Napoli rinuncia a Darwin Nunez e punta su Lorenzo Lucca

La trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez sembra essersi definitivamente arenata. Dopo oltre un mese di contatti, i campioni d’Italia hanno deciso di cambiare rotta e stanno per chiudere per Lorenzo Lucca, centravanti italiano attualmente in forza all’Udinese.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato il trasferimento di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai cosa fatta. L’attaccante lascerà l’Udinese per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, strutturata attraverso un prestito da 9 milioni e un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni.

Trattandosi di un prestito con obbligo, è molto probabile che il club partenopeo ammortizzi subito l’intero valore del cartellino, sfruttando il metodo delle quote decrescenti, come da prassi contabile di De Laurentiis.

Per la stagione 2025/26, il costo a bilancio del cartellino ammonterà a circa 14 milioni di euro. A questa cifra va aggiunto lo stipendio lordo dell’attaccante: secondo le fonti, Lucca avrebbe trovato un accordo per un ingaggio da 2 milioni netti a stagione, che corrispondono a circa 3,7 milioni lordi.

Il costo complessivo per il Napoli nella prima stagione dell’ex bianconero sarebbe dunque pari a 17,7 milioni di euro, tra quota di ammortamento e stipendio. Un investimento importante, che conferma la volontà della società di puntare su un attaccante giovane e di prospettiva per il futuro.

Fine della pista Nunez: il Liverpool fa muro, il Napoli vira su altri obiettivi

Nonostante l’attaccante uruguaiano avesse aperto alla possibilità di un trasferimento in Serie A, il Liverpool ha sempre mantenuto una posizione rigida sul piano economico, rifiutando soluzioni non vantaggiose. Inoltre, il Napoli attende ancora di capire il futuro di Victor Osimhen, sempre più vicino al Galatasaray, club pronto a pagare la clausola rescissoria.

Con il passare delle settimane e l’assenza di reali progressi nella trattativa per Nunez, la società partenopea ha deciso di concentrare le proprie risorse su altri profili. Sullo sfondo restano i club sauditi, nuovamente interessati all’ex Benfica. Intanto, il Napoli ha già ufficializzato diversi rinforzi: il colpo a parametro zero Kevin De Bruyne, il difensore Sam Beukema, il terzino Juanlu Sanchez, e gli esterni Noa Lang e Dan Ndoye.

Lorenzo Lucca al Napoli: trattativa in dirittura d’arrivo

Con Antonio Conte alla guida tecnica, il Napoli è ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku, protagonista della scorsa stagione con 14 gol e 10 assist e determinante nella corsa allo scudetto. Tuttavia, la società vuole tutelarsi in caso di partenza di Osimhen e garantirsi un profilo con prospettive a lungo termine.

Il nome in cima alla lista è ora quello di Lorenzo Lucca, classe 2000, reduce da una stagione positiva con l’Udinese. Dopo le esperienze in Serie B con il Pisa e una parentesi all’Ajax, l’attaccante è tornato in Italia, mostrando una crescita costante. Con 20 gol nelle ultime due stagioni, Lucca ha attirato le attenzioni di diverse squadre, ma il Napoli sembra vicino a chiudere l’operazione. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra comunque inferiore a quella richiesta per Darwin Nunez.

Lucca può diventare il nuovo leader dell’attacco azzurro?

Resta ora da capire se Lucca riuscirà a reggere il confronto con Lukaku, sia in termini di prestazioni che di impatto. Il belga, nonostante i suoi 31 anni, ha dimostrato di essere ancora uno degli attaccanti più forti del campionato. Per Lucca, il salto di qualità sarà importante e carico di aspettative: dovrà non solo inserirsi negli schemi di Conte, ma anche convincere i tifosi e l’ambiente partenopeo di essere all’altezza del ruolo.

La sua stazza fisica, l’abilità nel gioco aereo e una tecnica in continuo miglioramento lo rendono un profilo interessante anche in ottica Nazionale italiana, che è alla ricerca di un nuovo centravanti affidabile. Se il trasferimento andrà in porto, per Lucca si aprirà l’occasione più importante della sua carriera: raccogliere l’eredità di Osimhen e contendere una maglia da titolare a Lukaku.

Conclusione

Il mercato del Napoli entra nel vivo: Darwin Nunez esce di scena, mentre Lorenzo Lucca è pronto a diventare il nuovo volto dell’attacco azzurro. L’investitura è importante, ma Conte crede nel talento del giovane attaccante italiano. Ora toccherà a lui dimostrare di essere pronto per il grande salto.

Antonio Conte conosce bene Lorenzo Lucca, l’attaccante reduce da una stagione da protagonista con l’Udinese. Dopo l’1-1 in campionato, l’allora tecnico avversario non nascose la stima per il centravanti friulano: “L’Udinese ci ha messo in grande difficoltà fisica. Hanno un calciatore come Lucca che è dominante nei duelli, difficile da affrontare: se provi a pressarli alti, lanciano lungo su di lui e ti costringono sempre a rincorrere. Il dispendio energetico è altissimo”.

Ora Lucca sarà una risorsa preziosa per il Napoli di Conte, pronto a inserirlo in un sistema che prevede due prime punte da alternare, con l’obiettivo di difendere lo scudetto e puntare alla Champions League. Dopo la definitiva consacrazione con 14 gol nella scorsa stagione, il classe 2000 di Moncalieri, alto 2 metri si prepara a debuttare sul palcoscenico europeo, dove potrà sfruttare al massimo la sua forza nel gioco aereo e la buona tecnica individuale.

Nel frattempo, il mercato del Napoli non si ferma: si attende l’arrivo di Beukema, mentre proseguono i contatti per portare anche Ndoye dal Bologna uno dei talenti più sorprendenti dell’ultima Serie A.