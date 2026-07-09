Formazioni Ufficiali di Francia-Marocco e Cronaca LIVE in Diretta

Francia-Marocco è il primo grande quarto di finale del Mondiale 2026 e adesso ci sono anche le formazioni ufficiali.

La sfida del Boston Stadium, in programma alle 22:00 italiane, mette in palio il primo posto in semifinale del nuovo Mondiale a 48 squadre. Da una parte i Bleus di Didier Deschamps, favoriti e vicecampioni del mondo in carica; dall’altra i Leoni dell’Atlante di Mohamed Ouahbi, ancora una volta pronti a sfidare la storia.

La notizia principale arriva dalle scelte dei due commissari tecnici. Deschamps rilancia Désiré Doué dal primo minuto e lascia Bradley Barcola in panchina. Il Marocco, invece, deve fare i conti con l’assenza pesantissima di Ismael Saibari, fuori per infortunio: al centro dell’attacco ci sarà il classe 2005 Chemsdine Talbi.

Quattro anni dopo la semifinale di Qatar 2022, vinta 2-0 dalla Francia, le due nazionali si ritrovano in una partita che può cambiare il destino del torneo. Allora il Marocco fu fermato a un passo dalla finale, stavolta arriva con una squadra più matura, più offensiva e con una consapevolezza completamente diversa.

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Francia-Marocco LIVE: risultato e cronaca diretta

Francia-Marocco 0-0

Quarti di finale Mondiale 2026

Stadio: Boston Stadium

Calcio d’inizio: ore 22:00 italiane

Arbitro: Facundo Tello, Argentina

Cronaca live

20:52 – Formazioni ufficiali confermate

La Francia si presenta con il 4-2-3-1 e con Doué titolare alle spalle di Mbappé. Il Marocco risponde con lo stesso modulo, ma senza Saibari: al suo posto spazio a Talbi come riferimento offensivo.

20:55 – La scelta di Deschamps

Il ct francese conferma Koné in mediana accanto a Rabiot e sceglie una trequarti molto tecnica con Dembélé, Olise e Doué. Resta fuori Barcola, che può diventare un’arma a gara in corso.

21:00 – La tegola del Marocco

Il forfait di Saibari pesa tantissimo. L’attaccante marocchino era stato uno dei protagonisti del torneo, ma il problema al bicipite femorale rimediato contro il Canada lo ha costretto a saltare il quarto di finale.

21:10 – La posta in palio

Chi vince questa sera affronterà in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Per la Francia sarebbe un’altra semifinale mondiale, per il Marocco la possibilità di confermare la grande impresa già sfiorata nel 2022.

Formazioni ufficiali Francia-Marocco

Francia, formazione ufficiale

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Ct: Didier Deschamps.

La sorpresa principale è Doué titolare. Deschamps sceglie più qualità tra le linee e meno profondità immediata rispetto all’opzione Barcola. La Francia mantiene comunque un reparto offensivo devastante: Dembélé a destra, Olise centrale, Doué a sinistra e Mbappé riferimento avanzato.

In mezzo al campo confermata la coppia Koné-Rabiot, una scelta che garantisce fisicità, copertura e capacità di accompagnare l’azione. Dietro, davanti a Maignan, la linea è quella più solida: Koundé, Upamecano, Saliba e Digne.

Marocco, formazione ufficiale

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Talbi.

Ct: Mohamed Ouahbi.

Il grande assente è Ismael Saibari. Ouahbi sceglie Talbi come centravanti e mantiene una struttura offensiva molto tecnica alle sue spalle, con Brahim Diaz, Azzedine Ounahi ed El Khannouss. Sulle fasce difensive spazio a Hakimi e Salah-Eddine, con Mazraoui adattato nel cuore della linea difensiva insieme a Diop.

La scelta più interessante è proprio Talbi. Il Marocco perde un giocatore che dava strappi, gol e inserimenti, ma prova a rispondere con un profilo giovane, dinamico e utile per attaccare gli spazi dietro la difesa francese.

Saibari out: la vera tegola per il Marocco

L’assenza di Saibari è il tema più pesante della serata marocchina. Il giocatore si era fatto male contro il Canada ed è stato escluso dal quarto di finale per un problema muscolare al bicipite femorale. Secondo Reuters, Ouahbi aveva già annunciato il forfait alla vigilia, sottolineando però che il giocatore potrebbe tornare disponibile più avanti se il Marocco dovesse proseguire il suo cammino.

Il peso dell’assenza è evidente. Saibari aveva segnato in tutte e tre le partite del girone e aveva trasformato anche il rigore decisivo contro l’Olanda. Per una squadra che vuole competere contro la Francia non solo difendendo, ma anche provando ad attaccare, perdere un giocatore così incisivo cambia molto.

Ouahbi non cambia modulo, ma cambia il tipo di partita. Senza Saibari, il Marocco può diventare meno imprevedibile tra le linee e più dipendente dalle giocate di Brahim Diaz, dalle accelerazioni di Hakimi e dagli inserimenti di Ounahi.

Deschamps sceglie Doué: cosa cambia per la Francia

La scelta di Doué dal primo minuto è il vero segnale tattico della Francia. Con lui, Deschamps cerca più tecnica nella rifinitura, maggiore capacità di muoversi dentro al campo e un giocatore in grado di creare superiorità in zone centrali o semi-centrali.

Barcola resta in panchina e può diventare decisivo nel secondo tempo, quando il Marocco potrebbe abbassarsi o allungarsi. La Francia parte quindi con un undici più associativo, meno diretto, ma comunque pieno di talento offensivo.

La presenza di Olise sulla trequarti centrale può essere un altro fattore. Il giocatore può ricevere tra le linee, dialogare con Dembélé e Doué e liberare Mbappé in profondità. Il Marocco dovrà decidere se uscire forte su di lui o proteggere maggiormente l’area.

Il duello chiave: Mbappé contro Hakimi e Mazraoui

La partita passa inevitabilmente da Kylian Mbappé. La Francia si affida ancora una volta al suo capitano, leader tecnico e uomo simbolo del torneo. Dall’altra parte, il Marocco ha un blocco difensivo molto esperto e un giocatore come Achraf Hakimi, che conosce benissimo Mbappé.

Il duello non sarà solo sulla corsia. Mbappé partirà da riferimento centrale, ma cercherà spesso di aprirsi sul lato sinistro per attaccare lo spazio tra terzino e centrale. Qui il lavoro di Mazraoui, Diop e dei mediani marocchini sarà decisivo.

Se il Marocco riuscirà a togliere profondità alla Francia, la partita può diventare molto chiusa. Se invece Mbappé troverà campo aperto, i Bleus potranno colpire con la loro arma più pericolosa.

Dove vedere Francia-Marocco in TV e streaming

La Coppa del Mondo FIFA 2026 è visibile in Italia con una selezione di partite in chiaro sui canali Rai e con tutti i match in streaming su DAZN. Eurosport ricorda inoltre che sul proprio sito sono disponibili dirette scritte, pagelle, approfondimenti e contenuti dedicati alla fase a eliminazione diretta.

Per Francia-Marocco, il consiglio è controllare la programmazione aggiornata su Rai e DAZN prima del calcio d’inizio, soprattutto per la disponibilità in chiaro della singola partita.

Le statistiche prima del match

La Francia arriva al quarto di finale con numeri da favorita. I Bleus hanno segnato 14 gol in cinque partite e hanno in Mbappé, già a quota 7 gol, il grande riferimento offensivo del torneo.

Il Marocco, però, non è più soltanto la squadra compatta e difensiva del 2022. La nazionale di Ouahbi è arrivata al quarto con grande fiducia, dopo aver eliminato l’Olanda ai rigori e battuto il Canada. Il Guardian sottolinea anche come il Marocco abbia cambiato due uomini rispetto al successo contro i canadesi: dentro Salah-Eddine e Talbi, fuori Halhal e l’infortunato Saibari.

Nei precedenti, la Francia resta avanti: il Marocco non ha mai battuto i Bleus nei 90 minuti, con un bilancio storico di quattro vittorie francesi e due pareggi. Ma questo quarto di finale si presenta molto diverso rispetto al passato, perché il Marocco arriva con più qualità, più esperienza e una reale ambizione di semifinale.

Pronostico live Francia-Marocco

La Francia parte favorita per qualità individuale, profondità della rosa e maggiore esperienza nelle partite a eliminazione diretta. La scelta di Doué rende i Bleus più tecnici sulla trequarti e può aiutare Deschamps a scardinare il blocco marocchino senza affidarsi solo agli strappi di Mbappé.

Il Marocco, però, ha struttura, coraggio e una difesa capace di reggere anche contro avversari superiori sulla carta. L’assenza di Saibari pesa soprattutto nella capacità di uscire velocemente e riempire l’area, ma la presenza di Brahim Diaz, Ounahi e Hakimi lascia comunque aperta la possibilità di colpire in transizione.

Il pronostico più prudente resta Francia qualificata, ma con una partita molto equilibrata. Possibile una gara da Under 2.5, decisa da un episodio o da una giocata individuale.

Pronostico: Francia-Marocco 1-0

Esito consigliato: Francia qualificata

Opzione prudente: Under 2.5

Scenario alternativo: pareggio nei 90 minuti e supplementari

Francia-Marocco, perché può essere la partita della svolta

Questa non è solo una rivincita del 2022. È una sfida tra una nazionale abituata a stare sempre in fondo ai Mondiali e una squadra che vuole dimostrare di essere ormai parte stabile dell’élite.

La Francia ha più talento e più soluzioni. Il Marocco ha fame, organizzazione e un’identità ormai riconoscibile. Le formazioni ufficiali raccontano due idee chiare: Deschamps vuole vincerla con tecnica e qualità alle spalle di Mbappé, Ouahbi prova a resistere alla tegola Saibari affidandosi al talento di Brahim Diaz e alla freschezza di Talbi.

Il campo dirà se la Francia confermerà il pronostico o se il Marocco riuscirà a scrivere un’altra pagina storica del calcio africano.