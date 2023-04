Video Gol Highlights Inter-Monza 0-1: Sintesi 15-4-2023

Video Gol Highlights Inter-Monza 0-1: il gol dell’ex Caldirola regala tre punti ai brianzoli.

Inter-Monza 0-1, la squadra di Palladino espugna il “Meazza” con un gol di Caldirola. Quarta sconfitta in cinque partite per l’Inter, che paga dazio in una gara nella quale avrebbe comunque meritato qualcosa in più, soprattutto per le occasioni create nel primo tempo.

La squadra di Inzaghi resta quinta in classifica, e può subire ora l’aggancio dell’Atalanta a quota 51 punti, oltre che vedere la Juve avvicinarsi ulteriormente in caso di vittoria a Sassuolo.

Veduta dello Stadio Meazza dalla tribuna stampa. Foto Lorenzo Carrega. Diritti riservati Stadiosport

La sintesi di Inter-Monza 0-1

Prima occasione per l’Inter dopo appena cinque minuti di partita: ci prova Lukaku, di testa, su cross di Barella, ma manda il pallone alto.

Buona Inter nei primi minuti: Mkhitaryan prova l’azione personale con una conclusione di destro che termina alta. Lukaku invita Correa al tiro, ma Izzo mura la conclusione dell’argentino.

Pre partita di Inter-Monza, con le squadre schierate a centrocampo. Foto Lorenzo Carrega, diritti riservati Stadiosport

Sempre nerazzurri in avanti: dopo un tentativo dalla distanza di Asllani, che non ha particolare fortuna, ci prova Correa dentro l’area. Di Gregorio si oppone.

Il Monza si vede solo su azione d’angolo, battuto da Colpani, con Izzo che manda alto di testa. Ci prova Asllani, da punizione, sul finire del primo tempo, ma la conclusione è abbondantemente alta.

Inizia il secondo tempo e il Monza si rende pericoloso in due occasioni: prima è Ciurria a provare un sinistro, dopo aver vinto un contrasto con Gosens. Palla respinta dalla difesa.

Ci prova anche Rovella, con un tiro a giro che non trova la porta. Si rivede l’Inter con un cross di Acerbi: ci arriva Lukaku, di testa, ma Di Gregorio sventa il pericolo.

Poco dopo è Mota Carvalho a trovarsi sui piedi il pallone dell’1-0, ma il mancino si spegne alto. Inzaghi inserisce Lautaro, Brozovic e Chalanoglu a caccia del vantaggio.

L’argentino ci prova dal limite, ma la sua conclusione è murata da un difensore. Il Monza continua però a fare il proprio gioco, e si conquista un angolo su azione di contropiede.

Proprio da azione d’angolo arriva una mazzata per l’Inter: l’ex Caldirola stacca più alto di tutti e batte Onana per il vantaggio brianzolo.

L’Inter chiude in avanti, alla ricerca del pari, ma riesce a creare una sola occasione pericolosa con Lautaro. Il tiro dell’argentino è fuori.

Ci riprova ancora Lautaro, in pieno recupero, con un colpo di testa su cross di Brozovic. Le speranze del pari nerazzurro si spengono al lato.

Un punto nelle ultime cinque partite: questo il magro bottino della squadra di Inzaghi che non riesce ad approfittare del mezzo passo falso del Milan, resta quinta, e rischia l’aggancio dell’Atalanta.

Il Monza viola il secondo stadio importante dopo l’Alianz Stadium, che aveva espugnato in gennaio. La squadra di Palladino si conferma una delle più belle realtà del nostro campionato, e viaggia spedita verso la salvezza.

Highlights e Video gol di Inter-Monza 0-1

Il tabellino di Inter-Monza 0-1

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Dzeko, Lautaro, Bellanova, Acerbi, Calhanoglu, Dimarco, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Colpani; Mota.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Caprari, Birindelli, Antov, Petagna, D’Alessandro, Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Marcatori: 78′ Caldirola (M)

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Izzo (M), Caprari (M), Mkhitaryan (I)