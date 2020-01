Ufficiale: colpo Kulusevski per la Juventus

La Juventus ha messo a segno il primo colpo di mercato acquistando Dejan Kulusevski dall’Atalanta. Lo svedese resterà in prestito al Parma fino a fine stagione

Primo colpo di mercato per la Juventus che ha ufficializzato l’arrivo dall’Atalanta del giocatore svedese classe 2000 Dejan Kulusevski.

Perso Haaland, accasatosi al Borussia Dortmund, i bianconeri hanno puntato un altro giocatore che sta facendo più che bene quest’anno. Con il Parma, Kulusevski ha fornito grandi prove fin qui, realizzando 4 gol e 7 assist, non male considerando che si tratta della prima volta in Serie A

Sull’esterno svedese c’era anche l’interesse dell’Inter, ma il club nerazzurro non è riuscito a trovare l’intesa con il ragazzo. A quel punto, la Juventus è stata brava ad inserirsi e a trovare l’accordo sia con il giocatore che con l’Atalanta.

Al club orobico andranno circa 35 milioni di euro più bonus che potrebbero portare il costo complessivo a 44 milioni di euro. A Kulusevski, invece, andranno 2 milioni di euro netti a stagione ed ha firmato un contratto quinquennale.

La Juventus aveva provato a prendere il giocatore già a Gennaio, offrendo Pjaca al Parma come contropartita. Tuttavia, i ducali hanno respinto questa soluzione, preferendo tenere lo svedese fino a fine stagione.

Kulusuveski, duque, resterà in Emilia fino a Giugno, prima di passare definitivamente in bianconero. Un bel colpo di mercato per i campioni d’Italia che si assicurano uno dei talenti più interessanti del nostro campionato.

