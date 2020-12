Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-3: sintesi 13-12-2020

Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-3: un gol di Dybala e una doppietta su rigore di Ronaldo permettono ai bianconeri di battere i rossoblu che trovano il gol della bandiera con l’ex juventino, Sturaro.

Dopo la fantastica vittoria di martedì sera contro il Barcellona di Lionel Messi, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-1 il Genoa di Rolando Maran nel posticipo pomeridiano dell’11° giornata di Serie A e aggancia il Napoli al 3° posto in classifica. Al Luigi Ferraris di Genova accade tutto nel secondo tempo: Dybala porta in vantaggio i bianconeri al 56′, Sturaro pareggia 4 minuti dopo. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa il solito Cristiano Ronaldo che, negli ultimi 15 minuti, realizza una doppietta su rigore e raggiunge Ibrahimovic, a quota 10, in cima alla classifica marcatori.

Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-3

Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-3: sintesi 1° e 2° tempo

Al 1′ la Juventus passa subito in vantaggio con Rabiot che mette in rete con il braccio dopo la sponda di Bonucci su calcio di punizione di Cuadrado. Di Bello annulla ovviamente il gol e ammonisce il francese. Al 9′ ci prova McKennie di testa, ma Perin si distende e mette in angolo. Un quarto d’ora più tardi bella combinazione Chiesa-Mckennie con l’americano che dall’interno dell’area genoana non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

A 5 minuti dal termine del primo tempo Ronaldo si accentra e calcia di destro dal limite, ma il tiro del portoghese viene deviato e finisce comodamente tra le braccia di Perin. Durante l’unico minuto di recupero concesso da Di Bello, ci prova anche Dybala con un discreto sinistro a giro che però non impensierisce minimamente l’estremo difensore rossoblu che blocca senza problemi. La prima frazione termina quindi 0-0.

Il secondo tempo inizia con una bella giocata di Ronaldo che al 46′ dribbla Bani e calcia di sinistro; il tentativo di CR7 è potente, ma termina fuori alla destra di Perin. 10 minuti più tardi McKennie spizza di testa su lancio di De Ligt, la palla arriva a Dybala che entra in area e chiude sul primo palo facendo 0-1. Si tratta del 1° gol in campionato per l’argentino.

4 minuti più tardi il Genoa pareggia con un bel piatto al volo di Sturaro che corregge in rete un bel cross di Luca Pellegrini. Pochi istanti dopo la Juventus va vicina all’1-2 ma Cuadrado scivola al momento di calciare in porta non approfittando di un generoso passaggio di Dybala. Anche i rossoblu ci riprovano al 66′, ma Szczesny non si lascia sorprendere dalla conclusione di Rovella.

Al 71′ Ronaldo impatta bene di testa, su perfetto cross di Chiesa, ma Perin è reattivo e nega all’ex Real Madrid il gol dell’1-2 che arriva 4 minuti dopo quando Rovella decide di rovinare la sua ottima prestazione falciando Cuadrado in piena area. Di Bello assegna il calcio di rigore del quale se ne incarica ovviamente CR7 che spiazza il numero 22 rossoblu e fa 9 in campionato.

A 2 minuti dal termine anche Perin decide di fare la sua personale frittata entrando in ritardo su Morata; Di Bello assegna il 2° rigore di giornata che Cristiano Ronaldo non sbaglia spiazzando nuovamente il portiere genovese. È 1-3 per la Juve che, dopo 3 minuti di recupero, può festeggiare una vittoria tutto sommato meritata.

Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-3, 11° giornata di Serie A 13-12-2020

Il tabellino di Genoa-Juventus 1-3, 11° giornata di Serie A 13-12-2020

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic (82′ Caso), Rovella (82′ Pandev), Sturaro (65′ Behrami); Pjaca (72′ Shomurodov), Scamacca (65′ Destro).

Allenatore: Rolando Maran

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt (90′ Dragusin), Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot (66′ Morata), Chiesa (83′ Bernardeschi); Ronaldo, Dybala (83′ Kulusevski).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Marco Di Bello

Marcatori: 56′ Dybala (J), 60′ Sturaro (G), 75′ e 88′ RIG. Ronaldo (J)

Ammoniti: 1′ Rabiot (J), 14′ Goldaniga (G), 77′ McKennie (J), 83′ Bentancur (J), 87′ Perin (G), 93′ Bani (G)

Espulsi:

