Video Gol Highlights Benevento-Juventus 1-1: sintesi 28-11-2020

Risultato Video Gol Highlights Benevento-Juventus 1-1: finisce in parità il match del Vigorito tra i giallorossi di Pippo Inzaghi e i bianconeri di Andrea Pirlo. Accade tutto nel primo tempo: a Morata risponde Letizia.

Dopo la sofferta vittoria di martedì sera contro gli ungheresi del Ferencvaros, la Juventus di Andrea Pirlo non va oltre l’1-1 contro il Benevento di Pippo Inzaghi nel secondo anticipo pomeridiano della 9° giornata di Serie A. Al Ciro Vigorito la decidono i gol di Alvaro Morata e Gaetano Letizia. Primo pareggio in campionato per gli Stregoni. La Vecchia Signora resta a -3 dal Milan.

Video Gol Highlights Benevento-Juventus 1-1, 9° giornata Serie A 28-11-2020: sintesi 1° e 2° tempo

La prima azione interessante della partita è del Benevento e capita all’11’ con Barba che si sovrappone bene e calcia forte sul primo palo; Szczesny è attento e mette in angolo. Al 21′, al primo tiro in porta della sua partita, la Juventus passa in vantaggio con il solito Morata che trova il gol dell’1 a 0 con un bel diagonale sinistro che tocca il palo alla sinistra di Montipò ed entra in porta. Tre minuti dopo ci prova Chiesa dal limite dell’area, ma l’estremo difensore di casa blocca tranquillamente in presa bassa.

Al 25′ Dybala sbaglia un rigore in movimento dopo una bella combinazione con Morata. 5 minuti più tardi, Frabotta scende bene sulla sinistra e mette in mezzo per Ramsey che calcia bene, ma il tentativo del gallese è debole e viene respinto dalla retroguardia beneventana. Al 35′ Lapadula sfiora il gol di testa dopo un bel cross dalla sinistra. Al 44′ ci prova Dybala su punizione senza però impensierire Montipò. Nei tre minuti di recupero concessi da Pasqua, il Benevento prima va vicino al gol con Schiattarella che costringe Szczesny ad un super intervento e poi pareggia con Letizia che approfitta di un assist involontario di Arthur e trafigge il portiere polacco dei bianconeri con un bel diagonale di destro che accarezza il palo e finisce in rete. Il primo tempo finisce quindi 1-1.

Il secondo tempo inizia con la squadra di Pippo Inzaghi che al 47′ va vicina al vantaggio con Improta che calcia bene non trovando per poco l’angolino basso alla destra di Szczesny. Un quarto d’ora più tardi ci prova Morata dalla lunga distanza, ma la conclusione dello spagnolo finisce fuori. Per rivedere un tiro nello specchio della porta bisogna aspettare l’85’ con Dybala che impegna Montipò con un bel piatto sinistro che il portiere giallorosso mette in angolo. 6 minuti più tardi ci prova Kulusevski, ma il tentativo dello svedese è deviato dalla difesa e finisce nelle mani di Montipò che blocca senza problemi. Al termine dei sei minuti di recupero, Pasqua fischia la fine delle ostilità: Benevento-Juventus termina 1-1.

Il tabellino di Benevento-Juventus 1-1, 9° giornata Serie A 28-11-2020

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Barba, Caldirola (33′ Maggio – 60′ R.Insigne), Glik, Letizia; Ionita (72′ Tello), Schiattarella, Hetemaj; Caprari (72′ Tuia), Improta; Lapadula (72′ Sau).

Allenatore: Filippo Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Frabotta; Chiesa (68′ Bernardeschi), Arthur (62′ Bentancur), Rabiot, Ramsey (62′ Kulusevski) ; Morata, Dybala.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Fabrizio Pasqua

Marcatori: 21′ Morata (J), 48′ PT Letizia (B)

Ammoniti: 59′ Maggio (B), 80′ Cuadrado (J), 81′ Schiattarella (B), 95′ Improta (B)

Espulsi: 97′ Morata (J)

