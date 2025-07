L’Inter accelera per Lookman: sì del giocatore, l’Atalanta chiede 50 milioni

L’Inter ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo in vista della stagione 2025-2026. Dopo settimane di valutazioni, i dirigenti nerazzurri sono pronti a presentare una proposta concreta alla società bergamasca, forte del gradimento già espresso dal calciatore per il trasferimento.

Fonte: x.com/Alookman_

Lookman ha detto sì all’Inter: ora si tratta con l’Atalanta

Lookman, 27 anni, viene da una stagione estremamente positiva con la maglia dell’Atalanta, chiusa con 15 gol in Serie A. Negli ultimi tre anni ha collezionato 52 reti in 117 presenze complessive, dimostrandosi uno dei giocatori più decisivi e continui del nostro campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e ora l’Inter vuole portarlo a Milano per completare un reparto offensivo già competitivo.

Secondo fonti vicine alla trattativa, il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento e attende soltanto l’accordo tra i due club. L’Atalanta, però, non intende fare sconti e ha fissato il prezzo a non meno di 50 milioni di euro, forte anche della crescita esponenziale del valore di mercato del nigeriano.

Obiettivo strategico per completare l’attacco nerazzurro

L’Inter vuole regalare a Simone Inzaghi un attacco ancora più competitivo per affrontare al meglio campionato e Champions League. Il reparto offensivo, già formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Franco Bonny e il giovane Pio Esposito, potrebbe essere completato proprio da Lookman, giocatore in grado di garantire velocità, dribbling, inserimenti senza palla e un’ottima capacità realizzativa.

Il profilo di Lookman è considerato ideale per il 3-5-2 dell’Inter: può agire da seconda punta ma anche da esterno offensivo, garantendo imprevedibilità e duttilità tattica. La sua esperienza internazionale, maturata tra Inghilterra, Germania e Italia, rappresenta un valore aggiunto importante per un club con ambizioni di vertice.

L’offerta in arrivo: ecco come potrebbe convincere l’Atalanta

La dirigenza interista sta lavorando a una proposta che possa avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta, valutando anche eventuali inserimenti di contropartite tecniche o pagamenti dilazionati. L’obiettivo è chiudere prima della metà di agosto per permettere a Lookman di svolgere la preparazione completa con la nuova squadra.

Nel frattempo, Juric, neo tecnico dei bergamaschi, spera ancora in una permanenza del suo attaccante chiave, ma è consapevole che davanti a una cifra così importante il club potrebbe decidere di monetizzare.

Conclusione: Lookman può essere il colpo dell’estate nerazzurra?

Con l’ok del giocatore e l’offensiva in fase avanzata, Ademola Lookman è sempre più vicino all’Inter. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di uno dei colpi più rilevanti del calciomercato estivo 2025, destinato ad alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa nerazzurra.