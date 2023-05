Video gol-highlights Inter-Sassuolo 4-2: sintesi 13-05-2023

Video gol-highlights Inter-Sassuolo 4-2: Inter avanti di tre grazie alla rete di Lukaku, e alla doppia autorete di Tressoldi. Henrique e Frattesi provano la rimonta, ma “Big Rom” spegne qualsiasi velleità.

Inter-Sassuolo 4-2: i nerazzurri agganciano il secondo posto e prenotano uno slot per la prossima Champions League.

Inter avanti con Lukaku al termine del primo tempo, e poi capace di dilagare ad inizio ripresa, quando due deviazioni sfortunate di Tressoldi la mandano sul 3-0.

Il Sassuolo reagisce e, grazie ai suoi centrocampisti, Henrique e Frattesi, si porta sino al 3-2, prima che sia ancora Lukaku a chiudere definitivamente i conti con un gol al minuto ’89.

La sintesi di Inter-Sassuolo 4-2

Buon inizio di gara da parte del Sassuolo: Berardi prova a trascinare i suoi, e con un mancino dalla distanza coglie il primo angolo della gara.

Proprio da azione d’angolo, Laurentié mette in mezzo ancora per Berardi, che batte Handanovic con un tocco ravvicinato. L’arbitro annulla per un fuorigioco di Laurentié.

Si fa vedere l’Inter, che va essa stessa in gol con Correa: rete annullata, stavolta, per posizione irregolare di Dimarco.

Berardi mette in mezzo un cross tagliato per Henrique, che di testa spreca al lato. I ritmi della partita si abbassano notevolmente, e per rivedere un’occasione da gol bisogna aspettare il cross di Dimarco, dalla sinistra, per la testa di Correa che la mette fuori.

Nerazzurri ancora pericolosi con Lukaku, che si aggiusta il sinistro dal limite dell’area neroverde, ma calcia leggermente al lato.

Il Sassuolo prova a colpire in contropiede: palla in verticale per Berardi, che sterza in area e serve Frattesi. Il tiro della mezz’ala non è abbastanza potente.

Poco dopo l’Inter passa in vantaggio: Lukaku riceve spalle alla porta, resiste alla marcatura di Tressoldi, e con un gran sinistro batte Consigli nell’angolino.

Il Sassuolo prova a reagire ancora con Frattesi, ma il tiro del giovane scuola Roma è alto. Nel finale di tempo, Berardi prova a sorprendere con un mancino a fil di palo, ma l’arbitro ferma l’azione per un tocco di mano di Henrique.

L’Inter comincia in maniera aggressiva anche la ripresa: Lautaro, entrato nell’intervallo, ruba la palla a Tressoldi, ma non riesce ad inquadrare lo specchio.

Ancora nerazzurri pericolosi: cross di Bellanova, che dalla destra pesca Dimarco. L’ex Verona prova al volo, ma Toljan gli sbarra la strada e mette in angolo.

Il raddoppio arriva sull’azione successiva: ancora Bellanova con un cross in mezzo. Sul pallone si avventa Tressoldi, che nel tentativo di anticipare gli attaccanti nerazzurri, mette nella propria porta.

L’Inter chiude definitivamente la contesa pochi minuti dopo: Lautaro calcia dal limite col sinistro, e trova un’altra deviazione di Tressoldi, che inganna Consigli.

Il Sassuolo trova comunque una reazione d’orgoglio: cross di Berardi, a rientrare, dalla destra, Henrique, tutto solo, schiaccia la palla in porta.

Ci provano ancora i neroverdi, con un tiro di Henrique che sorvola abbondantemente la traversa. Il gol che accorcia ulteriormente le distanze arriva, comunque, grazie a Frattesi (settimo centro in campionato), che gira in porta un cross di Rogerio.

Prova a pareggiarla il Sassuolo, che poco dopo ha una ghiotta chance con Berardi, dal limite: palla messa in angolo.

Zortea, appena entrato, spinge molto sulla fascia: suo un pallone per Berardi, che non riesce a centrare la porta.

Ci prova nuovamente Frattesi, su azione d’angolo, ma la sua conclusione non è precisa. Nel momento migliore della squadra neroverde, l’Inter trova il 4-2: è Lukaku, servito in verticale da Brozovic, a battere Consigli nell’uno contro uno.

Nei minuti di recupero, si segnalano un altro paio di iniziative neroverdi, ma senza particolari pretese. L’Inter conquista tre punti importantissimi, e sale al secondo posto in classifica, al pari della Juventus.

Obiettivo Champions quasi matematico per la formazione di Inzaghi, che può ora concentrarsi sul derby di ritorno in Coppa.

Highlights e Video gol di Inter-Sassuolo 4-2:

Il tabellino di Inter-Sassuolo 4-2

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij (Bastoni 73′), 15 Acerbi; 12 Bellanova (Darmian 79′), 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (Asllani 60′), 32 Dimarco (Gosens 60′); 90 Lukaku, 11 Correa (Lautaro 45′).

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 36 Darmian, 46 Zanotti, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan (Zortea 76′), 28 Erlic, 44 Tressoldi (64′ Ferrari), 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 7 Henrique (Thorstvedt 76′); 10 Berardi, 92 Defrel (Pinamonti 56′), 45 Laurienté (Bajrami 56′).

A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 8 Harroui, 9 Pinamonti, 11 Alvarez, 13 Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 17 Muldur, 19 Romagna, 20 Bajrami, 21 Zortea, 42 Thorstvedt.

(Formazioni dal sito ufficiale dell’Inter)

Allenatore: Alessio Dionisi.

Marcatori: 41′ Lukaku (I), 54′, 57′ Tressoldi (autogol, S), 63′ Henrique (S), 76′ Frattesi (S), 89′ Lukaku (I)

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Defrel (S), Tressoldi (S), Henrique (S), De Vrij (I), Brozovic (I)