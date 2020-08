Video Gol Highlights Juventus-Roma 1-3 e sintesi 01-08-2020

Risultato Juventus-Roma 1-3: una doppietta di Perotti e un colpo di testa di Kalinic permettono ai giallorossi di vincere per la prima volta all’Allianz Stadium. Per i bianconeri a segno Gonzalo Higuain.

Coi ritmi di un’amichevole prestagionale, la Roma, all’ultima giornata di campionato, vince per la prima volta all’Allianz Stadium e sale a quota 70 punti in classifica. Battuta 1-3 la Juventus di Maurizio Sarri che viene illusa dal gol del vantaggio di Gonzalo Higuain prima di soccombere sotto i colpi di Perotti e Kalinic. Ultima partita per l’arbitro Rocchi che si ritira dopo 264 gare arbitrate in Serie A.

Sintesi Juventus-Roma 1-3, 38° giornata di Serie A

5 minuti e la Juve è già in vantaggio: calcio d’angolo da sinistra, palla in mezzo per Rabiot che, a sua volta, prolunga per Higuain che indisturbato, da pochi passi, sigla il gol dell’1-0. Al 22′ la Roma pareggia con un colpo di testa di Kalinic che corregge in rete un perfetto corner di Diego Perotti. Al 30′ bella iniziativa del giovane Frabotta che triangola bene con Matuidi il quale mette davanti a Fuzato il numero 47 bianconero che calcia bene non trovando però lo specchio della porta.

Al 43′ Danilo si perde Calafiori che entra in area e rientrando sul destro viene atterrato dal brasiliano; Rocchi è lì e non può far altro che fischiare il calcio di rigore che Perotti trasforma perfettamente infilando il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Szczesny. Il primo tempo finisce quindi con la Roma in vantaggio per 1-2.

Il secondo tempo inizia con una bella azione della Juve che al 46′ va vicina al gol con Higuain che di destro impegna Fuzato il quale però è attento e respinge. Due minuti dopo, contropiede fulminante della Roma con Zaniolo che arriva al limite dell’area e serve Kalinic che di sinistro costringe Szczesny ad alzarla in angolo.

Al 51′ ancora Zaniolo straripante: palla filtrante per Perotti che, dall’interno dell’area bianconera, batte Szczesny e porta i giallorossi sull’1-3. 7 minuti dopo uno-due Higuain-Ramsey con il gallese che, di destro, colpisce il palo. Al 67′ si rivede la Roma con un bel tiro a giro di Perotti che costringe Szczesny a mettere in angolo. Al 83′ Kalinic si divora il gol dell’1-4 sparando alto dall’interno dell’area di rigore bianconera. Dopo 5 minuti di recupero, Rocchi fischia la fine: Roma batte Juventus 3 a 1.

Juventus-Roma 1-3, 38° giornata di Serie A.

Video Gol Highlights Juventus-Roma 1-3, 38° giornata di Serie A

Il tabellino di Juventus-Roma 1-3, 38° giornata di Serie A

Juventus (4-3-3): Szczesny (71′ Pinsoglio); Danilo, Rugani, Bonucci (50′ Demiral), Frabotta; Muratore, Matuidi; Rabiot (50′ Ramsey); Bernaardeschi (71′ Olivieri), Higiuain (78′ Vrioni), Zanimacchia.

Allenatore: Maurizio Sarri

Roma (3-4-3): Fuzato; Fazio, Smalling, Ibanez (55′ Juan Jesus); Calafiori (60′ Bruno Peres), Villar, Cristante (55′ Santon), Zappacosta; Perotti (73′ Kluivert) , Kalinic, Zaniolo (55′ Under).

Allenatore: Paulo Fonseca

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 5′ Higuain (J), 22′ Kalinic (R), 44′ Rig. Perotti (R), 51′ Perotti

Ammoniti: 20′ Rugani (J), 39′ Smalling (R), 45′ Perotti (R), 54′ Cristante (R), 94′ Fazio (R)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS