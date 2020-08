Calciomercato Roma: il Torino offre Nkoulou per Schick. Ai giallorossi interessa anche Sirigu

L’attaccante ceco è attualmente in prestito al Lipsia. Data la poca sicurezza fornita da Pau Lopez, i giallorossi starebbero pensando all’ex PSG. E per il diesse si pensa ad un ex Udinese



Quando Gianluca Petrachi era approdato alla Roma, la linea di mercato che portava alla sponda granata di Torino era stata bruscamente interrotta. La maniera con cui il dirigente salentino aveva lasciato la Mole non era andata giù ad Urbano Cairo, che aveva rotto qualsivoglia rapporto in sede di mercato con i capitolini. Un rapporto duraturo che ha portato in giallorosso Bruno Peres e che ha vestito di granata Iago Falque e Ljajic. Un rapporto che potrebbe presto riprendere. Dato l’addio di Petrachi, il veto di Cairo nei confronti del club romanista è dunque caduto. E il sodalizio potrebbe di nuovo avere vita.

SCAMBI – Come riportato Tuttosport, infatti, il Torino avrebbe messo nel mirino Patrik Schick. L’attaccante ceco è in prestito al Lipsia, che è titubante circa un riscatto. Ecco allora che il nuovo direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, starebbe cercando di piazzare un colpo. Per farlo potrebbe rinunciare a Nicolas Nkoulou, già accostato alla Roma la scorsa estate.



CAMBIO DI GUARDIA – Ma non è finita qui. Anche un altro giocatore potrebbe approdare nella Capitale. Dal girone di ritorno Pau Lopez ha avuto un netto calo, compiendo errori su errori, l’ultimo proprio contro i granata domenica scorsa. La dirigenza romanista starebbe quindi pensando di cederlo anzitempo, magari in Inghilterra dove Franco Baldini sta lavorando per piazzarlo. A Trigoria si cerca dunque un altro profilo, magari italiano e di esperienza, come quello tanto apprezzato di Mirante. O come quello che porta a Salvatore Sirigu. Data l’età (33 anni), il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ad una cifra inferiore ai 20 milioni. A riportarlo è La Stampa, che aggiunge poi come l’alternativa è Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta potrebbe rientrare in un possibile scambio con Alessandro Florenzi, non riscattato dal Valencia.

NOMINATION – Novità anche per il toto diesse. Con l’addio di Petrachi si pensava ad una promozione di Morgan De Sanctis, che però mal ha digerito la costante presenza di Franco Baldini. L’ex portiere potrebbe quindi accasarsi all’Ascoli, dove ad attenderlo c’è Giuseppe Bifulco, ex collaboratore giallorosso. Oltre alla pista Nicolas Burdisso, la Roma starebbe pensando anche a Nereo Bonato, scrive tuttomercatoweb.com. L’ex direttore sportivo dell’Udinese, attualmente alla Cremonese, era stato già cercato dalla società capitolina nelle passate stagioni

