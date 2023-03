Video Gol Highlights Chelsea-Borussia Dortmund 2-0: Sintesi 7-3-2023

Video Gol e Highlights Chelsea-Borussia Dortmund 2-0, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segnano Havertz e Sterling

Il Chelsea batte il Borussia Dortmund allo Stamford Bridge di Londra nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Grande vittoria per gli inglesi, ai quali riesce la rimonta dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata e, quindi, conquistano la qualificazione ai quarti di finale eliminando i tedeschi.

Sintesi di Chelsea-Borussia Dortmund 2-0

Solite tantissime assenze per Graham Potter, orfano di Aubameyang, Azpilicueta, Badiashile, Broja, Kante, Madueke, Mendy, Mount e Thiago Silva. In difesa giocano Fofana, Koulibaly e Chilwell davanti a Kepa, visto che giocano James e Cucurella sulle fasce in un centrocampo completato da Enzo Fernandez e Kovacic, mentre in attacco vengono scelti Joao Felix, Havertz e Sterling.

Non ci sono Adeyemi, Duranville, Kamara, Bauza, Moukoko e Ryerson per Edin Terzic, che punta su Wolf, Sule, Schlotterbeck e Guerreiro a protezione di Meyer. In mediana viene confermato Ozcan con Emre Can e Bellingham, mentre in attacco vengono scelti Reus, Haller e Brandt.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, allargano il gioco sulle fasce e trovano buone soluzioni anche al centro, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per chiudere tutti gli spazi.

Si fa male Brandt, che viene sostituito da Reyna, mentre Kepa salva su Reus e Havertz colpisce clamorosamente la traversa, e viene ammonito Sule.

Al 43′ minuto i padroni i casa riescono a sbloccare il risultato con Sterling, che trova il gol del vantaggio insistendo dopo un liscio clamoroso al termine di una bellissima azione corale.

Il secondo tempo inizia fortissimo, con i padroni di casa alla ricerca della possibile rimonta sul risultato totale sin dai primissimi minuti.

Al 53′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Havertz, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Wolf, ma solo alla seconda battuta, visto che viene fatta ripetere l’esecuzione dopo il palo per l’entrata in area di alcuni giocatori ospiti.

Il gol subito sembra svegliare gli ospiti, che finalmente riescono a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo dei padroni di casa, che non lesinano a ribaltare l’azione e ripartire in contropiede.

Prima Bellingham non riesce a trovare la porta da brevissima distanza e poi Kepa, anche ammonito, insieme a Enzo Fernandez, tra l’entrata in campo di Malen, Bynoe-Gittens e Gallagher al posto di Haller, Ozcan e Joao Felix, è attento su Wolf, mentre Sule è impreciso.

Nel finale c’è spazio anche per Zakaria, Pulisic e Loftus-Cheek per Enzo Fernandez, Kovacic e Sterling, mentre vengono ammoniti Bellingham, Cucurella, Chilwell e Wolf, che si divora la rete dei supplementari.

Tabellino di Chelsea-Borussia Dortmund 2-0

Chelsea (3-4-3): Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Fernandez (87′ Zakaria), Kovacic (83′ Loftus-Cheek), Chilwell; Sterling (83′ Pulisic), Havertz, João Felix (67′ Gallagher). All. Potter

Borussia Dortmund (4-3-3): Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Özcan (64′ Bynoe-Gittens); Brandt (5′ Reyna), Haller (77′ Malen), Reus. All. Terzic

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Gol: 43′ Sterling, 53′ rig. Havertz

Ammoniti: Süle, Kepa, Fernandez, Chilwell, Wolf, Cucurella, Bellingham

Espulsi: nessuno