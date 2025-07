Migliori Bookmakers e Siti Scommesse in Italia

Ecco il programma completo con orari e dirette TV/streaming per seguire tutti gli eventi di oggi:

Da seguire anche l’ Italia del lacrosse , impegnata nei quarti degli Europei contro la Repubblica Ceca, e l’inizio degli Europei di salto a ostacoli . Per il ciclismo femminile, parte oggi il Giro del Belgio con il prologo da Yerseke a Yerseke.

Riparte anche il Tour de France , che dopo la giornata di pausa propone una tappa ideale per i velocisti, con partenza e arrivo a Tolosa . Proseguono inoltre gli Europei juniores e Under 23 di ciclismo su pista , i tornei ATP e WTA della settimana e la Hopman Cup di tennis, dove l’Italia affronta la Croazia.

La giornata di oggi, mercoledì 16 luglio , si preannuncia ricchissima di appuntamenti sportivi, con eventi internazionali che coinvolgono tantissime discipline e i colori azzurri protagonisti in più fronti. Dopo il rinvio di ieri, ai Mondiali di nuoto di fondo si recuperano le prove da 10 km sia maschile che femminile. Nella piscina, invece, l’ Italia di pallanuoto sfida il Sudafrica nell’ultima partita della fase a gironi.

Sport in Tv Oggi Mercoledì 16 Luglio 2025: una maratona di sport tra nuoto, volley, ciclismo e tanto altro

