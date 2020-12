Video Gol Highlights Barcellona-Juventus 0-3: sintesi 08-12-2020

Video Gol Highlights Barcellona-Juventus 0-3: partita fantastica dei bianconeri di Andrea Pirlo che battono incontestabilmente gli azulgrana di Ronald Koeman e si qualificano come primi nel girone G. Decidono la doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e la splendida sforbiciata di Weston McKennie.

Dopo la vittoria in rimonta nel derby contro il Torino, la Juventus di Andrea Pirlo annienta il Barcellona di Ronald Koeam nella sesta e ultima giornata del girone G di Champions League e conquista il primo posto in classifica nel raggruppamento. Al Camp Nou decidono le reti di Cristiano Ronaldo (doppietta su rigore) e Weston McKennie. I blaugrana perdono di nuovo in casa dopo 7 anni dall’ultima volta (Barcellona-Bayern Monaco 0-3).

La prima conclusione della partita è di Cristiano Ronaldo che al 7′ prova a battere Ter Stegen con un improbabile tiro di punto su assist di McKennie. Pochi istanti più tardi ci prova anche Danilo dal limite dell’area blaugrana, ma la conclusione del brasiliano finisce fuori di molto alla destra del portiere tedesco del Barça.

Al 12′ Ronaldo entra in area e viene atterrato ingenuamente da Araujo: sul dischetto va lo stesso portoghese che spiazza Ter Stegen e fa 0-1.8 minuti dopo splendida azione sull’asse McKennie-Cuadrado con il colombiano che mette in mezzo per l’americano che in semirovesciata fa 0-2. Neanche il tempo di godersi il doppio vantaggio che Messi costringe Buffon a distendersi sulla sinistra per evitare l’1-2. Al 23′ bel colpo di testa di Morata che manda la sfera sulla parte alta della rete della porta azulgrana.

12 minuti più tardi Jordi Alba serve Messi all’altezza della lunetta dell’area bianconera, l’argentino fa partire un bel sinistro che Buffon neutralizza in due tempi. A 3 minuti dal termine del primo tempo occasione per Ramsey che calcia da fuori area, ma il suo tentativo finisce alto. Nel recupero ancora Barcellona in avanti con Messi che riesce a calciare nonostante l’intervento di McKennie che però non viene giudicato falloso da Stieler che dunque non fischia il calcio di rigore. Al termine di questa azione l’arbitro tedesco fischia la fine della prima frazione: Juventus in vantaggio per 2 a 0.

Il secondo tempo inizia con la squadra di Ronald Koeman in avanti con il solito Messi che calcia bene al 47′, ma la sua conclusione è centrale e Buffon non ha problemi a bloccarla. 2 minuti dopo Ramsey a giro da due passi, ma Ter Stegen è reattivo e mette in angolo. Nel mentre c’è un controllo VAR per netto fallo di mano di Lenglet in area di rigore; Stieler va al monitor e non può non assegnare il secondo rigore di giornata alla squadra di Andrea Pirlo. Della battuta dagli 11 metri se ne incarica ovviamente Cristiano Ronaldo che spiazza ancora una volta Ter Stegen e fa 0-3.

Griezmann colpisce la traversa con un bel colpo di testa al 57′, ma la sfera carambola fuori e l’azione sfuma. 7 minuti dopo grande conclusione dal limite di Messi, ma Buffon sventa la minaccia ancora una volta. Al 75′ Bonucci fa 0-4, ma il VAR comunica a Stieler che è fuorigioco: gol annullato. Messi ancora vicino al gol all’84’, ma il suo sinistro finisce fuori alla destra del numero 77 bianconero che 5 minuti più tardi dice ancora una volta no al Diez che vede la sua conclusione finire comodamente tra le braccia dell’ex portiere del PSG. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità: Juventus batte Barcellona 3 a 0.

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo (82′ Mingueza), Lenglet (54′ Umtiti), Alba (54′ Junior Firpo); Pjanic, De Jong; Trincao (46′ ST Braithwaite), Messi, Pedri (65′ Puig); Griezmann.

Allenatore: Ronald Koeman

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado (85′ Bernardeschi), McKennie, Arthur (70′ Bentancur), Alex Sandro; Ramsey (70′ Rabiot); Cristiano Ronaldo (91′ Chiesa), Morata (85′ Dybala).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro Tobias Stieler

Marcatori: 13′ e 51′ RIG. Cristiano Ronaldo (J), 20′ McKennie (J)

Ammoniti: 26′ Jordi Alba (B), 28′ Ramsey (J), 30′ Lenglet (B), 53′ Morata (J), 60′ Umtiti (B), 68′ Danilo (J), 77′ Junior Firpo (B)

Espulsi:

