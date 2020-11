Video Gol Highlights Juventus-Ferencvaros 2-1: sintesi 24-11-2020

Risultato Video Gol Highlights Juventus-Ferencvaros 2-1: termina con la vittoria dei bianconeri di Andrea Pirlo la sfida dell’Allianz Stadium valevole per la 4° giornata del girone G di Champions League. I gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata permettono ai piemontesi di rimontare l’iniziale vantaggio magiaro di Uzuni, e accedere matematicamente agli ottavi di finale.

Dopo la bella vittoria di sabato sera contro il Cagliari di Eusebio di Francesco, la Juventus di Andrea Pirlo batte anche il tenace Ferencvaros di Serhij Rebrov e vola agli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Stadium, decide un gol di Alvaro Morata al 91′.

Video Gol Highlights Juventus-Ferencvaros 2-1, 24-11-2020.

Sintesi Juventus-Ferencvaros 2-1, 4° giornata girone G Champions League, 24-11-2020

Nei primi 10′ minuti, a parte qualche timido tentativo del Ferencvaros, non accade nulla di particolarmente rilevante. Per vedere la prima azione degna di nota bisogna infatti aspettare il 14′ con Ronaldo che serve al centro dell’area ungherese, Dybala che calcia al volo trovando la pronta risposta di Dibusz che respinge di piede e sventa la minaccia. Al 18′ il Ferencavros passa clamorosamente in vantaggio con Nguen che mette in mezzo per l’accorrente Uzuni che nonostante la deviazione di Alex Sandro riesce a portare in vantaggio i neroverdi grazie anche ad uno Szczesny non proprio perfetto.

Al 28′ ci prova di testa Danilo, ma il suo tentativo viene bloccato senza problemi dall’estremo difensore ospite. 6 minuti dopo la Juventus pareggia: Cuadrado per Ronaldo che dal limite dell’area insacca di sinistro alle spalle del non irreprensibile Dibusz. Al 40′ Bernardeschi calcia dalla lunga distanza in seguito a schema da calcio d’angolo, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Dopo 2 minuti di recupero, Siebert fischia la fine del primo tempo che termina quindi 1-1.

La prima azione degna di menzione del secondo tempo è che il palo che Bernardeschi colpisce al 59′ con un bel sinistro in controbalzo che non finisce in rete davvero per poco. Al 68′ ottima combinazione Morata-Ronaldo con lo spagnolo che imbuca in maniera perfetta per il portoghese che taglia bene al centro dell’area ungherese, ma si fa soffiare il pallone dall’eccellente intervento di Dibusz. 8 minuti dopo Chiesa serve Morata che entra in area e calcia di sinistro; la conclusione dell’ex Atletico Madrid si stampa sul palo e finisce fuori.

All’82’ bella conclusione al volo di Bentancur che costringe ancora Dibusz a mettere la palla in calcio d’angolo. Al 91′ la Juventus vince la partita grazie ad un colpo di testa di Morata che corregge in rete un perfetto cross di Cuadrado. Al termine dei 4 minuti di recupero, Siebert fischia la fine delle ostilità: Juventus batte Ferenvaros 2-1.

Video Gol Highlights Juventus-Ferencvaros 2-1, 4° giornata girone G Champions League, 24-11-2020

Il tabellino di Juventus-Ferencvaros 2-1, 4° giornata girone G Champions League, 24-11-2020

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Saandro; McKennie (61′ Kulusevski), Bentancur (83′ Rabiot), Arthur (83′ Ramsey), Bernardeschi (61′ Chiesa), Dybala (61′ Morata), Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Ferencvaros (5-4-1): Dibusz; Lovrencsics (75′ Botka), Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Zubkov (70′ Isael), Siger (75′ Laidouni), Somalia, Nguen (70′ Boli); Uzuni.

Allenatore: Serhij Rebrov

Arbitro: Daniel Siebert

Marcatori: 18′ Uzuni (F), 34′ Ronaldo (J), 91′ Morata (J)

Ammoniti: 66′ Siger (F), 79′ Danilo (J), 93′ Chiesa (J)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS