Roma vicina a Richard Rios: nuova offerta da 30 milioni per il centrocampista del Palmeiras

La Roma ha presentato una nuova offerta ufficiale al Palmeiras per assicurarsi le prestazioni del centrocampista colombiano Richard Rios, uno dei profili più seguiti di questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha messo sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus, per convincere il club brasiliano a cedere il suo gioiello.

Roma pronta a chiudere per Rios: il colombiano è l’obiettivo numero uno

Richard Rios, 25 anni, è un centrocampista centrale molto apprezzato per le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di inserimento. Ex Flamengo e Guarani, si è imposto con continuità al Palmeiras, attirando le attenzioni di diversi club europei. In particolare, la Roma punta a chiudere prima possibile, per battere la concorrenza.

Il nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha espresso grande apprezzamento per il profilo del colombiano e lo considera un elemento chiave per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione di Serie A. L’idea della Roma è quella di affiancare Rios a Paredes e Cristante, con l’obiettivo di aggiungere fisicità, dinamismo e qualità in fase di costruzione.

Concorrenza forte, ma la Roma gioca d’anticipo

Richard Rios è seguito anche da diversi club internazionali, in particolare dal Benfica e da alcune squadre della Premier League. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky, nessuna delle altre pretendenti avrebbe ancora presentato un’offerta formale, e questo potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo per la Roma, che ha già mosso i primi passi concreti.

Il Palmeiras resta fermo sulle proprie richieste economiche, ma l’offerta giallorossa da 30 milioni potrebbe avvicinare le parti e portare alla fumata bianca nei prossimi giorni. L’obiettivo di Tiago Pinto e della nuova dirigenza è chiudere prima dell’inizio della tournée estiva.

Richard Rios alla Roma: il profilo

Il colombiano, nazionale della sua selezione, ha collezionato prestazioni di alto livello nel campionato brasiliano, distinguendosi per:

Precisione nei passaggi

Recupero palla efficace

Versatilità tra regista e mezzala

Personalità da leader silenzioso

Rios rappresenterebbe non solo un innesto immediato per la squadra di Gasperini, ma anche un investimento a lungo termine vista la sua età e il potenziale ancora inespresso in Europa.