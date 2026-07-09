Francia – Marocco Diretta Tv e Streaming Live e Pronostico

Dove vedere Francia – Marocco in Diretta Tv e Streaming Live, Probabili Formazioni e Pronostico, Quarti di Finale Mondiali 2026 9 Luglio ore 22.00.

Francia-Marocco torna a essere una sfida da dentro o fuori al Mondiale 2026, ma ridurla a una semplice rivincita della semifinale del Mondiale 2022 in Qatar sarebbe un errore.

I Bleus di Didier Deschamps cercano un’altra semifinale mondiale, la terza consecutiva, mentre il Marocco vuole dimostrare che l’impresa del Qatar non è stata un episodio isolato.

La partita si gioca a Boston alle 22 di giovedì 9 Luglio in un quarto di finale che mette in palio un posto tra le migliori quattro del torneo.

Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Spagna-Belgio, in una parte di tabellone durissima e ricca di talento.

Quattro anni fa la Francia fermò il sogno marocchino con un 2-0 firmato da Theo Hernandez e Randal Kolo Muani. Stavolta, però, il contesto è diverso. Il Marocco non arriva più come sorpresa romantica del torneo, ma come squadra matura, più coraggiosa e molto più consapevole dei propri mezzi.

La Francia resta una delle grandi favorite del Mondiale. La squadra di Deschamps ha qualità in ogni reparto, esperienza nelle partite a eliminazione diretta e un attaccante come Kylian Mbappé, ancora una volta al centro del progetto tecnico dei Bleus.

Il percorso francese ha confermato la solidità di una nazionale abituata a vivere stabilmente nelle fasi finali. La vittoria contro il Paraguay agli ottavi è stata meno brillante rispetto ad altre prestazioni, ma proprio le partite sporche raccontano spesso il peso reale delle grandi squadre. La Francia sa soffrire, sa colpire nei momenti chiave e raramente perde lucidità quando la pressione sale.

Il possibile rientro di Aurélien Tchouaméni può dare maggiore equilibrio al centrocampo, mentre davanti Deschamps ha diverse opzioni per cambiare ritmo e struttura alla partita. La gestione degli spazi sarà fondamentale, soprattutto contro un Marocco che oggi non si limita più a difendere basso e ripartire.

Il Marocco che la Francia affronterà a Boston non è lo stesso del 2022. La base difensiva è rimasta forte, ma la squadra ha cambiato volto sotto la guida di Mohamed Ouahbi, arrivato dopo la fine dell’era Walid Regragui.

Regragui resterà nella storia per aver portato i Leoni dell’Atlante fino alla semifinale in Qatar, primo tecnico africano a raggiungere quel traguardo con una nazionale africana. Ouahbi, però, ha dato al Marocco una dimensione diversa: meno attesa, più iniziativa, più voglia di controllare alcune fasi della partita.

Il nuovo Marocco non rinuncia all’organizzazione, ma prova ad attaccare con più uomini e con maggiore continuità. Non è una squadra che vive solo di resistenza. Ha qualità tecnica, fisicità, ritmo e una sicurezza cresciuta partita dopo partita.

Questo rende il quarto di finale molto più complicato per la Francia. I Bleus hanno ancora più talento individuale, ma non potranno trattare il Marocco come una squadra destinata solo a difendersi.

Guarda Francia – Marocco in Diretta su Prime Video

Dove vedere Francia – Marocco in Diretta TV e streaming:

Francia – Marocco, gara valida per i Quarti di Finale dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida tra Francia e Marocco potrà essere seguita in chiaro sul digitale terrestre su Rai 1.

Francia – Marocco dove vederla in streaming:

La diretta streaming di Francia – Marocco sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN o Prime Video di Amazon disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Francia:

Cinque vittorie consecutive hanno permesso ai Bleus di chiudere al primo posto il Gruppo I, per poi superare Svezia ai sedicesimi e Paraguay agli ottavi. Contro quest’ultimo è servito un rigore di Kylian Mbappé per sbloccare definitivamente la partita, ma nel complesso la Francia ha segnato 13 gol durante il suo percorso.

Il potente quartetto offensivo formato da Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola è stato completato alla perfezione da Désiré Doué, il cui raffinato gioco di gambe ha portato al rigore decisivo contro il Paraguay.

Il tutto sotto la guida di Didier Deschamps, che lascerà l’incarico al termine di questo torneo. La Francia ha vinto 11 delle ultime 12 partite ufficiali, comprese le ultime sette consecutive.

Oltre ad aver indossato la fascia da capitano nella squadra del 1998, capace di conquistare il titolo mondiale in casa, Deschamps si prepara a dirigere giovedì la sua 25ª partita ai Mondiali, eguagliando lo storico record di Helmut Schön.

Di nuovo a Boston, dove i Bleus avevano già battuto 4-1 una Norvegia rimaneggiata, il tecnico francese andrà a caccia della sua 20ª vittoria sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.

Come arriva il Marocco:

Nel frattempo, il Marocco dovrà provare a battere finalmente la Francia entro i 90 minuti al settimo tentativo, dopo aver perso quattro dei sei precedenti disputati finora.

L’unico confronto ufficiale risale a Qatar 2022, quando la sconfitta per 2-0 in semifinale mise fine alla straordinaria cavalcata dei marocchini in quel Mondiale.

Ancora una volta, i Leoni dell’Atlante sono rimasti imbattuti nelle prime cinque partite di un Mondiale prima di incrociare i Bleus, continuando a scrivere nuove pagine nella storia del calcio africano.

Settimi nel ranking mondiale, gli uomini di Mohamed Ouahbi hanno chiuso al secondo posto il Gruppo C, prima di eliminare l’Olanda ai rigori e travolgere il Canada, una delle nazioni co-organizzatrici del torneo.

Dopo un avvio poco brillante negli ottavi di finale, la doppietta di Azzedine Ounahi nella ripresa ha permesso al Marocco di prendere il controllo della partita, prima che il subentrato Soufiane Rahimi mettesse il sigillo definitivo nei minuti di recupero.

Di conseguenza, il Marocco è imbattuto da 10 partite consecutive dalla controversa finale della Coppa d’Africa di gennaio. Allungare questa striscia positiva, però, potrebbe rivelarsi la prova più dura affrontata finora.

Saibari out, ma il Marocco non cambia identità

La notizia più pesante per il Marocco riguarda Ismael Saibari, costretto a saltare il quarto di finale per infortunio. Una perdita importante, perché Saibari aveva dato energia, profondità e soluzioni offensive alla squadra.

La sua assenza può aprire spazio a Soufiane Rahimi, profilo diverso ma utile per attaccare gli spazi e tenere impegnata la difesa francese. Possibile anche il rientro di Chadi Riad, che darebbe maggiore solidità a un reparto chiamato a una prova quasi perfetta contro Mbappé e compagni.

Il punto centrale, però, è che il Marocco non dovrebbe cambiare natura. Ouahbi ha costruito una squadra capace di adattarsi, ma non di snaturarsi. Contro la Francia servirà equilibrio: difendere con ordine, non abbassarsi troppo e sfruttare ogni occasione in transizione.

Il duello chiave: Mbappé contro la struttura marocchina

La partita passerà inevitabilmente dai movimenti di Mbappé. Il capitano francese resta il giocatore più pericoloso per strappo, velocità e capacità di decidere anche con pochi palloni. Il Marocco dovrà limitarlo non solo con il singolo duello, ma con coperture preventive, raddoppi e distanze perfette tra centrocampo e difesa.

La Francia, dal canto suo, dovrà evitare di forzare troppo la giocata individuale. Il rischio è cadere nella trappola marocchina, lasciando campo alle ripartenze. Se i Bleus riusciranno a muovere palla con pazienza, potranno creare superiorità sulle corsie laterali e costringere il Marocco ad abbassarsi.

La sfida tattica sarà proprio questa: Francia più forte nei nomi, Marocco più organizzato e meno prevedibile rispetto al passato.

Probabili Formazioni di Francia – Marocco:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé. All. Deschamps.

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi. All. Ouahbi.

Pronostico Francia – Marocco:

La Francia parte favorita per qualità, esperienza e abitudine alle grandi notti mondiali. Ma il Marocco arriva a questo quarto di finale con una credibilità diversa rispetto a quattro anni fa. Non è più la squadra che deve stupire il mondo: è una nazionale che sa di poter competere.

Per Deschamps sarà una prova di maturità. Per Ouahbi, invece, l’occasione di firmare una vittoria storica e portare il Marocco alla seconda semifinale mondiale consecutiva.

Non è solo la rivincita del 2022. È una partita che può cambiare il peso internazionale del Marocco e confermare, ancora una volta, la Francia come una delle potenze assolute del calcio mondiale.

Il nostro pronostico per Francia-Marocco è 1-0 per la Francia dopo i tempi supplementari. La sensazione è che possa essere una partita molto chiusa, tattica e decisa da un episodio più che da una netta superiorità nel gioco.

La Francia parte favorita per qualità individuale, esperienza nelle gare a eliminazione diretta e maggiore abitudine a gestire partite di questo peso. I Bleus hanno giocatori capaci di cambiare il risultato anche in una serata complicata: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola e Désiré Doué offrono soluzioni diverse nell’uno contro uno, negli strappi in campo aperto e nelle giocate dentro l’area.

Il Marocco, però, non va considerato una semplice outsider. I Leoni dell’Atlante hanno già dimostrato di saper reggere l’urto contro squadre tecnicamente superiori e arrivano a questo quarto di finale con un’identità più matura rispetto al 2022. Difendono con ordine, concedono poco tra le linee e sanno ripartire con qualità quando recuperano palla.

Per questo motivo è difficile immaginare una partita ricca di gol. La Francia potrebbe avere più possesso e più occasioni, ma il Marocco ha struttura, fisicità e organizzazione per portare la sfida su ritmi bassi, spezzare la fluidità offensiva dei Bleus e allungare il match oltre i 90 minuti.

La chiave sarà la pazienza. Se la Francia dovesse sbloccarla presto, la gara potrebbe aprirsi. Se invece il Marocco riuscirà a resistere nella prima ora di gioco, aumenterebbero le possibilità di vedere una partita bloccata fino ai supplementari. In quel contesto, la profondità della rosa francese e la presenza di tanti potenziali match-winner possono fare la differenza.

Il pronostico più prudente è quindi Francia qualificata, con una gara da Under 2.5 e con il No Gol come scenario possibile. Il risultato esatto più interessante resta Francia-Marocco 1-0, anche dopo i tempi supplementari, con i Bleus favoriti ma costretti a soffrire fino alla fine.