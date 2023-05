Video Gol Highlights Milan-Cremonese 1-1: sintesi 03-05-2023

Highlights e Video Gol Milan-Cremonese 1-1: i rossoneri sprecano l’ennesima partita contro un avversario abbordabile e rischiano addirittura la beffa.

Okereke beffa Maignan in contropiede al minuto 77 ma Messias evita almeno la sconfitta segnando nel recupero.

Il Milan scende di una posizione e va a far compagnia a Roma ed Atalanta al 5° posto con 58 punti; il 4° posto è distante 2 punti ed è occupato dall’Inter che ha travolto il Verona 5 a 0.

I rossoneri, quando mancano solo 5 giornate alla fine del campionato, non possono più sbagliare a partire da sabato quando a San Siro arriverà la Lazio di Sarri.

La Sintesi di Milan-Cremonese 1-1

E’ la solita partita contro squadre che scelgono di difendersi ad oltranza, praticamente senza spazi, ma nemmeno senza inventiva da parte della squadra più forte.

Le occasioni arrivano, comunque, e c’è anche un gol di Saelemaekers su lancio lungo di Kalulu, ma il VAR è implacabile e scova l’offside del belga.

Occasioni, dicevamo: come spesso accade contro il Milan, i portieri di squadre di caratura inferiore si trasformano in mix tra Jasin e Zoff e diventa impossibile far gol; chiedere a Origi, che vede Carnesecchi respingergli il velenoso diagonale con un bel tuffo al 17°, o a De Ketelaere, imbeccato da un retropassaggio folle di Meite, ma poco freddo poiché non riesce a saltare il portiere che gli soffia la sfera.

Ancora De Ketelaere prova a far valere i suoi 192 centimetri facendosi vedere su azione d’angolo, ma colpisce male e manda il pallone oltre la traversa nei minuti finali della prima frazione, nei quali mancano l’appuntamento con la rete ancora Origi, anche lui impreciso da buona posizione su cross di Saelemaekers.

La prima frazione termina dopo un minut di recupero tra mille dubbi e inevitabili timori, ma anche con la furia di Calabria per un intervento scorretto ai suoi danni del difensore grigiorosso Lochoshvili: sarebbe stato a tu per tu con Carnesecchi, quindi il difensore georgiano avrebbe meritato l’espulsione, ma non per Pairetto né per il VAR, che ormai ha perso ogni significato.

Tra 60° e 62° altre due chance enormi, una per parte ed entrambe di testa: la prima capita a Diaz, che manda fuori, malgrado la porta pressoché sguarnita, un bel cross di Saelemakers; Valeri lo imita poco dopo sprecando un cross di Sernicola.

Diaz, al 64°, calcia addosso a Vasquez da posizione favorevole. Che sia l’ennesima serata anegativa per il Milan è confermato dall’improvviso vantaggio degli ospiti al minuto 77°: Galdames lancia Okereke, che fa cadere Thiaw e Kalulu con un dribbling e beffa Maignan.

Al minuto 81 anche il nuovo entrato Leao manca il bersaglio sfiorando solo il palo con un tiro dei suoi. Al minuto 93 arriva il pareggio, meritato, dei rossoneri: Messias beffa Carnesecchi con una punizione dal limite che, deviata, finisce in rete.

Gli ultimi assalti non producono alcunché e l’1-1 non cambia anche perché la Cremonese, con Ghiglione, si divora il raddoppio con un contropide gettato alle ortiche con un tiro debole e centrale.

Video Gol e Highlights Milan-Cremonese 1-1:

Il Tabellino di Milan-Cremonese 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer (46′ Krunic), Vranckx (75′ Tonali); Saelemaekers (75′ Messias), De Ketelaere (63′ Giroud), Diaz; Origi (63′ Leao). Allenatore: Pioli

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Chiriches (73′ Ghiglione), Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meitè; Benassi (56′ Okereke); Galdames (84′ Castagnetti); Buonaiuto (56′ Valeri), Afena-Gyan (73′ Ferrari). Allenatore: Ballardini

Marcatori: 77′ Okereke e 93° Messias

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Galdames e Vasquez

Espulsi: 96′ Pickel