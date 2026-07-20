Roma-Mancini, rinnovo fino al 2029: il messaggio che emoziona i tifosi

Roma-Mancini - Stadiosport.it

La storia tra Gianluca Mancini e la Roma è destinata a continuare. Il difensore ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, confermandosi uno dei punti fermi del nuovo progetto giallorosso.

Arrivato nella Capitale nel 2019, Mancini ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol con la maglia della Roma, diventando un riferimento dentro lo spogliatoio e uno dei calciatori più rappresentativi per i tifosi.

Mancini giura amore alla Roma

Dopo l’ufficialità del rinnovo, Mancini ha affidato ai social un messaggio molto sentito. Il difensore ha ripercorso attraverso alcune immagini i momenti più importanti della sua esperienza nella Capitale, ribadendo quanto sia profondo il legame con i colori giallorossi.

Il calciatore ha parlato della Roma come di una vera famiglia, comprendendo nel suo messaggio i compagni, lo staff, i dipendenti di Trigoria, la città e soprattutto una tifoseria considerata unica.

La frase che ha maggiormente emozionato i sostenitori romanisti riguarda il futuro: “Abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme”. Un messaggio che conferma la volontà di continuare a rappresentare la squadra con orgoglio e determinazione.

Mancini resta un leader del progetto giallorosso

Il rinnovo rappresenta una scelta importante anche dal punto di vista tecnico. Mancini continuerà a essere uno dei leader della difesa affidata a Gian Piero Gasperini, che potrà contare sulla sua esperienza, sulla sua personalità e sulla conoscenza dell’ambiente romanista.

Lo stesso allenatore ha spiegato che gli accordi per i rinnovi di Mancini e Bryan Cristante erano già stati definiti nel finale della scorsa stagione e sono stati ufficializzati soltanto adesso.

La Roma blinda così uno dei suoi uomini più importanti, mandando un segnale chiaro in vista della nuova stagione. Per Mancini, invece, comincia un nuovo capitolo di un percorso iniziato sette anni fa e diventato progressivamente sempre più intenso.