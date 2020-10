Video Gol Highlights e sintesi Crotone-Juventus 1-1 17-10-2020

Video dei Gol e Highlights di Crotone – Juventus 1-1: vantaggio del Crotone con Simy al 12′ e pareggio della Juventus in 10 uomini di Morata al 76′.

Dopo le vittorie di oggi pomeriggio di Napoli (4-1 all’Atalanta), Milan (1-2 all’Inter) e Sampdoria (3-0 alla Lazio), la Juventus di Andrea Pirlo, in 10 dal 59′ per via dell’espulsione di Federico Chiesa, non va oltre l’1 a 1 contro l’ottimo Crotone di Giovanni Stroppa che passa addirittura in vantaggio con Simy prima di essere raggiunto da Morata.

Il Crotone oltre a segnare il primo gol in Serie A conquista il suo primo punto in 4 partite e muove la classifica.

Nell’anticipo serale della 4^ giornata di campionato di Serie A, la Juventus di Andrea Pirlo non va oltre l’1-1 all’Ezio Scida di Crotone contro i rossoblu di Giovanni Stroppa che disputano una bella prova passando addirittura in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Simy. Morata pareggia poi i conti poco dopo. Male la prima di Federico Chiesa con la maglia della Juve; l’ex Fiorentina si fa espellere al 59′ per un brutto fallo su Cigarini.

Crotone-Juventus 1-1, 4^ giornata di Serie A.

Sintesi Crotone-Juventus 1-1, 4^ giornata di Serie A

La prima azione degna di nota è ad opera del Crotone con Vulic che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Cigarini arriva alla conclusione sfiorando di poco il palo alla sinistra di Buffon. Al 10′ Bonucci entra in ritardo sullo stesso Vulic in area di rigore; l’arbitro è lì e non può far altro decretare il tiro dagli undici metri che Simy trasforma spiazzando Buffon. Al 20′ la Juventus pareggia: Kulusevski avanza palla al piede, serve Chiesa sulla destra che, a sua volta, mette al centro per Morata il quale, a porta vuota, non sbaglia e fa 1-1.

19 minuti dopo ci prova Portanova, ma il suo destro è debole e non impensierisce minimamente Cordaz che guarda la palla uscire alla sua destra. Al 41′ ancora Portanova su imbucata di Morata, ma la sua conclusione viene respinta egregiamente dall’estremo difensore rossoblu. A due minuti dalla fine del primo tempo il Crotone va vicino al gol del 2-1 con Junior Messias che calcia a botta sicura dall’interno dell’area piccola, ma Buffon è reattivo e respinge.

La prima azione interessante del secondo tempo porta la firma di Junior Messias che al 51′ non trova l’impatto con la sfera a due metri dalla porta bianconera. Al 54′ è Cigarini a divorarsi il gol del vantaggio: il suo destro dal limite dell’area finisce in tribuna. 5 minuti più tardi finisce con un’espulsione la prima partita in bianconero di Federico Chiesa. Al 62′ ottima torsione di testa di Morata che su calcio di punizione dalla sinistra colpisce il palo a Cordaz battuto. 16 minuti dopo annullato, per fuorigioco, un gol a Morata. All’86’ ci prova di testa il neo entrato Siligardi, ma Buffon è attento e blocca tranquillamente. Dopo 7 minuti di recupero il signor Fourneau decreta la fine delle ostilità: Crotone-Juventus finisce 1-1.

Video Gol Highlights Crotone-Juventus 1-1, 4^ giornata di Serie A

Il tabellino di Crotone-Juventus 1-1, 4^ giornata di Serie A

Crotone (5-3-2): Cordaz; Pedro Pereira (72′ Rispoli), Magallan, Luperto (83′ Golemic), Marrone, Reca; Molina (87′ Petriccione), Cigarini, Vulic (72′ Siligardi); Simy, Junior Messias.

Allenatore: Giovanni Stroppa

Juventus (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur (69′ Rabiot), Frabotta; Kulusevski (69′ Bernardeschi), Portanova (55′ Cuadrado); Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Francesco Fourneau

Marcatori: 12′ Rig. Simy (C), 20′ Morata (J)

Ammoniti: 10′ Bonucci (J), 14′ Cigarini (C), 36′ Portanova (J), 45′ PT Kulusevski (J), 67′ Reca (C), 84′ Magallan (C)

Espulsi: 59′ Chiesa (J)

