Video Gol Highlights Udinese-Juventus 2-2: Sintesi 22-08-2021

Video Gol Highlights Udinese-Juventus: termina 2-2 la sfida della Dacia Arena, valevole per la prima giornata di campionato in Serie A, tra i bianconeri di Luca Gotti e i bianconeri di Massimiliano Allegri. A decidere il match sono le reti Dybala, Cuadrado, Pereyra (rigore) e Deulofeu.

Messi in archivio i primi quattro anticipi del sabato che hanno visto le vittorie di Inter, Sassuolo, Lazio e Atalanta rispettivamente su Genoa, Hellas Verona, Empoli e Torino, la giornata di oggi ha visto in campo, in contemporanea con Bologna-Salernitana, terminata 3-2, la nuova Juventus di Massimiliano Allegri contro l’Udinese di Luca Gotti.

Una sfida, quella della Dacia Arena di Udine, che ha visto i bianconeri piemontesi buttare al vento una vittoria che, alla fine del primo tempo, sembrava praticamente in cassaforte. I gol di Dybala e Cuadrado non sono bastati infatti alla Vecchia Signora per battere i friulani che, risorti nel secondo tempo grazie alle reti di Pereyra (rigore) e Deulofeu, hanno agguantato un pareggio sul quale nessuno avrebbe mai scommesso alla fine della prima frazione. Al 94′ annullato per fuorigioco un gol a Cristiano Ronaldo.

Udinese-Juventus 2-2, 1° giornata Serie A 22-08-2021.

Sintesi di Udinese-Juventus 2-2

Alla prima azione offensiva della partita la Juventus passa in vantaggio con Dybala che al 3′ corregge in rete di sinistro un ottimo passaggio di Bentancur. Al 9′ si vede anche l’Udinese con una bella combinazione Pereyra-Pussetto con quest’ultimo che arriva al tiro che finisce tranquillamente tra le braccia di Szczesny.

9 minuti dopo ancora Pussetto vicino al gol, ma il suo colpo di testa finisce fuori di poco alla sinistra del numero 1 juventino. Al 23′ la Juventus raddoppia: Cuadrado addomestica un lancio lungo di Dybala, entra in area, dribbla Nuytinck e fa 0-2 con un preciso diagonale destro sul quale Silvestri non può arrivare. Al termine dei due minuti di recupero concessi, Pezzuto fischia la fine del primo tempo: Juventus in vantaggio per 2 a 0 grazie alle reti di Dybala e Cuadrado.

Al 50′ Arslan calcia in porta con Szczesny che clamorosamente non trattiene il tiro debole dell’avversario che viene successivamente travolto dallo stesso portiere polacco il cui intervento costringe Pezzuto a fischiare il calcio di rigore del quale se ne incarica Pereyra che fa 1-2 con un preciso piatto all’angolino.

Pochi istanti dopo Morata va vicino all’1-3, ma il suo colpo di testa su cross di Danilo si stampa sul palo e viene spazzato dalla difesa friulana. Al 64′ cross da sinistra di Dybala per Cristiano Ronaldo che impatta bene di testa non trovando però lo specchio della porta.

2 minuti dopo, CR7 appoggia per Bentancur che dal limite dell’area friulana lascia partire un bel destro a giro che per sua sfortuna si stampa sul palo prima di finire sui piedi di Dybala in fuorigioco. All’83’ Szczesny pasticcia sulla linea di fondo, la palla viene toccata da Okaka che involontariamente la fa carambolare sui piedi di Deulofeu che ringrazia per il regalo e, a porta vuota, fa 2-2.

Al 94′ Cristiano Ronaldo realizza di testa, su cross di Federico Chiesa, il gol del 2-3, ma il portoghese è in fuorigioco e la marcatura viene giustamente annullata. Al termine dei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro, il match della Dacia Arena termina quindi con il punteggio di 2-2.

Video Gol Highlights di Udinese-Juventus 2-2

Il Tabellino di Udinese-Juventus 2-2

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (93′ Zeegelaar); Molina, Arslan (80′ Jajalo), Walace, Makengo (57′ Deulofeu), Udogie (57′ Stryger-Larsen); Pereyra, Pussetto (80′ Okaka).

Allenatore: Luca Gotti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (74′ Chiesa), Bentancur (90′ Locatelli), Ramsey (60′ Chiellini), Bernardeschi (60′ Kulusevski); Morata (60′ Cristiano Ronaldo), Dybala.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Ivano Pezzuto

Marcatori: 3′ Dybala (J), 23′ Cuadrado (J), 51′ RIG. Pereyra (U), 83′ Deulofeu (U)

Ammoniti: 50′ Szczesny (J), 76′ Walace (U), 88′ Kulusevski (J), 95′ Cristiano Ronaldo (J)

Espulsi: nessuno.

