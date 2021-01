Video Gol Highlights Juventus-Udinese 4-1: sintesi 03-01-2021

Video Gol Highlights Juventus-Udinese 4-1: i gol di Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa e Paulo Dybala permettono ai bianconeri di battere la modesta squadra di Luca Gotti.

Dopo la pesante sconfitta di fine anno contro la Fiorentina di Cesare Prandelli, la Juventus di Andrea Pirlo batte 4-1 l’Udinese di Luca Gotti nel posticipo serale della 15° giornata di campionato in Serie A e sale al 5° posto in classifica, a -1 dal Napoli di Gennaro Gattuso. I friulani restano invece in 13° posizione. All’Allianz Stadium decidono le reti di Cristiano Ronaldo (doppietta), Federico Chiesa e Paulo Dybala. Di Zeegelaar il gol della bandiera per i friulani. Con i due gol di oggi CR7 sale al comando della classifica marcatori con 14 gol.

Video Gol Highlights Juventus-Udinese 4-1, 15° giornata di Serie A.

Video Gol Highlighst Juventus-Udinese 4-1: sintesi 1° e 2° tempo

Il primo tiro in porta della partita porta la firma di Ramsey che ci prova di destro su assist di Chiesa, ma Musso è posizionato bene e mette in angolo. 5 minuti più tardi l’Udinese passa in vantaggio con un preciso tap-in di De Paul che corregge in rete un delizioso passaggio dalla fascia di Lasagna, ma Giacomelli, su segnalazione del VAR, annulla il gol per precedente tocco di mano dello stesso argentino.

Al 22′ ci prova Dybala con una punizione in seconda dal limite dell’area, ma il suo tentativo viene deviato dalla barriera e finisce tra le braccia di Musso. 8 minuti più tardi Cristiano Ronaldo approfitta di un ottimo recupero di Ramsey, entra in area, e batte il portiere argentino dell’Udinese con un fantastico destro a giro che vale l’1-0 per i bianconeri: è il 13° gol in campionato per il portoghese.

La Vecchia Signora va vicino al 2-0 al 36′ con Ramsey che scambia bene con McKennie al limite dell’area friulana, ma il tiro del gallese viene messo a lato da Musso. Dopo due minuti di recupero, Giacomelli fischia la fine del primo tempo: Juventus in vantaggio sull’Udinese per 1-0.

La prima azione pericolosa del secondo tempo è della Juventus che ci prova al 47′ con Chiesa che costringe Musso all’intervento basso. Pochi istanti dopo Cristiano Ronaldo lancia l’ex Fiorentina che brucia in velocità Stryger Larsen e fa 2-0 con un tocco delicato che si infila alle spalle dell’estremo difensore ospite.

Al 51′ Ramsey trova il 3-0, ma Giacomelli annulla giustamente per fallo di mano del gallese. Al 56′ si vede anche l’Udinese con Stryger Larsen che colpisce la traversa con un bel colpo di testa a Szczesny battuto. 14 minuti più tardi Cristiano Ronaldo fa 3-0 battendo di sinistro l’incolpevole Musso. Sono 14 i gol in campionato per CR7. Al 72′ l’Udinese colpisce la seconda traversa della sua partita con Zeegelaar che al 90′ trova il gol del 3-1 approfittando di un errore di Szczesny. Prima del triplice fischio di Giacomelli c’è gioia anche per Dybala che fa 4-1 infilando Musso per il definitivo 4-1.

Video Gol Highlights Juventus-Udinese 4-1, 15° giornata Serie A 03-01-2021

Il tabellino di Juventus-Udinese 4-1, 15° giornata Serie A 03-01-2021

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci (83′ Chiellini), Alex Sandro (83′ Frabotta); Chiesa (74′ Bernardeschi), Bentancur, McKennie (65′ Arthur), Ramsey (74′ Kulusevski); Dybala. Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio (65′ Molina), Samir; Stryger Larsen, De Paul, Wallace (81′ Makengo), Pereyra (74′ Mandragora), Zeegelaar; Lasagna (74′ Nestorovski), Pussetto (46′ Forestieri).

Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Piero Giacomelli

Marcatori: 30′, 70′ Cristiano Ronaldo (J), 49′ Chiesa (J), 90′ Zeegelaar (U), 93′ Dybala (J)

Ammoniti: 7′ Chiesa (J), 33′ McKennie (J), 64′ De Ligt (J)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS