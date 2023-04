Video Gol Highlights Fiorentina-Spezia 1-1: Sintesi 8-4-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Spezia 1-1, 29° Giornata Serie A: Nzola cancella l’autorete di Wisniewski

Solo un pareggio tra Fiorentina e Spezia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel Sabato Santo della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Continua l’ottimo momento dei toscani, che allungano la striscia di risultati utili consecutivi, ma frenano dopo cinque vittorie consecutive portandosi comunque a quota quarantuno punti in classifica.

Secondo pareggio consecutivo per i liguri, che si portano a quota ventisei punti in classifica, momentaneamente allungando a sette i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Fiorentina-Spezia 1-1

Out Amrabat e Sirigu per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Igor, Martinez Quarta e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, confermato Castrovilli in mediana con Mandragora, chance per Sottil sulla trequarti con Ikone e Bonaventura alle spalle di Cabral unica punta.

Non ci sono Agudelo, Caldara, Holm, Kovalenko, Joao Moutinho e Zovko per Leonardo Semplici, che punta su Amian, Ampadu, Nikolaou e Wisniewski, in mediana giocano Bourabia, Ekdal, Zurkowski e Maldini, mentre in attacco i soliti Gyasi e Nzola.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Dopo un tiro centrale di Amian, facile per Terracciano, al 25′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con l’autogol di Wisniewski, che devia sfortunatamente e colpevolmente il cross di Biraghi.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria pareggiando al 32′ minuto con Nzola, pescato direttamente da un lancio di Dragowski.

⏱️ FT | 1️⃣ goal e 1️⃣ punto per parte 🤝 #FiorentinaSpezia pic.twitter.com/2G6IkDzjNo — Lega Serie A (@SerieA) April 8, 2023

Nel finale succede di tutto con la traversa colpita da Cabral e le ammonizioni comminate a Maldini, Nzola e Gyasi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Brekalo e Nico Gonzalez al posto di Sottil e Ikone e sembra cambiare qualcosa, visto che i padroni di casa sembrano molto più qualitativi, almeno nei primi minuti.

Infatti, è proprio Brekalo che ha la palla gol del vantaggio, ma viene fermato dal palo, mentre sarà la traversa a negare la gioia della rete a Biraghi tra i gialli a Ampadu, Ekdal, sostituito poi da Esposito, Wisniewski, e Bastoni, subentrato per Bourabia insieme a Shomurodov, Cipot e Barak per Gyasi, Maldini e Castrovilli.

Nel finale c’è spazio per Jovic e Duncan al posto di Cabral e Mandragora, con il primo che si divora il gol vittoria risultando poco cinico prima dell’entrata in campo di Verde per Nzola, così come Shomurodov davanti a Terracciano.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Spezia 1-1:

Tabellino di Fiorentina-Spezia 1-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5,5; Dodo 6, Igor 5,5, Quarta 5,5, Biraghi 7; Mandragora 6 (35′ st Duncan sv), Castrovilli 5,5 (26′ st Barak 6); Ikoné 5,5 (15′ st Gonzalez 6), Bonaventura 6,5, Sottil 5 (15′ st Brekalo 6,5); Cabral 6 (35′ st Jovic sv). A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Venuti, Saponara, Bianco, Jovic, Kouamé. All.: Italiano 6.



Spezia (4-3-3): Dragowski 7; Amian 5,5, Ampadu 6,5, Wisniewski 6, Nikolau 6,5; Bourabia 6 (20′ st Bastoni 6), Ekdal 6,5 (30′ st Esposito 6), Zurkowski 6; Gyasi 5,5 (30′ st Shomurodov 4,5), Nzola 7 (44′ st Verde sv), Maldini 5,5 (20′ st Cipot 6). A disp.: Zoet, Marchetti, Ferrer, Reca, Krollis. All.: Semplici 6,5.



Arbitro: Dionisi

Marcatori: 25′ aut. Wisniewski (S), 32′ Nzola (S)

Ammoniti: Maldini, Nzola, Gyasi, Ampadu, Bastoni, Ekdal, Wisniewski (S)

Espulsi: nessuno