Video Gol Highlights Juventus-Verona 1-1: sintesi 25-10-2020

Risultato Juventus-Verona 1-1: un gol di Andrea Favilli e uno di Dejan Kulusevski fissano il punteggio della sfida tra bianconeri e gialloblu sull’1-1. Secondo pareggio consecutivo per entrambe le formazioni.

Il posticipo serale dell’Allianz Stadium tra Juventus e Verona, valevole per 5° giornata di campionato in Serie A, finisce 1-1. Al vantaggio di Favilli, uscito in seguito per infortunio, risponde Kulusevski che salva i bianconeri da una sconfitta che, al netto di quanto fatto vedere in campo, sarebbe stata immeritata.

Juventus-Verona 1-1, 5° giornata di Serie A.

Sintesi Juventus-Verona 1-1, 5° giornata di Serie A

I primi 10 minuti sono giocati con grande agonismo da entrambe le squadre, ma Szczesny e Silvestri non vengono mai chiamati in causa. Al 15′ annullato per fuorigioco un gol a Colley. 5 minuti dopo si vede anche la Juventus con Rabiot che lancia in campo aperto Bernardeschi il quale arriva a tu per tu con Silvestri che non si fa sorprendere e mette in angolo la conclusione del 33 bianconero. Al 22′ Kalinic calcia debolmente dall’interno dell’area juventina con la sfera che termina fuori alla destra di Szczesny.

10 minuti dopo Dybala, da posizione defilatissima impegna Silvestri che respinge di piede mandando la palla addirittura in fallo laterale. Per rivedere un’azione degna di nota bisogna aspettare il 41′ quando una bell’azione d’attacco della Juventus porta al tiro Cuadrado che, dall’interno dell’area veronese, lascia partire un siluro che termina la sua corsa sulla traversa della porta di Silvestri che non avrebbe potuto fare nulla sulla forte conclusione del colombiano. Sul finire del primo tempo annullato per fuorigioco millimetrico un bellissimo gol ad Alvaro Morata che su assist di Cuadrado aveva battuto l’incolpevole portiere veronese con un delizioso pallonetto. I primi 45 minuti terminano quindi sul punteggio di 0-0.

La prima azione del secondo tempo meritevole di menzione è il tiro con il quale al 55′ Zaccagni impegna Szczesny che non ha problemi a mettere in angolo il tentativo del numero 20 gialloblu. 4 minuti dopo il neoentrato Favilli porta in vantaggio il Verona con un sinistro, dal centro dell’area di rigore bianconera, sul quale il numero uno dei padroni di casa non può nulla.

Tre minuti dopo aver portato avanti i suoi, il numero 11 degli scaligeri si fa male e viene sostituito da Barak. Al 71′ ci prova Morata che si gira bene in area di rigore e calcia di destro, ma la sua conclusione è debole e non impensierisce minimamente Silvestri che si distende sulla sua sinistra e blocca tranquillamente. Al 74′ problema muscolare per Bonucci: al suo posto Frabotta. 5 minuti dopo il tentativo di Morata, ci prova Dybala con un bel sinistro a giro che però si stampa sulla traversa.

Pochi istanti dopo Kulusevski pareggia con un fantastico sinistro rasoterra a giro sul quale Silvestri non può arrivarci. Anche Rabiot va vicino al gol, ma il suo tiro dalla lunga distanza sfiora solo l’incrocio dei pali. All’87’ ancora Dybala, ma la sua conclusione lambisce il palo e finisce fuori. 5 minuti dopo l’argentino impegna Silvestri con un insidioso tentativo di sinistro. Il portiere gialloblu è poi reattivo sul successivo colpo di testa di Morata. Dopo 6 minuti di recupero, Pasqua fischia la fine della partita: Juventus-Verona finisce 1-1.

Il tabellino di Juventus-Verona 1-1, 5° giornata di Serie A

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (74′ Frabotta), Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi (60′ Kulusevski); Ramsey (90′ Vrioni); Dybala, Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Empereur, Lovato, Ceccherini (54′ Magnani); Lazovic, Vieira Nan, Tameze (50′ Ilic), Faraoni; Zaccagni; Colley, Kalinic (54′ Favilli-62′ Favilli).

Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Fabrizio Pasqua

Marcatori: 59′ Favilli (V), 78′ Kulusevski (J)

Ammoniti: 38′ Vieira (V), 56′ Lazovic (V), 68′ Empereur (V), 91′ Faraoni (V), Kulusevski (J)

Espulsi:

