Video Gol Highlights Juventus-Empoli 0-1: Sintesi 28-08-2021

Video Gol Highlights Juventus-Empoli: termina 0-1 la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Aurelio Andreazzoli. A decidere il match valevole per la 2° giornata di campionato in Serie A è un gol di Leonardo Mancuso al 21′ del primo tempo.

Dopo il pareggio per 2-2 della settimana scorsa in casa dell’Udinese e in attesa di metabolizzare l’addio di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United poche ore fa, la Juventus di Massimiliano Allegri perde 1 a 0 contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e scivola a -5 dalle capolista, Lazio ed Inter.

I bianconeri dopo il pareggio in trasferta a Udine di sabato scorso per 2 a 2 fanno il primo passo falso in casa perdendo contro i toscani guidati da Andreazzoli e restano fermi ad 1 solo punto in classifica dopo 2 giornate.

A decidere il primo match ufficiale disputato all’Allianz Stadium, valevole per la seconda giornata di campionato in Serie A, è un gol di Leonardo Mancuso al 21′ del primo tempo.

Per l’Empoli si tratta della prima vittoria della storia in casa della Vecchia Signora ed i primi 3 punti in questo campionato dopo la sconfitta casalinga di sabato scorso contro la Lazio per 3 a 1.

Video Gol Highlights Juventus-Empoli 0-1, 2° giornata Serie A 28-08-2021.

Sintesi di Juventus-Empoli 0-1

Al 4′ Alex Sandro serve Chiesa che in velocità entra in area e calcia di destro trovando la pronta risposta di Vicario che copre il primo palo e mette in angolo.

Al 12′ l’ex Fiorentina si mette in proprio e dopo aver dribblato tutta la difesa empolese arriva alla conclusione che ancora una volta Vicario mette in angolo.

Al 21′ l’Empoli passa in vantaggio con Mancuso che dall’interno dell’area piccola non sbaglia e di sinistro trafigge Szczesny per il clamoroso 1 a 0 in favore dei toscani.

4 minuti più tardi ci prova anche Cutrone, ma il suo destro finisce di poco fuori alla destra di Szczesny.

Al termine dell’unico minuto di recupero concesso, l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Empoli in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete di Mancuso.

Alla prima azione del secondo tempo l’Empoli va vicino al 2 a 0 con Haas che chiude bene sul primo palo, ma il suo tiro è debole e Szczesny neutralizza senza problemi.

Sul successivo capovolgimento di fronte è Dybala ad andare vicino al gol, ma Vicario si distende sulla destra e blocca con tranquillità.

Al 71′ Kulusevski manda al bar la difesa dell’Empoli e mette in mezzo per Locatelli che da buona posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Nei restanti 19 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto al termine dei 5 minuti di recupero concessi, il Signor Ghersini fischia la fine delle ostilità: Empoli batte Juventus 1 a 0 grazie alla rete di Mancuso al 21′ del primo tempo.

Video Gol e Highlights di Juventus-Empoli 0-1:

Il Tabellino di Juventus-Empoli 0-1:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie (46′ Morata), Bentancur (66′ Locatelli), Rabiot (55′ Bernardeschi); Cuadrado (82′ De Sciglio), Dybala, Chiesa (66′ Kulusevski).

Allenatore: Massimiliano Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli (80′ Zurkowski); Bajrami (70′ Stulac); Mancuso (73′ Pinamonti), Cutrone (80′ Henderson).

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Davide Ghersini (Sezione di Genova)

Assistenti: Pasquale De Meo (Sezione di Foggia) – Domenico Rocca (Sezione di Catanzaro)

Quarto ufficiale: Matteo Marcenaro (Sezione di Genova)

VAR: Marco Guida (Sezione di Torre Annunziata)

AVAR: Sergio Ranghetti (Sezione di Chiari)

Marcatori: 21′ Mancuso (E)

Ammoniti: 32′ Stojanovic (E), 44′ Cutrone (E), 56′ Ismajli (E), 81′ Bernardeschi (J), 90′ Danilo (J)

Espulsi: nessuno.

