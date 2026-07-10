Video Gol e Highlights Francia -Marocco 2 -0 Mondiali 2026

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Video Gol e Highlights di Francia – Marocco 2-0: i gol nella ripresa di Mbappè e Dembelè portano la Francia alla semifinale del Mondiale per la 3° volta consecutiva.

La Francia batte il Marocco 2-0 e conquista l’accesso alla semifinale del Mondiale 2026, confermandosi ancora una volta tra le grandi potenze del calcio internazionale. I Bleus raggiungono così la terza semifinale mondiale consecutiva, dopo quella del 2018, chiusa con la vittoria del titolo, e quella del 2022, conclusa poi con la sconfitta in finale contro l’Argentina ai calci di rigore.

Un risultato storico per la nazionale di Didier Deschamps, riuscito in passato soltanto a due giganti del calcio mondiale: la Germania, capace di arrivare tra le prime quattro in quattro edizioni consecutive dal 2002 al 2014 e in tre tornei di fila dal 1982 al 1990, e il Brasile, semifinalista in tre Mondiali consecutivi tra il 1994 e il 2002.

La partita contro il Marocco si è decisa nella ripresa, dopo un primo tempo quasi interamente controllato dalla Francia ma chiuso sullo 0-0. I Bleus hanno spinto, creato occasioni e sfiorato più volte il vantaggio, ma hanno trovato davanti un grande Yassine Bono, decisivo anche nel parare un calcio di rigore a Kylian Mbappé.

Nella seconda parte di gara, però, la Francia ha cambiato passo e ha colpito nel momento più importante. Al 60’ è stato proprio Mbappé a sbloccare il quarto di finale con una conclusione precisa dal limite dell’area, cancellando l’errore dal dischetto e portando avanti i suoi. Sei minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Ousmane Dembélé, bravo a finalizzare un’azione costruita insieme al capitano francese.

Due gol in sei minuti hanno spezzato l’equilibrio e spento le speranze del Marocco, che dopo la grande cavalcata del torneo saluta la Coppa del Mondo ai quarti di finale. I Leoni dell’Atlante escono comunque a testa alta, ma questa volta non riescono a ripetere l’impresa del 2022, quando avevano raggiunto una storica semifinale.

Continua la corsa inarrestabile della Francia in questo Mondiale con 6 vittorie in 6 partite giocate: dopo aver battuto Senegal, Iraq e Norvegia nella fase a Gironi i francesi hanno battuto Svezia, Paraguay e Marocco nei 3 turni a eliminazione diretta. Ora in Semifinale ci sarà un banco di prova più attendibile con un avversario tra Spagna e Belgio.

La Francia tornerà in campo martedì 14 luglio alle 21:00 italiane per giocarsi un posto in finale. In semifinale affronterà la vincente di Spagna-Belgio che scenderanno in campo domani sera, in una sfida che può avvicinare ancora di più i Bleus a un altro appuntamento con la storia.

Cronaca di Francia – Marocco 2-0:

Cronaca 1° Tempo:

1’ Partita cominciata al Boston Stadium. Il primo possesso è del Marocco.

4’ La Francia si accende subito con Mbappé. Il capitano riceve sulla trequarti, si gira e calcia con il destro verso l’angolino basso. Bono si distende e devia in calcio d’angolo.

5’ Dalla bandierina arriva un cross per Upamecano, lasciato troppo libero in area. Il difensore francese colpisce di testa, ma Bono è reattivo e respinge.

9’ Brahim Diaz prova lo strappo centrale per avviare il contropiede del Marocco. Doué lo ferma con un fallo tattico, ma l’arbitro non estrae cartellini.

10’ Koné recupera palla sulla trequarti, Mbappé fa da sponda e serve Doué al limite. Il francese prova il tiro, ma Diop si oppone con il corpo.

12’ El Khannouss strappa il pallone a Rabiot in zona offensiva, ma poi sbaglia il cambio gioco e restituisce il possesso alla Francia. Il marocchino chiede fallo, l’arbitro lascia correre.

13’ Prima vera ripartenza marocchina. Brahim Diaz parte palla al piede e percorre circa quaranta metri, ma viene fermato da un grande intervento in scivolata di Koné.

16’ Il Marocco prova a sfruttare un calcio piazzato dalla destra, ma il cross di Hakimi è troppo alto e termina direttamente oltre la traversa.

18’ Cross a rientrare di Doué dalla sinistra. Dembélé prende il tempo a Salah-Eddine e gira di testa, ma la conclusione finisce alta.

21’ Corner dalla destra per la Francia. Rabiot anticipa Mazraoui e colpisce di testa, ma non trova lo specchio della porta.

24’ Hakimi accelera sulla destra, arriva sul fondo e guadagna il primo calcio d’angolo per i Leoni dell’Atlante.

25’ Hakimi batte corto con Brahim Diaz e poi crossa verso il centro, ma la difesa francese allontana.

25’ Ripartenza devastante dei Bleus. Doué lancia Mbappé, che salta secco Mazraoui e viene steso in scivolata dal difensore marocchino. L’arbitro indica subito il dischetto.

27’ Breve controllo del VAR per valutare il contatto nell’azione precedente. La decisione resta: calcio di rigore per la Francia.

28’ Bono tiene in piedi il Marocco. Mbappé calcia verso l’angolino basso alla destra del portiere, ma l’estremo difensore marocchino intuisce, si tuffa e blocca.

29’ Il rigore sbagliato da Mbappé è soltanto il secondo penalty fallito dalla Francia nella storia dei Mondiali, escluse le serie finali. Il precedente risaliva al 2014, quando Karim Benzema si fece parare un tiro dagli undici metri da Diego Benaglio contro la Svizzera.

29’ Breve pausa per il cooling break. Squadre a bordocampo per rifiatare.

35’ Occasione enorme per la Francia. Bouaddi perde un pallone pesante sulla trequarti, Doué lo recupera e guida un tre contro due con Mbappé e Dembélé. Il giovane talento francese entra in area e calcia a incrociare, ma Bono risponde con un grande intervento.

37’ Corner dalla sinistra per la Francia. Koundé prende posizione in area e colpisce di testa, ma la conclusione termina fuori senza creare veri problemi a Bono.

39’ Nonostante l’errore dal dischetto di Mbappé, il copione resta lo stesso: Francia padrona del possesso, Marocco compatto e pronto a ripartire appena trova spazio.

44’ Lunga azione dei Bleus, con la squadra di Deschamps stabilmente nella metà campo marocchina. Upamecano prova a verticalizzare per Koné, ma il passaggio è impreciso.

45’+1 Il quarto ufficiale segnala 5 minuti di recupero nel primo tempo.

45’+2 Lucas Digne si mette in proprio e calcia di collo pieno dalla trequarti. Il pallone si abbassa all’improvviso, colpisce la traversa e termina sul fondo. Francia vicinissima al vantaggio.

45’+4 Brahim Diaz cerca il cross dalla destra, ma Rabiot intercetta con il braccio al limite dell’area. Punizione per il Marocco da posizione laterale.

45’+5 Punizione da posizione defilata per il Marocco. Hakimi prova direttamente la conclusione, ma il pallone termina sul fondo alla destra del palo.

45’+5 Si chiude la prima frazione: Francia-Marocco 0-0.

Intervallo:

Primo tempo quasi a senso unico. La Francia domina per volume di gioco, ritmo e occasioni: 13 tiri a 1 e un rigore sbagliato da Mbappé, neutralizzato da un grande intervento di Bono. Il Marocco resta aggrappato allo 0-0 soprattutto grazie al suo portiere.

Il Marocco chiude il primo tempo senza tiri nello specchio. Dal 1966, da quando Opta raccoglie questo dato, solo una squadra era rimasta senza conclusioni in porta nel primo tempo di una gara a eliminazione diretta dei Mondiali: la Francia nella finale del 2022 contro l’Argentina.

Cronaca 2° Tempo:

46’ La ripresa comincia con il possesso della Francia. Si riparte dallo 0-0.

46’ Si riparte con gli stessi 22 giocatori del primo tempo. Nessuna sostituzione per Deschamps e Ouahbi.

46’ Il Marocco parte forte in contropiede. Ounahi porta palla fino alla trequarti e apre a destra per Brahim Diaz, che cerca Talbi sul lato opposto. Koundé intercetta e spegne il pericolo.

52’ Talbi riceve sulla sinistra e cerca lo scambio con El Khannouss. Il pallone viene deviato e Upamecano, non accorgendosi dell’ultimo tocco francese, lo accompagna sul fondo: corner per il Marocco.

53’ Calcio d’angolo dalla sinistra per il Marocco, ma l’azione non produce pericoli. Bouaddi è costretto a chiudere con una conclusione dalla lunghissima distanza che termina sul fondo.

55’ Mbappé scarica a sinistra per Doué, che rientra sul destro e conclude con potenza. Il tiro è centrale e Bono blocca in due tempi.

56’ Olise inventa una bella giocata personale e serve Mbappé davanti a Bono. Il numero 10 calcia altissimo da ottima posizione, ma l’azione sarebbe stata comunque fermata per fuorigioco.

58’ Grande giocata di Mbappé sulla sinistra: il capitano francese manda fuori tempo Hakimi con una finta elegante, ma poi sbaglia completamente il traversone, che termina sul fondo.

60’ Gol Francia. La Francia passa con una magia di Kylian Mbappé. Il numero 10 riceve da Doué sulla sinistra dell’area, si sistema il pallone e quasi da fermo inventa una conclusione a giro splendida che si infila all’incrocio lontano. Bono non può arrivarci. Francia-Marocco 1-0.

62’ Ouahbi prova a scuotere i suoi: fuori Ayyoub Bouaddi e Bilal El Khannouss, dentro Sofyan Amrabat e Soufiane Rahimi.

63’ Con il gol segnato al Marocco, Kylian Mbappé diventa il primo giocatore capace di realizzare otto reti in due diverse edizioni dei Mondiali FIFA, dopo gli otto gol del 2022 e quelli del 2026.

63’ Primo ammonito del Marocco: Issa Diop entra duro e in ritardo su Mbappé. L’arbitro estrae il cartellino giallo.

66’ Gol Francia. La Francia raddoppia con Ousmane Dembélé. Azione rapida con Mbappé, poi l’esterno del PSG punta l’area, arriva al limite e calcia rasoterra con il destro verso l’angolino basso. Bono tocca ma non riesce a evitare il gol. Francia-Marocco 2-0.

68’ Pausa per il cooling break. La Francia ha colpito due volte in pochi minuti e ora gestisce un vantaggio pesantissimo. La semifinale del Mondiale è sempre più vicina per i Bleus.

71’ Deschamps interviene in mezzo al campo: fuori Manu Koné, dentro Warren Zaïre-Emery.

73’ Talbi crossa dalla sinistra e la Francia corre un rischio enorme. Upamecano, in apparenza in controllo, manca l’intervento e devia il pallone verso la propria porta: la sfera finisce alta di poco sopra la traversa.

74’ Hakimi batte dalla destra, ma il pallone attraversa tutta l’area senza trovare compagni e termina in rimessa laterale dalla parte opposta.

74’ Ouahbi prova a cambiare volto alla squadra: fuori Brahim Diaz e Anass Salah-Eddine, dentro Gessime Yassine e Zakaria El Ouahdi.

76’ Mbappé si accascia a terra e chiede l’intervento dello staff medico. Il capitano francese non sembra in grado di proseguire.

77’ Deschamps cambia l’attacco: fuori Kylian Mbappé e Désiré Doué, dentro Jean-Philippe Mateta e Bradley Barcola.

79’ La Francia sfrutta subito la freschezza dalla panchina. Barcola accelera sulla sinistra e crossa verso Mateta, ma Diop chiude bene e allontana.

80’ Ancora una progressione di Barcola sulla sinistra. L’esterno dialoga nello stretto con Olise e poi cerca il pallone al centro, ma il cross viene deviato in calcio d’angolo.

81’ La Francia batte corto il corner e ricomincia da dietro. L’azione si sviluppa a sinistra, dove Digne mette un cross interessante per Mateta, che sfiora soltanto di testa. Bono blocca.

82’ Talbi prova a scappare sulla sinistra e punta il fondo. Koné è costretto a spendere fallo per interrompere l’azione.

82’ Dopo una punizione marocchina respinta dalla difesa francese, l’azione resta viva. Rabiot ferma fallosamente Hakimi sulla trequarti difensiva: nuova occasione per il Marocco.

83’ Punizione giocata corta dal Marocco: Hakimi serve Ounahi, che calcia dalla distanza con il destro. Maignan non rischia la presa e respinge con i pugni.

84’ Corner battuto da Hakimi verso il primo palo. El Aynaoui anticipa tutti e colpisce di testa, dando per un attimo l’illusione del gol. La palla termina però sull’esterno della rete.

85’ Il Marocco cambia in attacco: fuori Chemsdine Talbi, dentro Amine Sbai.

86’ Ripartenza rapida della Francia guidata ancora da Barcola, che serve Olise sul lato destro dell’area. Il trequartista prova il sinistro a giro, ma il pallone esce non lontano dal palo.

87’ Didier Deschamps inserisce forze fresche in difesa: fuori Jules Koundé, dentro Malo Gusto.

88’ Barcola continua a creare superiorità sulla sinistra. L’esterno francese entra in area, finta la conclusione sul secondo palo e poi calcia sul primo: Bono resta in piedi fino all’ultimo e devia in corner.

88’ Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Mateta prova a rendersi pericoloso nel gioco aereo, ma il suo colpo di testa termina sul fondo.

90’ Il quarto ufficiale segnala 6 minuti di recupero. La Francia è avanti 2-0 e vede sempre più vicina la semifinale del Mondiale 2026.

90’+2 Yassine sfonda sulla corsia destra e cerca il cross verso il cuore dell’area francese, ma Saliba legge bene la traiettoria e libera senza correre rischi.

Video Gol e Highlights di Francia – Marocco:

Tabellino di Francia – Marocco: