 1-1 contro rivali emiliane hanno frenato lo slancio. Dopo l’ottimo punto conquistato a Bologna, la squadra allenata da Fabio Grosso non è riuscita a difendere il vantaggio nel match del weekend.

Contro il Parma, il colpo di testa di Kristian Thorstvedt aveva sbloccato la gara, ma il pareggio avversario è arrivato poco dopo. Nella ripresa, aperta e combattuta, Josh Doig ha colpito il palo, mentre il portiere Aro Muric è stato decisivo con diversi interventi per difendere il punto conquistato.

Il Sassuolo occupa così la decima posizione in classifica in Serie A, ma il rendimento recente evidenzia una certa difficoltà a trasformare le buone prestazioni in vittorie. L’unico successo ottenuto dopo la sosta internazionale di novembre resta infatti il 3-1 inflitto a una Fiorentina in piena crisi, risultato che sottolinea tanto il potenziale dei neroverdi quanto la necessità di ritrovare continuità.

Probabili Formazioni di Sassuolo – Juventus:

Dal suo arrivo a Torino, Luciano Spalletti ha già mostrato di non avere certezze intoccabili, sorprendendo spesso sia sul piano tattico sia nelle scelte di formazione. Anche in vista della prossima gara resta quindi aperta l’ipotesi di qualche modifica nell’undici della Juventus.

Dopo il rigore fallito contro il Lecce, Jonathan David rischia la panchina, con Loïs Openda pronto a subentrare dal primo minuto. Resta invece indisponibile Dusan Vlahovic, capocannoniere bianconero della scorsa stagione, ancora fermo ai box per infortunio.

L’emergenza riguarda anche il reparto arretrato. Spalletti deve rinunciare ai centrali Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi infortunati. A offrire una soluzione alternativa è Teun Koopmeiners, jolly tattico capace di adattarsi anche in difesa.

Situazione non semplice nemmeno per il Sassuolo. I neroverdi dovranno fare a meno di Woyo Coulibaly, impegnato in Coppa d’Africa e squalificato dopo l’espulsione rimediata nel match vinto dal Mali contro la Tunisia negli ottavi di finale.

Sul fronte infermeria, Domenico Berardi guida una lista piuttosto lunga che comprende anche Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca e Filippo Romagna.

In difesa, il prodotto del vivaio bianconero Tarik Muharemovic dovrebbe guidare la linea arretrata del Sassuolo, mentre in attacco il riferimento principale resta Andrea Pinamonti. Un dato significativo accompagna il centravanti: tutte e quattro le sue reti in campionato sono arrivate in trasferta, segnale di un rendimento lontano dal Mapei Stadium finora più incisivo.

Probabile formazione Sassuolo

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté

Probabile formazione Juventus

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda

Pronostico di Sassuolo – Juventus:

Il Sassuolo ha già dimostrato in questa stagione di poter competere ad alti livelli. Le vittorie contro Lazio e Atalanta, unite al pareggio 2-2 contro il AC Milan, certificano la capacità dei neroverdi di reggere il confronto anche con le big del campionato.

È vero che nelle ultime settimane il rendimento del Sassuolo ha subito un leggero calo, ma il contesto resta favorevole per strappare un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, la Juventus è in fase di crescita e mostra segnali di miglioramento, ma continua a evidenziare fragilità strutturali, soprattutto nella gestione dei momenti chiave delle partite.

Alla luce di questi elementi, l’ipotesi di un pareggio appare la più equilibrata: una gara combattuta, con poche reti e margini ridotti, che potrebbe chiudersi sull’1-1, risultato coerente con l’andamento recente di entrambe.

