Juventus-Ekhator, svolta sul futuro: la decisione sul prestito e i piani del club

Juventus-Ekhator - Stadiosport.it

La Juventus potrebbe separarsi temporaneamente da Jeff Ekhator poche settimane dopo il suo arrivo dal Genoa. Il giovane attaccante resta un investimento importante per il futuro, ma la dirigenza bianconera sta valutando la possibilità di mandarlo in prestito per garantirgli maggiore continuità.

Il club crede molto nel classe 2006, acquistato a titolo definitivo e legato alla Juventus fino al 30 giugno 2031. L’obiettivo non sarebbe quindi quello di cederlo, ma di scegliere il percorso migliore per accelerarne la crescita.

Il piano della Juventus per Ekhator

Alla Continassa considerano Ekhator uno dei centravanti italiani più interessanti della sua generazione. Luciano Spalletti dovrà inizialmente aiutarlo ad adattarsi alle pressioni di una grande squadra, ma affidargli immediatamente il peso dell’attacco juventino potrebbe rallentarne lo sviluppo.

La società vuole permettergli di:

giocare con maggiore regolarità;

accumulare esperienza in Serie A ;

; migliorare sotto porta;

tornare alla Juventus pronto per conquistare un ruolo importante.

La decisione definitiva potrebbe arrivare soltanto nelle ultime settimane del calciomercato estivo, quando sarà più chiara la composizione dell’attacco bianconero.

Ekhator al Parma: possibile incastro con Pellegrino

Una delle destinazioni da tenere maggiormente sotto osservazione è il Parma. Il club emiliano ha dimostrato negli ultimi anni di saper valorizzare giovani attaccanti come Ange-Yoan Bonny e Mateo Pellegrino.

Proprio Pellegrino è entrato nei radar della Juventus, alla ricerca di un nuovo centravanti. Tra le possibilità allo studio ci sarebbe anche un incastro basato sui prestiti: Ekhator potrebbe trasferirsi in Emilia, mentre la società bianconera proverebbe a rendere più semplice l’operazione per l’attaccante argentino.

Al momento non si tratta di una trattativa definita, ma di una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società: il Parma riceverebbe un giovane pronto a giocare, mentre la Juventus continuerebbe a controllarne la crescita.

Anche il Sassuolo ha chiesto informazioni

Sulle tracce di Ekhator si era mosso anche il Sassuolo, che aveva effettuato un sondaggio durante i contatti con la Juventus per Tarik Muharemovic. Non è escluso che il club neroverde possa tornare alla carica qualora il prestito diventasse una possibilità concreta.

Nell’ultima stagione con il Genoa, il giovane attaccante ha raccolto 30 presenze e 3 gol in campionato, aggiungendo un’altra rete in Coppa Italia. Numeri che testimoniano una buona esperienza nonostante la giovane età, ma la Juventus vuole evitare di lasciarlo ai margini della rosa.

La priorità resta farlo giocare. Ekhator rappresenta un investimento per il futuro, ma il suo presente potrebbe essere lontano da Torino, almeno per una stagione. La scelta dipenderà anche dagli eventuali nuovi arrivi nel reparto offensivo e dall’evoluzione della trattativa per Pellegrino.