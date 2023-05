Video Gol Highlights Salernitana-Fiorentina 3-3: Sintesi 3-5-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Fiorentina 3-3, 33° Giornata Serie A: tripletta di Dia, segnano Gonzalez, Ikone e Biraghi

Solo un pareggio rocambolesco tra Salernitana e Fiorentina allo Stadio Arechi di Salerno nella trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno ed ultimo infrasettimanale della stagione.

Altra piccola impresa per i campani, che allungano la striscia di risultati utili consecutivi a sei partite portandosi a quota trentacinque punti in classifica.

Secondo risultato utile consecutivo per i viola, che si portano a quota cinquantasette punti in classifica.

Sintesi di Salernitana-Fiorentina 3-3

Assenti Candreva, Crnigoj, Fazio e Valencia per Paulo Sousa, che schiera Lovato, Gyomber e Pirola in difesa a protezione di Ochoa, lanciando Maggiore a centrocampo con Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly e Bradaric e concedendo una chance a Botheim con Dia in attacco.

Non c’è il solo Sirigu per Vincenzo Italiano, che punta su Dodo, Martinez Quarta, Igor e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, confermati Barak e Castrovilli con Mandragora in mediana, mentre in attacco spazio al tridente formato da Ikone, Cabral e Gonzalez.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno un grande possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo e sempre propositivi nel ripartire in contropiede ribaltando l’azione.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di un inaspettato poco cinico Barak, al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Dia, che trova il gol del vantaggio al termine di un bel contropiede.

Si fa male Gyomber, sostituito da Daniliuc, e gli ospiti trovano la reazione, soprattutto perché si appoggiano su un Gonzalez molto ispirato che, dopo non aver trovato la porta non sfruttando l’errore di Ochoa, al 36′ minuto riesce a trovare la rete del pareggio su assist di Dodo.

Nel finale si accendono gli animi e si combatte su ogni pallone, come dimostrano le ammonizioni di Mandragora, Castrovilli e Cabral.

Succede di tutto e di più nel secondo tempo, visto che la partita diventa molto divertente e spettacolare, con continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Dopo il tentativo di Cabral, vengono ammoniti Daniliuc, Botheim e Martinez Quarta prima della rete dei padroni di casa al 59′ minuto firmato sempre da Dia, che si regala una bella doppietta sempre in contropiede.

Entrano Vilhena, Bonaventura, Kastanos, Duncan, Ranieri e Jovic al posto di Vilhena, Castrovilli, Maggiore, Mandragora, Igor e Cabral.

Dopo un tentativo di Dia e la risposta di Gonzalez, al 71′ minuto gli ospiti segnano con Ikone su assist di Bonaventura, che ruba palla a Dia.

Dopo il miracolo di Ochoa su Jovic, al 81′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Dia, che trasforma il calcio di rigore per fallo di Terracciano su Mazzocchi, regalandosi la tripletta.

Ma nel finale prima pareggia Biraghi su punizione al 85′ minuto, poi viene ammonito Bradaric e Sambia subentra a Mazzocchi.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Fiorentina 3-3:

Tabellino di Salernitana-Fiorentina 3-3