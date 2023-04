Video Gol Highlights Napoli-Salernitana 1-1: Sintesi 30-4-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Salernitana 1-1, 32° Giornata Serie A: Dia beffa la festa azzurra pareggiando la rete di Olivera

Il Napoli non va oltre il pareggio contro la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

I partenopei dovranno posticipare la vittoria dello Scudetto, visto che serve un altro punto per la matematica certezza.

Riesce la beffa ai salernitani nel derby campano, conquistando il sesto risultato utile consecutivo, fermandosi a quota trentaquattro punti in classifica.

Sintesi di Napoli-Salernitana 1-1

Out Mario Rui e Politano per Luciano Spalletti, che si gioca la vittoria matematica dello Scudetto con il ritorno di Rrahmani in difesa al fianco di Kim, Di Lorenzo e Olivera davanti a Meret, in mediana torna Zielinski con Lobotka e Anguissa, mentre attacco spazio a Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Sempre assenti Crnigoj, Fazio e Valencia per Paulo Sousa, che punta su Daniliuc, Gyomber e Pirola in difesa a protezione di Ochoa, i soliti Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena e Bradaric a centrocampo, in attacco scelti Kastanos e Dia con Candreva.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi con un lunghissimo monologo dei padroni di casa, che hanno in mano un possesso palla snervante contro ospiti completamente rintanati nella propria metà campo e dietro la linea della palla, bravi a chiudere tutti gli spazi.

Eppure, i padroni di casa hanno Osimhen lì in attacco, che riesce sempre a trovare qualche giocata spaventando un attento Ochoa, bravo anche su Anguissa, mentre Di Lorenzo e Zielinski risultano poco precisi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Botheim al posto di Candreva, ma non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa continuano a macinare gioco.

Dopo una bellissima giocata di Kvaratskhelia, viene ammonito Zielinski, che non trova la porta da buona posizione prima di uscire per Elmas, quando subentra anche Raspadori per Lozano.

Al 62′ minuto i padroni di casa riescono finalmente a sbloccare il risultato con Olivera, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Raspadori.

Momento di massimo sforzo per i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con una giocata personale di Elmas, obbligando gli ospiti a sostituire Mazzocchi, Bradaric e Vilhena per Piatek, Bohinen e Sambia.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria prendendo in mano il pallino del gioco e rendendosi pericolosi con Piatek un paio di volte e Kastanos, nel mezzo il giallo a Olivera, Pirola e Daniliuc.

Con il passare dei minuti si allungano le squadre e i padroni di casa avrebbero spazi per poter raddoppiare, ma Ochoa è bravo su Osimhen e Kvaratskhelia sfiora solo il palo, prima dell’entrata in campo di Olivera per Juan Jesus.

Al 84′ minuto gli ospiti riescono clamorosamente a pareggiare con una giocata personale assolutamente pazzesca di Dia.

⏱️ FT | Partita incredibile al Maradona, il mancino di Dia risponde al colpo di testa di Olivera 🔥🔥#NapoliSalernitana pic.twitter.com/ZWNj96VauK — Lega Serie A (@SerieA) April 30, 2023

Reazione di rabbia ed orgoglio da parte dei padroni di casa, che riprendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la porta di Ochoa, che alza la saracinesca ancora su Kvaratskhelia, ed entrano anche Simeone e Ndombele per Lobotka e Anguissa.

Nel finale gli ospiti sfiorano la clamorosa rimonta con un colpo di testa di Bohinen, mentre Ochoa non ha problemi su Rrahmani.

Highlights e Video Gol di Napoli-Salernitana 1-1:

Tabellino di Napoli-Salernitana 1-1

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (38′ st Juan Jesus), Anguissa (45′ st Ndombele), Lobotka (44′ st Simeone), Zielinski (15′ st Raspadori); Lozano (15′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Zerbin. All.: Spalletti



Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc (41′ st Lovato), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (23′ st Sambia), Vilhena (23′ st Piatek), Coulibaly, Bradaric (23′ st Bohinen); Kastanos, Candreva (1′ st Botheim); Dia. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Ekong, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli. All.: Paulo Sousa



Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 17′ st Olivera (N), 39′ st Sambia (S)

Ammoniti: Zielinski (N), Olivera (N), Daniliuc (S), Pirola (S)

Espulsi:

Note: Al 92′ espulso l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa per proteste