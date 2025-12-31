Donnarumma rinvia il matrimonio per il Mondiale e si integra subito al Manchester City

L’agente di Gianluigi Donnarumma ha svelato un retroscena significativo sulla determinazione del portiere azzurro: ha deciso di rinviare il matrimonio pur di restare concentrato sull’obiettivo Mondiale. Una scelta che racconta quanto la Nazionale resti al centro delle sue priorità, nonostante una stagione intensa e un cambio di maglia di primo piano.

L’Italia, reduce da due mancate qualificazioni consecutive, non ha ancora la certezza di partecipare alla Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il percorso passa dai play off, con la sfida alla Irlanda del Nord e poi una tra Galles e Bosnia Erzegovina a marzo. Donnarumma, però, crede fermamente nella qualificazione.

Matrimonio rimandato e testa solo su club e Nazionale

“Voleva sposarsi quest’estate, ma ha rimandato tutto perché prima ci sono gli impegni con l’Italia”, ha spiegato l’agente Enzo Raiola a Radio Sportiva. “Tiene moltissimo al Mondiale. Ha chiesto di restare concentrato e sta pensando solo al club e alla Nazionale, perché vuole esserci con tutto se stesso”.

Dall’addio al PSG al nuovo capitolo inglese

Per Donnarumma è stato un anno particolare. Dopo aver vinto praticamente tutto con il Paris Saint Germain, si è ritrovato fuori dai piani negli ultimi mesi di contratto, approdando poi al Manchester City. “È stata un’estate intensa per quanto successo a Parigi. Forse un giorno ci spiegheranno le scelte fatte, ma oggi ci godiamo la sua esperienza al City”, ha aggiunto Raiola.

L’impatto è stato immediato: “Da quando è arrivato Gigio, i risultati sono migliorati e ora il City è tornato a giocarsi la vetta con l’Arsenal. I primi sei mesi sono andati bene, sia il giocatore sia il club sono soddisfatti”.

Intesa immediata con Haaland e Guardiola

In Inghilterra Donnarumma ha trovato un feeling speciale con Erling Haaland. I due spesso scherzano sui social e in campo, segno di un’intesa che va oltre il rettangolo verde. “Dal primo giorno si è creato un legame. Erano già nella nostra agenzia e si erano incrociati prima. Hanno personalità molto simili, sono due ragazzi eccezionali”, ha sottolineato Raiola.

Parole di grande stima anche per Pep Guardiola. “È uno dei migliori allenatori del calcio moderno. Oltre alla competenza tecnica, ha grandi capacità umane e sa gestire il gruppo”.

Tra ambizioni mondiali, una nuova vita al Manchester City e un matrimonio messo in pausa, Donnarumma dimostra di vivere questo momento con massima professionalità e dedizione, deciso a farsi trovare pronto tanto in Premier League quanto con la maglia azzurra.

