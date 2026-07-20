Video Gol e Highlights di Spagna – Argentina 1-0: decide il match il gol di Ferran Torres in apertura del secondo tempo supplementare. Spagnoli Campioni del Mondo per la seconda volta nella loro storia!

La Spagna torna sul tetto del mondo. Al MetLife Stadium, la squadra di Luis de la Fuente batte l’Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari e conquista il Mondiale 2026, al termine di una finale tirata, bloccata per oltre cento minuti e decisa da Ferran Torres al 106’.

La Roja domina per lunghi tratti, crea di più e costringe l’Argentina a difendersi bassa.

L’Albiceleste resiste grazie a un enorme Emiliano Martinez, ma resta in dieci nel recupero dei tempi regolamentari per l’espulsione di Enzo Fernandez.

Nei supplementari la pressione spagnola diventa decisiva: cross di Pedro Porro, sponda di Nico Williams e destro sotto la traversa di Ferran Torres.

Il gol che consegna alla Spagna il secondo Mondiale della sua storia. La rete dello 1-0 arriva al 106’, dopo una gara in cui la Spagna aveva già sfiorato il vantaggio più volte e l’Argentina era rimasta in inferiorità numerica dal 90’+3’.

Cronaca di Spagna – Argentina 1-0:

Cronaca 1° Tempo:

2’ – Primo errore in mezzo al campo

Avvio subito contratto. Fabian Ruiz sbaglia un appoggio a centrocampo e serve involontariamente Nico Gonzalez. Pedro Porro è costretto al fallo tattico per fermare la ripartenza argentina.

5’ – Ritmi bassi e caldo pesante

La finale parte con grande tensione e poca velocità. A New York si gioca nel primo pomeriggio, con temperatura intorno ai 35 gradi, fattore che condiziona l’intensità iniziale.

5’ – Grande occasione per Yamal

Prima vera chance della partita. Lamine Yamal combina con Dani Olmo e si ritrova davanti a Emiliano Martinez. Il tiro viene deviato e il portiere argentino salva con i piedi. È il primo squillo della Spagna.

6’ – Ancora Yamal sulla destra

La Roja insiste dal lato del talento del Barcellona. Yamal riceve in area e mette un pallone basso al centro, ma la difesa argentina libera.

6’ – Messi lanciato, Unai Simon esce lontanissimo

L’Argentina prova a ribaltare subito il campo. Palla lunga per Messi, che sembra poter attaccare lo spazio in campo aperto, ma Unai Simon legge tutto e interviene addirittura sulla trequarti. Il pallone arriva poi ad Alvarez, che non riesce a controllare con la porta quasi sguarnita.

8’ – Pedro Porro cade al limite, niente rigore

Scambio rapido tra Pedro Porro e Oyarzabal. Il terzino spagnolo arriva nei pressi dell’area, ma perde l’equilibrio dopo un contatto con Mac Allister. L’arbitro lascia correre.

12’ – Oyarzabal non ci arriva, Lisandro chiude

Fabian Ruiz crossa basso dalla sinistra per Oyarzabal. L’attaccante non riesce a colpire, ma Lisandro Martinez preferisce non rischiare e devia in angolo.

13’ – Spagna stabile nella metà campo argentina

Corner di Baena verso il secondo palo. Dani Olmo controlla, ma viene chiuso da Lisandro. La Spagna resta comunque in possesso e continua ad attaccare a destra.

14’ – Mac Allister duro su Dani Olmo

Intervento deciso dell’argentino davanti alla panchina spagnola. La Roja chiede il giallo, ma l’arbitro sceglie solo il richiamo.

17’ – Punizione Argentina senza esito

De Paul cerca Nico Gonzalez dalla trequarti, ma il pallone sfila sul fondo.

17’ – Yamal mette ancora paura

Controllo elegante in corsa di Yamal, che punta Tagliafico, rientra sul mancino e mette al centro. Emiliano Martinez è attento e blocca.

20’ – Proteste Argentina per un intervento di Dani Olmo

Dani Olmo entra in ritardo su Enzo Fernandez. Anche in questo caso l’arbitro non estrae cartellini.

23’ – Cucurella conquista un angolo

Lo spagnolo prova a sfondare sulla sinistra, ma il rimpallo porta soltanto un calcio d’angolo.

24’ – Martinez sicuro sul corner di Baena

Il cross dalla bandierina non crea problemi: il Dibu blocca senza difficoltà.

25’ – Hydration break

Prima pausa per il caldo. Le squadre rifiatano dopo un avvio tattico, teso e con poche conclusioni.

28’ – Si riparte

La partita ricomincia con l’Argentina che prova ad alzare il pressing.

28’ – Alvarez pressa da solo

L’attaccante argentino prova a mettere pressione alla difesa spagnola. Unai Simon preferisce non rischiare e manda in fallo laterale.

30’ – Finale bloccata: un solo tiro nei primi 25 minuti

Il dato racconta bene il copione: nei primi 25 minuti c’è stato un solo tiro, quello di Yamal al 5’. È il minimo registrato nei primi 25 minuti di una finale mondiale dal 1966.

31’ – Yamal cerca Dani Olmo

Il numero 19 riceve a destra, si porta il pallone sul mancino e prova l’imbucata per Olmo. La palla termina sul fondo.

33’ – Punizione Argentina, Messi sul pallone

Mac Allister protegge bene la sfera e si prende il fallo di Rodri. Punizione dalla sinistra per l’Argentina.

34’ – Messi batte corto, la Spagna recupera

Il numero 10 sceglie una soluzione breve, ma la Roja legge tutto e riconquista il pallone.

37’ – Rischio Enzo, chiusura di Montiel

Enzo Fernandez perde un pallone delicato a centrocampo, ma Montiel rimedia subito su Cucurella.

39’ – Oyarzabal calcia centrale

Bella manovra spagnola di prima. Fabian Ruiz serve Dani Olmo, che lascia passare per Oyarzabal. Il mancino dell’attaccante è centrale e Martinez blocca.

41’ – Giallo per Lisandro Martinez

Primo ammonito della finale. Lisandro Martinez entra da dietro su Oyarzabal per fermare una possibile ripartenza spagnola.

42’ – Pedro Porro crossa, Martinez esce

Cubarsi premia la profondità di Porro, che mette il pallone verso il secondo palo. Non ci sono compagni e il Dibu fa suo il cross.

44’ – Cucurella ci prova col mancino

La Spagna allarga bene il gioco. Cucurella punta l’area dalla sinistra e calcia a incrociare, ma il pallone finisce fuori.

44’ – Problema muscolare per Lisandro Martinez

L’Argentina perde un difensore importante. Lisandro resta a terra e non può proseguire.

44’ – Dentro Otamendi

Scaloni è costretto al primo cambio: fuori Lisandro Martinez, dentro Nicolas Otamendi.

45’+1 – Quattro minuti di recupero

L’arbitro concede quattro minuti extra.

45’+1 – Unai Simon anticipa Alvarez

Lancio lungo argentino per Alvarez, ma il portiere spagnolo esce con grande tempismo e spegne una potenziale occasione.

45’+4 – Fine primo tempo: 0-0

Si va al riposo senza gol. La Spagna ha fatto la partita, l’Argentina non ha mai tirato verso la porta. Il primo tempo si chiude con appena due conclusioni complessive, il dato più basso registrato da Opta dal 1966 in una prima frazione di una finale mondiale.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Cambio Argentina: dentro Paredes

Scaloni inserisce Leandro Paredes al posto di Nico Gonzalez per dare più gestione e battaglia in mezzo al campo.

46’ – Riparte la finale

Il secondo tempo comincia con possesso per la Spagna.

46’ – Paredes sbaglia subito, Baena sfiora il vantaggio

Ingresso complicato per Paredes, che regala palla a Baena. Lo spagnolo arriva al limite e calcia verso l’angolino basso: Emiliano Martinez si distende e blocca.

48’ – Corner Argentina senza pericoli

Messi calcia dalla destra, Tagliafico devia sul fondo.

51’ – Tensione tra Paredes e Rodri

Fallo a palla lontana di Paredes su Rodri. Si accende una mischia in mezzo al campo.

52’ – Giallo per Paredes

Il centrocampista argentino viene ammonito dopo aver spinto a terra Dani Olmo proprio davanti all’arbitro.

55’ – Oyarzabal non arriva sul pallone decisivo

Ripartenza spagnola con Oyarzabal e Fabian Ruiz. Lo scambio è pulito, ma l’attaccante non riesce a chiudere l’azione in area.

56’ – Montiel salva su Cucurella

Cubarsi trova Dani Olmo in profondità. Pallone all’indietro verso il dischetto, Cucurella sta per calciare ma Montiel interviene in scivolata e devia in angolo.

58’ – Dentro Molina per Montiel

Scaloni cambia ancora sulla destra: fuori Montiel, dentro Nahuel Molina.

60’ – Punizione Spagna dopo fallo di Paredes

Pedro Porro avanza, serve Yamal e viene steso da Paredes. Punizione interessante per la Roja.

61’ – Yamal contro la barriera

Il talento spagnolo calcia direttamente, ma il tiro viene respinto. Anche il tentativo successivo di Baena non crea pericoli.

62’ – De la Fuente cambia attacco e centrocampo

Fuori Oyarzabal e Fabian Ruiz, dentro Ferran Torres e Pedri. La Spagna cerca più freschezza e qualità negli ultimi metri.

64’ – Dani Olmo impegna Martinez

L’arbitro concede il vantaggio dopo due falli subiti dalla Spagna. Dani Olmo calcia da fuori, Martinez respinge male e concede angolo.

65’ – Paredes salva di testa

Yamal sbaglia il corner, poi riceve di nuovo e crossa. Paredes è provvidenziale e devia in angolo.

67’ – Ferran Torres di testa

Yamal va via sulla destra tra due uomini e mette dentro col destro. Ferran Torres colpisce di testa, ma Martinez è piazzato e blocca.

68’ – Secondo hydration break

Nuova pausa per il caldo, con la Spagna sempre più padrona del campo.

70’ – Doppio cambio Argentina

Fuori Cristian Romero, alle prese con un problema fisico, e Rodrigo De Paul. Dentro Facundo Medina e Giuliano Simeone.

74’ – Yamal crea, Ferran non legge

Yamal salta Tagliafico e cerca Ferran Torres con un esterno mancino. L’attaccante però era venuto incontro e la palla sfila sul fondo.

75’ – De la Fuente inserisce Nico Williams e Merino

Fuori Baena e Dani Olmo, dentro Nico Williams e Mikel Merino. La Spagna aumenta velocità e presenza fisica.

77’ – Pedri ci prova dal limite

Pedri si gira in poco spazio e calcia col mancino. Alvarez lo sbilancia leggermente, il tiro è centrale e Martinez blocca.

78’ – Cubarsi dalla distanza, Martinez ancora incerto

Il difensore spagnolo calcia da fuori. Il Dibu respinge male, Merino prova ad arrivare sul pallone vagante ma non trova la porta.

81’ – Laporte di testa

Corner corto della Spagna, Nico Williams crossa dal fondo e Laporte colpisce di testa. Martinez blocca.

82’ – Giallo per Enzo Fernandez

Il centrocampista argentino viene ammonito per proteste. Sarà un cartellino pesantissimo.

86’ – Finale bloccata

I ritmi calano. L’Argentina si abbassa, la Spagna cerca il varco senza scoprirsi.

87’ – Ferran Torres al volo, palla fuori

Merino inventa uno scavetto per Ferran, che prova la girata di destro al volo. Palla sul fondo.

89’ – Rodri spreca dal limite

Il centrocampista spagnolo ha spazio per servire un compagno, ma sceglie il tiro. Conclusione alta sopra la traversa.

90’+1 – Quattro minuti di recupero

La finale sembra indirizzata verso i supplementari.

90’+1 – Proteste Argentina per un blocco su Messi

Laporte ferma Messi a centrocampo. L’Albiceleste chiede il cartellino, ma l’arbitro non interviene.

90’+3 – Nico Williams calcia centrale

Ripartenza veloce della Spagna. Nico Williams avanza sulla destra, ma invece di servire Yamal sul lato opposto cerca la porta. Martinez respinge con i pugni.

90’+3 – Rosso a Enzo Fernandez

Momento decisivo della finale. Enzo Fernandez arriva in ritardo su Cubarsi e riceve il secondo giallo. Argentina in dieci uomini.

90’+5 – Tensione Messi-Cucurella

Messi protesta dopo alcune parole rivoltegli da Cucurella, che si copre la bocca con la mano. L’arbitro parla con il VAR, ma non arriva nessuna sanzione.

90’+6 – Punizione pericolosa per la Spagna

Paredes interviene in ritardo su Ferran Torres al limite dell’area. Punizione centrale per la Roja.

90’+9 – Il Dibu salva su Yamal

Yamal calcia verso il palo di destra. Emiliano Martinez vola e devia in angolo, tenendo in vita l’Argentina.

90’+9 – Si va ai supplementari

Dopo i tempi regolamentari è ancora 0-0. La Spagna domina, ma l’Argentina resiste e va all’extra time in inferiorità numerica.

Tempi Supplementari:

90’ – Inizia il primo tempo supplementare

Possesso Spagna. L’Argentina deve difendersi in dieci.

93’ – Martinez salva ancora su Nico Williams

Pedri crossa col mancino, Nico Williams sfiora di testa e il Dibu mette il guantone. Ancora una parata decisiva.

96’ – Gol annullato alla Spagna

Merino si libera di Otamendi e conclude. Martinez respinge, Nico Williams segna a porta vuota, ma l’arbitro annulla per un contatto precedente dell’esterno spagnolo su Otamendi.

99’ – Doppio cambio Spagna

Dentro Zubimendi ed Eric Garcia, fuori Rodri e Laporte.

101’ – Yamal spreca da buona posizione

Schema spagnolo da palla ferma. Zubimendi appoggia per Yamal, che calcia di prima col mancino a giro, ma manda lontano dalla porta.

102’ – Scaloni si copre: dentro Senesi

Fuori Julian Alvarez, dentro Marcos Senesi. L’Argentina pensa soprattutto a resistere.

103’ – Merino vicino al vantaggio

Cross di Nico Williams dalla sinistra, Merino colpisce di testa sul secondo palo: pallone fuori di poco.

105’ – Proteste Argentina e giallo a Scaloni

L’Albiceleste protesta per due episodi: un contatto Cucurella-Simeone e un intervento di Yamal su Tagliafico a palla già uscita. Scaloni viene ammonito.

105’+3 – Fine primo tempo supplementare

La partita resta 0-0. Il copione è chiaro: Spagna all’attacco, Argentina tutta dietro.

106’ – GOL SPAGNA, 1-0: Ferran Torres rompe l’equilibrio

La finale si sblocca all’inizio del secondo supplementare. Pedro Porro crossa dalla destra, Nico Williams fa da sponda di testa e Ferran Torres arriva al centro dell’area: destro potente sotto la traversa e Argentina finalmente battuta. È il gol che cambia il Mondiale.

108’ – Argentina in avanti su punizione

Paredes cerca l’area dalla metà campo, ma la difesa spagnola resta ordinata.

109’ – Unai Simon blocca su Otamendi

Paredes mette una parabola morbida, Otamendi fa da sponda di testa, ma Unai Simon esce e blocca.

111’ – Giallo per Mac Allister

Intervento in ritardo su Cucurella. Altro cartellino per l’Argentina.

113’ – La Spagna congela la finale

La Roja fa girare il pallone tra gli “olé” del pubblico. L’Argentina sembra senza energie e non riesce più ad alzare il pressing.

114’ – Secondo gol annullato alla Spagna

Ferran Torres scatta sul filo del fuorigioco, batte Martinez e fa esplodere la Spagna, ma il VAR conferma l’offside. Resta 1-0.

115’ – Messi sfiora l’incrocio direttamente da corner corto

L’Argentina si affida al suo capitano. Messi scambia con Paredes e crossa subito verso il secondo palo, sfiorando l’incrocio lontano.

116’ – Nico Williams spreca il colpo del ko

Contropiede tre contro due per la Spagna. Nico Williams entra in area ma incespica sul pallone, facendo infuriare Ferran Torres e Yamal, liberi ai suoi lati.

Il momento decisivo: Enzo espulso, Ferran Torres punisce

La finale cambia davvero nel recupero dei tempi regolamentari. Fino a quel momento l’Argentina aveva sofferto, ma era rimasta dentro la partita grazie alle parate di Emiliano Martinez e alla compattezza difensiva. Il secondo giallo a Enzo Fernandez ha però spezzato l’equilibrio, obbligando Scaloni a una gara di pura resistenza nei supplementari.

La Spagna ha continuato ad attaccare senza perdere lucidità. Dopo il gol annullato a Nico Williams e le occasioni di Merino, il muro argentino è caduto al 106’: Porro ha trovato il cross giusto, Nico Williams la sponda e Ferran Torres il movimento da centravanti vero.

Spagna campione, Argentina battuta con orgoglio

L’Argentina ha difeso con tutto quello che aveva, ma ha pagato una finale troppo passiva. Messi ha provato a tenere viva la squadra, Martinez ha evitato un passivo più pesante, ma l’Albiceleste non è mai riuscita a costruire abbastanza per mettere davvero paura alla Spagna.

La Roja, invece, ha vinto con la sua identità: possesso, pazienza, ampiezza, qualità sulle fasce e cambi decisivi. Ferran Torres, entrato dalla panchina, si prende la copertina più importante: il suo gol ai supplementari consegna alla Spagna il Mondiale 2026.

Video Gol Highlights Spagna – Argentina 1-0:

Video online a breve

Tabellino di Spagna – Argentina 1-0:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente

ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni