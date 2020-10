Video Gol Highlights Napoli-Atalanta 4-1: sintesi 17-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Atalanta 4-1, 4° Giornata Serie A: la sblocca Lozano, che festeggia una doppietta, si sblocca Osimhen per il poker dopo il tris di Politano, gol della bandiera di Lammers

Il Napoli annichilisce l’Atalanta allo Stadio San Paolo di Napoli nel primo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A.

Vittoria spettacolare per i partenopei, probabilmente autori della miglior prestazione da quando c’è in panchina Rino Gattuso. Ma, soprattutto, tre punti che riportano i campani in testa alla classifica rilanciandoli nella lotta per il titolo.

Sconfitta pesantissima per i bergamaschi, probabilmente autori della peggior prestazione dell’era Gian Piero Gasperini. Una debacle che potrebbe mettere in dubbio i reali obiettivi dei lombardi, fermati dopo tre vittorie consecutive, che dovranno avere la forza per rialzare la testa.

La sintesi di Napoli-Atalanta 4-1, 4° Giornata Serie A

C’è solo una squadra in campo nel primo tempo: i padroni di casa, che fanno ciò che vogliono, padroneggiano e dominano in tutti i reparti, nel ritmo, nel gioco e nella fisicità, ma anche nella tecnica. Gli ospiti non ci sono in campo, è come se non fossero proprio entrati.

I padroni di casa giocano un calcio spettacolare, veloce, rapido, verticale, sfruttando l’ottima condizione fisica dei quattro attaccanti, con Mertens che si muove a tutto campo, Osimhen sempre pericoloso, Lozano e Politano in formato super star.

E, infatti, dopo un paio di tentativi poco cinici, intervallati da un sinistro da fuori area di Gomez, unico da salvarsi tra i propri, al 23′ minuto arriva il gol del vantaggio di Lozano, che sblocca il risultato con un tap-in vincente su cross rasoterra Di Lorenzo.

Neanche il tempo di rimettere la palla a centrocampo che al 27′ minuto i padroni di casa trovano il raddoppio, ancora Lozano, che festeggia la doppietta con un bel destro a giro sul secondo palo.

Gli ospiti accusano il colpo, vanno in completa balia degli avversari, che non si fermano e sfruttano il momento, firmando il tris al 30′ minuto con uno spettacolare sinistro di Politano da fuori area, tra l’altro sul primo palo.

Gli ospiti finalmente cominciano a reagire, ma alzano troppo il baricentro lasciando spazi incredibili ai padroni di casa, che non lesinano a ripartire in contropiede con i soliti quattro lì davanti, rendendosi pericolosi con Lozano, Politano e Osimhen e rischiando solo su un destro di Toloi.

Nel finale, però, lo show dei padroni di casa non si ferma: al 43′ minuto finalmente si sblocca Osimhen, che cala il poker con un destro, in realtà abbastanza centrale, con il quale beffa il portiere avversari.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco, approfittando della volontà dei padroni di casa di gestire il grande vantaggio e le forze, difendendosi in ordine e non lesinando a ripartire in contropiede.

Ci prova sempre Gomez, poi anche De Roon, ma senza precisione, mentre Sportiello deve fare gli straordinari su Mertens, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

E’ Lammers a dare un senso a questa seconda frazione di gioco, segnando al 69′ minuto, al termine di una bella azione personale di Romero, capace di saltare tre giocatori e servire il compagno tutto solo davanti al portiere.

I padroni di casa, però, non si scompongono e non cambiano il loro atteggiamento, mentre gli ospiti provano ad insistere anche con una bella conclusione di Malinovskyi, che sfiora il palo, e un colpo di testa di Gosens, con il solito Lozano ad impegnare Sportiello.

Il tabellino di Napoli-Atalanta 4-1, 4° Giornata Serie A

NAPOLI-ATALANTA 4-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6,5, Koulibaly 7, Hysaj 6,5; Bakayoko 7 (30′ st Malcuit 6), Fabian Ruiz 7,5 (38′ st Demme sv); Politano 7 (16′ st Ghoulam 6), Mertens 6,5 (30′ st Lobotka 6), Lozano 8; Osimhen 7 (38′ st Petagna sv). A disp.: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Llorente. All.: Gattuso 7,5

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5, Romero 4,5, Palomino 4 (1′ st Djimsiti 5,5); Depaoli 4,5, De Roon 5, Pasalic 5, Gosens 4,5 (36′ st Muriel sv); Ilicic 5 (18′ st Malinovskiy 5,5), Gomez 5,5 (10′ st Lammers 6); Zapata 4,5 (1′ st Mojica 5,5). A disp.: Radunovic, Rossi, Sutalo, Freuler, Hateboer, Miranchuk. All.: Gasperini 5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 23′ e 27′ Lozano (N), 30′ Politano (N), 43′ Osimhen (N)

Ammoniti: Toloi (A), Gosens (A), Lozano (N), Djimsiti (A)

Espulsi: –

Note: –

