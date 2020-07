Video Gol Highlights Cagliari-Juventus 2-0 e sintesi 29-07-2020

Risultato Cagliari-Juventus 2-0: i bianconeri di Maurizio Sarri, evidentemente già appagati per la conquista del 9° scudetto di fila, perdono malamente contro i rossoblu di Walter Zenga. La decidono, nel primo tempo, il giovane Gagliano e Simeone.

Una Juventus spenta e probabilmente già appagata per la conquista del 9° scudetto di fila, perde malamente alla Sardegna Arena e regala, al Cagliari di Walter Zenga, 3 punti d’oro che permettono ai sardi di salire a quota 45 punti in classifica ad una giornata dalla fine del campionato. Sugli scudi, per la squadra rossoblu, Alessio Cragno, autore di grandissime parate.

Sintesi Cagliari-Juventus 2-0, 37° giornata di Serie A

Al 2′ prima azione della partita con Gagliano che, da dentro l’area, impegna Buffon che si distende sulla destra e blocca tranquillamente. Due minuti più tardi si vede anche la Juve con il giovane Muratore che dal limite dell’area lascia partire un bel sinistro che Cragno blocca egregiamente. Al 7′ bella combinazione Ronaldo-Higuain con l’argentino che arriva alla conclusione, ma trova solo l’esterno della rete.

Sulla successiva ripartenza il Cagliari passa in vantaggio: Faragò mette in mezzo, la sua palla è un po’ lunga e finisce sui piedi di Mattiello che la rimette in mezzo per Gagliano che freddamente batte Buffon per l’1-0 dei sardi sui bianconeri. Per il classe 2000 è il primo gol in Serie A. Al 12′ ancora Cagliari in avanti con Mattiello che con un bel esterno sinistro costringe Buffon all’intervento basso. 4 minuti dopo Cristiano Ronaldo pareggia, ma la bandierina del guardialinee è alzata: si resta sull’1-0. Ci prova Bonucci al 31′ dopo una respinta non perfetta di Cragno, ma il tuo tiro lambisce il palo e finisce fuori.

6 minuti più tardi Bernardeschi, da calcio d’angolo, mette una palla perfetta sui piedi di Higuain che in semi rovesciata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 40′ bella iniziativa di Cuadrado che arriva al tiro dal vertice destro dell’area cagliaritana, ma il suo destro finisce fuori alla destra della porta rossoblu. È un assedio juventino alla porta di Cragno: al 43′ ci prova anche Bentancur da pochi metri, ma il portiere rossoblu è reattivo e respinge. Nel primo dei due minuti di recupero concessi da Ghersini, il Cagliari trova il clamoroso gol del 2-0 con Giovanni Simeone che batte di destro un non perfetto Gigi Buffon. Prima del duplice fischio c’è anche tempo per una punizione di Pjanic che però finisce fuori alla destra di Cragno..

Il secondo tempo inizia col Cagliari che va vicino, al 49′, al gol del 3-0 con Joao Pedro, ma il suo tiro finisce fuori alla sinistra di Buffon. Due minuti dopo Simeone si esibisce in una splendida semi rovesciata che Buffon mette in angolo. Successivamente Ghersini fischia il fuorigioco, ma la giocata del centravanti argentino è comunque molto bella. Al 53′ Alex Sandro prova a segnare di testa un gol simile a quello realizzato contro il Sassuolo qualche giorno fa, ma Cragno, ancora una volta, dice no.

Per rivedere un’azione pericolosa bisogna quindi attendere il 67′ quando Cristiano Ronaldo impegna Cragno con un insidioso sinistro da fuori area che il portiere rossoblu respinge a lato. Al 70′ Simeone si divora il gol del 3-0: il suo sinistro, a pochi passi dalla porta di Buffon, finisce in tribuna. Nei restanti 20 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante se non qualche iniziativa personale del neo entrato, Zanimacchia. Dopo 5 minuti di recupero Ghersini fischia quindi la fine: Cagliari batte Juventus 2-0.

Cagliari-Juventus 2-0, 37° giornata di Serie A.

Video Gol Highlights Cagliari-Juventus 2-0, 37° giornata di Serie A

Il tabellino di Cagliari-Juventus 2-0, 37° giornata di Serie A

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Walukiewicz; Faragò, Ionita, Rog (47′ Paloschi), Mattiello; Joao Pedro (87′ Pereiro); Gagliano (46′ Lykogiannis), Simeone (83′ Birsa).

Allenatore: Walter Zenga

Juventus (4-3-3): Buffon; Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Cuadrado; Muratore (60′ Matuidi), Pjanic (60′ Zanimacchia), Bentancur (75′ Peeters); Cristiano Ronaldo, Higuain (87′ Olivieri), Bernardeschi.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 8′ Gagliano (C), 46′ PT Simeone (C)

Ammoniti: 17′ Rog (C), 24′ Pjanic (J) , 64′ Joao Pedro (C)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS