Copa America 2021: risultati 3° giornata, marcatori e classifica Gruppo A e Gruppo B

Terza giornata dalla fase a gironi della Copa America 2021. Senza giocare il Brasile si qualifica ai quarti di finale, al prossimo turno anche Argentina (che vince 1-0 contro il Paraguay) e il Cile (pari 1-1 con l’Uruguay). 2-2 tra Venezuela ed Ecuador, Colombia sconfitta 2-1 dal Perù.

Terza giornata della fase a gironi della Copa America 2021. Prima fase del torneo composta da 2 gruppi da 5 squadre. Passano ai quarti di finale le prime 4 di ogni gruppo, dopo un turno unico dove le squadre si affrontano una sola volta nel girone.

3° giornata – fase a gironi – Gruppo B (squadra a riposo: Brasile)

VENEZUELA – ECUADOR: 2-2

(39′ Preciado, 51′ Castillo, 71′ Plata, 91′ Hernandez)

Finisce in parità la sfida tra Venezuela ed Ecuador. Apre l’Ecuador con Preciado al 39′ abile a risolvere una confusa azione offensiva dei suoi e ribattere in rete da pochi passi. Venezuela che trova il pari a inizia ripresa con Castillo, abile a staccare di testa su un bel cross dalla destra di José Martinez. Minuto 71 e Plata ritrova il vantaggio ecuadoregno. Contropiede da corner a sfavore, difesa venezuelana che si salva come può ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Plata. All’ultimo pallone gicoabile il Venezuela pareggia: lancio dalla difesa letto malissimo dalla difesa ecuadoregna, Hernandez scatta bene e di testa trova l’angolino che vale il 2-2 finale.

COLOMBIA – PERU: 1-2

(7′ Pena, 53′ Miguel Borja, 64′ Yerry Mina (AU)

Inaspettata vittoria del Perù, che batte la Colombia per 2-1 e trova i primi tre punti nel gruppo A, altro stop per i colombiani dopo lo 0-0 col Venezuela. Peruviani che passano subito in vantaggio dopo sette minuti. Conclusione peruviana a finire sul palo, ma sulla ribattuta Pena è bravo col destro a mettere in rete. A inizio ripresa Colombia che pareggia. Steso in area Borja e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Miguel Borja non sbaglia. Al minuto 64 Perù che ritrova il vantaggio. Da corner tocco sfortunato di Yerry Mina che fa finire il pallone nella propria porta.

3° giornata – fase a gironi – Gruppo A (squadra a riposo: Bolivia)

URUGUAY – CILE: 1-1

26′ Vargas, 66′ Vidal (AU)

Finisce in parità il big match del gruppo A tra Uruguay e Cile. Con questo risultato i cileni sono matematicamente qualificati ai quarti di finale del torneo. Un pari e una sconfitta per la Celeste in due partite. Cile che sblocca il risultato al 26′. Bella azione offensiva dei cileni, chiusa da Vargas che da posizione defilata scarica un destro ad incrociare che supera Muslera. Il pari uruguagio arriva a metà secondo tempo. Corner e Vidal che la butta nella propria porta su distrurbo decisivo di Suarez.

ARGENTINA – PARAGUAY: 1-0

(10′ Gomez)

Stacca il pass per i quarti di finale anche l’Argentina, che vince 1-0 contro il Paraguay. Albiceleste che passa avanti dopo dieci minuti. Invenzione di Di Maria sulla trequarti, filtrante perfetto per Gomez che con un tocco delicato supera il portiere per l’1-0.

CLASSIFICA – GRUPPO B

BRASILE 6; COLOMBIA 4; PERU 3; VENEZUELA 2; ECUADOR 1

CLASSIFICA – GRUPPO A

ARGENTINA 7; CILE 5; PARAGUAY 3; URUGUAY 1; BOLIVIA 0

CLASSIFICA MARCATORI

2 GOL

Neymar (BRA), Angel Rodrigo Romero (PAR), Vargas (CIL)

1 GOL

Marquinhos (BRA), Gabriel Barbosa (BRA), Cardona (COL), Messi (ARG), Saavedra (BOL), Alejandro Romero (PAR), Alex Sandro (BRA), Everton Ribeiro (BRA), Richarlison (BRA), Guido Rodriguez (ARG), Breretron (CIL), Preciado (ECU), Castillo (VEN), Plata (ECU), Hernandez (VEN), Pena (PER), Miguel Borja (COL), Gomez (ARG)

1 AUTOGOL

Yerry Mina (COL), Vidal (CIL)

