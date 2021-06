Video Gol Highlights Brasile-Colombia 2-1: Sintesi Copa America 24-06-2021

Video Gol Highlights Brasile-Colombia 2-1: un gol di Casemiro al 10′ minuto di recupero del secondo tempo regala ai verdeoro una vittoria importantissima che vale l’accesso ai quarti di finale di Copa America con un turno d’anticipo. Il fantastico gol di Luis Diaz al 10′ della prima frazione non basta ai colombiani per evitare una sconfitta forse immeritata.

Quello andato in scena tra Brasile e Colombia allo Stadio Nilton Santos di Rio De Janeiro è stato match vietato ai deboli di cuore. Un match apertosi con un fantastico gol in rovesciata di Luis Diaz su perfetto assist di Cuadrado che, fino al 78′, sembrava potesse bastare ai colombiani per avere la meglio sui verdeoro i quali hanno ribaltato la situazione negli ultimi 12 minuti dell’incontro trovando prima la rete del pareggio grazie ad un colpo di testa di Roberto Firmino, sul quale Ospina avrebbe potuto fare meglio, e poi quella del sorpasso grazie ad un altro colpo di testa, stavolta di Casemiro che, al 10′ minuto di recupero, ha regalato al CT Tite una vittoria insperata che è valsa la qualificazione ai quarti di finale con un turno d’anticipo e la certezza matematica del 1° posto nel Gruppo B.

Brasile-Colombia 2-1, Gruppo B Copa America 2021.

Sintesi di Brasile-Colombia 2-1

Alla prima vera azione offensiva della partita la Colombia passa in vantaggio, siamo al 10′ minuto: Cuadrado riceve palla sulla destra, stoppa e mette al centro per Luis Diaz che si esibisce in una fantastica rovesciata che si infila alle spalle dell’incolpevole Weverton. Al 38′ si vede anche il Brasile con un debole colpo di testa di Richarlison sul quale Ospina non corre alcun pericolo. Il primo tempo termina al 49′ con il vantaggio colombiano per 0-1.

La prima azione pericolosa del secondo tempo è del Brasile che al 54′ va vicino al gol con Neymar che non riesce a correggere in rete un perfetto lancio di Thiago Silva. Lo stesso Neymar ci prova quindi un minuto più tardi con uno slalom tra le maglie della retroguardia colombiana che si conclude con un destro impreciso che termina fuori alla sinistra di Ospina.

Il numero 10 di Tite ci prova ancora al 66′ ma il pallone si stampa sul palo e viene allontanato dalla difesa dei Cafetoros che capitola 12 minuti più tardi quando Firmino, imbeccato da Everton, colpisce di testa spedendo il pallone alle spalle di un non perfetto David Ospina. È il gol del pareggio che fa da preludio a quello del sorpasso che arriva al 10′ minuto di recupero grazie a Casemiro il quale, lasciato solo al centro dell’area colombiana, fa 2-1 con un preciso colpo di testa che vale passaggio del turno e primo posto matematico nel Gruppo B.

Video Gol e Highlights di Brasile-Colombia 2-1

Il Tabellino di Brasile-Colombia 2-1

Brasile (4-2-3-1): Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (62′ Renan Lodi); Fred (68′ Paquetá), Casemiro; Everton Ribeiro (46′ Firmino), Neymar, Richarlison (77′ Gabigol); Gabriel Jesus (77′ Everton).

Allenatore: Tite

Colombia (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, L. Diaz (91′ Murillo); Borré (64′ Cuellar), Zapata (64′ Borja).

Allenatore: Reinaldo Rueda

Arbitro: Nestor Pitana

Marcatori: 10′ Luis Diaz (C), 78′ Firmino (B), 100′ Casemiro (B).

Ammoniti: 14′ ALex Sandro (B), 27′ Ribeiro (B), 70′ Cuadrado (C), 81′ Ospina (C), 87′ Neymar (B), 99′ Barrios (C), 102′ Cuellar (C).

Espulsi: nessuno.

Migliori Bookmakers AAMS