Video Gol Highlights Juventus-Sassuolo 3-1: sintesi 10-01-2021

Dopo le due vittorie consecutive contro Udinese e Milan, la Juventus di Andrea Pirlo batte anche il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel posticipo domenicale della 17° giornata di campionato e sale al 4° posto in classifica a quota 33 punti. Gli emiliani scivolano invece in 7° posizione. All’Allianz Stadium finisce 3-1 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo. Di Defrel l’unico gol neroverde.

La prima azione degna di nota capita al 7′ con Dybala che addomestica bene sulla sinistra e lascia partire un cross che trova la testa di Cristiano Ronaldo che però non riesce a correggere in rete. 3 minuti più tardi McKennie protegge palla al limite dell’area ospite e di tacco smarca Frabotta che senza pensarci su due volte calcia di prima spedendo la palla oltre la traversa della porta di Consigli.

Al 25′ Bonucci lancia Cristiano Ronaldo che al momento di calciare viene chiuso da Chiriches che riesce a guadagnare anche la rimessa dal fondo. Sul finire del primo tempo il Sassuolo resta in 10 a causa dell’espulsione di Obiang per fallo da dietro su Federico Chiesa. Al 49′, pochi istanti prima del duplice fischio, Ramsey e Kulusevski sprecano una ghiotta occasione per segnare l’1-0. Al termine dell’azione, Massa decreta quindi la fine del primo tempo: Juventus-Sassuolo 0-0.

Al 50′ Danilo porta in vantaggio la Juve con un missile terra-aria da fuori area sul quale Consigli non può arrivare. 8 minuti più tardi, in inferiorità numerica, il Sassuolo pareggia con Defrel che dall’interno dell’area juventina trafigge Szczesny mettendo il pallone nell’angolo alla destra del portiere polacco.

Chiesa va vicino al 2-1 al 65′, ma il suo tiro colpisce il palo e finisce fuori. Al 70′ bianconeri ancora vicini al gol, ma il colpo di testa di Rabiot finisce alto. Pochi minuti dopo CR7 fallisce l’ennesima occasione per fare 2-1 tirando tra le braccia di Consigli il rigore in movimento servitogli da Kulusevski.

A 8′ dal termine, nel momento migliore del Sassuolo, la Juve passa in vantaggio con Ramsey che trasforma in rete un preciso assist di Frabotta sul quale Chiriches avrebbe potuto fare di più. Nei minuti di recupero Cristiano Ronaldo si fa perdonare siglando il gol del definitivo 3-1.

Il tabellino di Juventus-Sassuolo 3-1, 17° giornata Serie A 10-01-2021

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo. Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa (86′ Bernardeschi), Bentancur (46′ Rabiot), Arthur, McKennie (18′ Ramsey-86′ Morata); Dybala (43′ Kulusevski), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (73′ Oddei), Chiriches (87′ Ayhan), Ferrari, Kiriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel (67′ Boga), Djuricic (46′ Maxime Lopez), Traorè; Caputo (46′ Toljan).

Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Davide Massa

Marcatori: 50′ Danilo (J), 58′ Defrel (S), 82′ Ramsey (J), 92′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 13′ Bonucci (J), 17′ Ferrari (S), 35′ Bentancur (J), 71′ Frabotta (J), 79′ Kulusevski (J)

Espulsi: 44′ Obiang (S)

