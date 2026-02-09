Video Gol Highlights di Roma – Cagliari 2-0 Serie A 24° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Roma – Cagliari 2-0: decisiva la Doppietta di Malen che permette ai giallorossi di agganciare la Juventus al 4° posto.

Grazie alla doppietta di Donyell Malen la Roma ritrova la vittoria in Campionato e approfitta del passo falso della Juventus di ieri contro la Lazio per agganciarla al 4° posto.

Il posticipo del Monday Night che chiude la 24ª giornata di Serie A sorride alla Roma, che allo Stadio Olimpico supera il Cagliari con un netto 2-0 e torna a correre in campionato.

Davanti a un pubblico caldo e alla presenza in tribuna di Francesco Totti, la squadra guidata da Gasperini imposta la gara su ritmi alti fin dalle prime battute, imponendo subito il proprio dominio territoriale.

Il successo consente alla Roma di interrompere un digiuno di due giornate senza vittorie e di salire a quota 46 punti, raggiungendo la Juventus in classifica. Si ferma invece a tre la serie positiva del Cagliari, che resta fermo a 28 punti dopo una serata complicata all’Olimpico.

Cronaca di Roma – Cagliari 2-0:

L’avvio dei giallorossi è aggressivo e produce occasioni in serie. Malen e N’Dicka mettono sotto pressione la retroguardia sarda, mentre al 16’ il Cagliari va a un passo da un clamoroso autogol: Caprile sbaglia il rinvio e rischia di farsi beffare, riuscendo però a salvare sulla linea con un intervento disperato.

Il portiere rossoblù viene poi chiamato di nuovo in causa poco dopo da Pisilli, ma deve arrendersi al 25’, quando Malen attacca lo spazio sulla verticalizzazione di Mancini e firma l’1-0 con un elegante pallonetto da posizione defilata, trovando così la sua prima rete all’Olimpico.

Il continuo movimento dell’olandese manda in affanno la difesa del Cagliari per tutta la prima frazione. Nella ripresa la Roma continua a spingere e Gasperini decide anche di lanciare dal primo minuto Zaragoza, ultimo arrivato in casa giallorossa.

Il raddoppio arriva al 65’: Celik sfonda sulla destra, entra in area e serve un pallone sul quale Malen è pronto a farsi trovare smarcato e deve solo accompagnare in rete per il 2-0 che chiude di fatto la partita.

Il Cagliari prova a reagire nel finale. Al 79’ Sulemana fa tremare l’Olimpico con un destro violento dalla distanza che si stampa sulla traversa, mentre all’83’ Dossena spreca una buona occasione sugli sviluppi di un calcio piazzato, non trovando lo specchio da posizione ravvicinata colpendo il pallone in scivolata.

Dopo questi sussulti, il match scivola verso il triplice fischio senza ulteriori emozioni.

Video Gol e Highlights Roma – Cagliari 2-0:

Video online a breve

Tabellino di Roma – Cagliari 2-0:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante (84′ El Aynaoui), Pisilli, Wesley; Soulé (84′ Venturino), Pellegrini (57′ Zaragoza); Malen (84′ Arena). All. Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; J. Rodriguez, Zé Pedro (87′ Zappa), Dossena, Obert; Adopo, Gaetano (87′ Trepy), Mazzitelli (59′ Sulemana); Palestra, Kilicsoy (73′ Pavoletti), Esposito (73′ ridissi). All. Pisacane.

CAMPO: Stadio Olimpico (Roma)

ARBITRO: M. Marcenaro (Genova)

MARCATORI: 25′, 65′ Malen

AMMONITI: 5′ Dossena, 40′ Palestra, 59′ Mancini, 61′ Gaetano, 82′ Zaragoza, 89′ Idrissi