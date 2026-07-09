LIVE Mondiali 2026 ultime notizie: probabili formazioni Francia-Marocco e dove vederla

Notizie in Diretta Live dal ritiro negli USA di Francia e Marocco prima del quarto di finale. Tegola a sorpresa a centrocampo per il Marocco, Mbappé guida i Bleus. Il tabellone completo dei quarti e gli orari TV italiani.

I Mondiali 2026 entrano ufficialmente nella loro fase più calda. Oggi, giovedì 9 luglio, si alza il sipario sui quarti di finale del torneo che sta infiammando Stati Uniti, Canada e Messico. Dopo la prima vera giornata di sosta concessa dalla FIFA per motivi di logistica e riposo, si riparte con una sfida stellare che promette scintille: Francia-Marocco.

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🛑 ORE 12:00 – Tegola Marocco: si ferma Saibari per infortunio

La notizia peggiore della mattinata arriva direttamente dal ritiro della nazionale africana. Il centrocampista del Marocco Ismael Saibari ha riportato un problema muscolare durante l’ultima sessione di allenamento e salterà ufficialmente il quarto di finale contro la Francia. Una perdita pesantissima per il CT dei Leoni dell’Atlante, costretto a ridisegnare la linea mediana per arginare il forcing dei francesi.

📋 ORE 11:15 – Probabili formazioni Francia-Marocco: le ultimissime

I due allenatori stanno sciogliendo gli ultimi dubbi per il match che si giocherà al Boston Stadium di Foxborough.

QUI FRANCIA: Didier Deschamps si affida al suo collaudatissimo trio d’attacco guidato da Kylian Mbappé (attuale leader della Scarpa d’Oro con 7 reti), supportato dalle ali Barcola e Ousmane Dembélé. Michael Olise agirà sulla trequarti.

Didier Deschamps si affida al suo collaudatissimo trio d’attacco guidato da (attuale leader della Scarpa d’Oro con 7 reti), supportato dalle ali Barcola e Ousmane Dembélé. Michael Olise agirà sulla trequarti. QUI MAROCCO: Nonostante l’assenza pesante di Saibari, i campioni d’Africa si compatteranno in un robusto 4-3-3 facendo leva sulla difesa granitica che ha già eliminato l’Olanda e il Canada nei turni precedenti.

Probabili formazioni di Francia – Marocco

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé. All. Deschamps.

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi. All. Ouahbi.

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📺 ORE 10:30 – Dove vedere Francia-Marocco in diretta TV e Streaming gratis

Un promemoria fondamentale per tutti i tifosi italiani che vogliono seguire in diretta il primo quarto di finale dei Mondiali 2026:

Orario italiano: Il calcio d’inizio è fissato per le ore 22:00 di oggi, giovedì 9 luglio.

Il calcio d’inizio è fissato per le di oggi, giovedì 9 luglio. Diretta TV: La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 .

La partita sarà trasmessa in chiaro su . Diretta Streaming: Sarà possibile seguire l’incontro gratuitamente su RaiPlay o tramite l’applicazione di DAZN e Prime Video per gli abbonati alla piattaforma.

🕒 ORE 10:15 – Rinforzo in difesa per il Marocco: torna Chadi Riad

Non ci sono solo cattive notizie per i Leoni dell’Atlante. Se Saibari sarà costretto a dare forfait, il Marocco potrà invece contare sul rientro fondamentale di Chadi Riad. Il difensore centrale del Crystal Palace aveva saltato la sfida degli ottavi di finale vinta contro il Canada a causa di una botta, ma è tornato ufficialmente ad allenarsi in gruppo: tempismo perfetto per guidare la difesa contro Mbappé e compagni.

❌ ORE 10:00 – Francia: Tchouaméni in forte dubbio per un problema alla coscia

La Francia scenderà in campo al completo? Non proprio. C’è grande incertezza intorno alle condizioni di Aurelien Tchouaméni, frenato da un problema alla coscia. Il centrocampista del Real Madrid ha svolto solo una parte dell’allenamento con il resto della squadra e il CT Didier Deschamps non ha voluto sbilanciarsi:

“Sta meglio, ma dobbiamo valutare bene dopo la sessione finale. Tutti gli altri sono a completa disposizione”. In caso di forfait, si scalda la panchina dei Bleus.

🟨 ORE 09:30 – FIFA spietata con la Francia: respinto il ricorso per Michael Olise

Niente da fare per la federazione francese. La FIFA ha ufficialmente respinto il ricorso per cancellare il cartellino giallo rimediato da Michael Olise nella tesissima sfida contro il Paraguay. L’esterno del Bayern Monaco era stato ammonito per una trattenuta di maglia su Matias Galarza. Una decisione che pesa come un macigno: Olise entra ufficialmente nella lista dei diffidati e, in caso di nuova ammonizione stasera contro il Marocco, salterà l’eventuale semifinale dei Mondiali.

🔄 ORE 09:20 – Chi sostituirà Saibari nel Marocco? Spazio al recordman Rahimi

Confermata l’assenza della stella Ismael Saibari per un problema al bicipite femorale (il CT Mohamed Ouahbi ha dichiarato: “Il match arriva troppo presto per lui”), il Marocco si affiderà a Soufiane Rahimi al centro dell’attacco. L’attaccante dell’Al-Ain, subentrato dalla panchina, ha già segnato contro il Canada e firmato un assist contro Haiti. Rahimi ha così stabilito un record incredibile: è il giocatore africano ad aver collezionato più partecipazioni al gol nella storia dei Mondiali senza essere mai partito una sola volta titolare.

🚨 ORE 09:00 – Allarme infortuni anche per l’Inghilterra di Tuchel

I problemi fisici non colpiscono solo la sfida di stasera. Mancano ancora due giorni al quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, ma il ritiro dei Tre Leoni è già nel caos. Il CT Thomas Tuchel deve fare i conti con una tripla tegola: tre stelle della squadra hanno infatti saltato l’ultimo allenamento a causa di problemi fisici, costringendo lo staff medico a ritmi serrati per provare un recupero lampo.

🗓️ Il programma completo dei quarti di finale (Orari Italiani)

Ecco come si svilupperà il tabellone dei quarti di finale nei prossimi giorni per non perdere nemmeno un minuto della competizione:

Data Partita Orario Italiano Dove Vederla Oggi 9 Luglio Francia – Marocco Ore 22:00 Rai / DAZN Venerdì 10 Luglio Spagna – Belgio Ore 21:00 Rai / DAZN Sabato 11 Luglio Norvegia – Inghilterra Ore 23:00 Rai / DAZN Domenica 12 Luglio Argentina – Svizzera Ore 03:00 Rai / DAZN

🎵 Curiosità: Annunciato il mega show per la Finale del 19 luglio

Nel frattempo, la FIFA ha sganciato una bomba di intrattenimento che sta già facendo impazzire i social: la finalissima di New York vedrà per la prima volta nella storia un Halftime Show stile Super Bowl. I co-headliner dello spettacolo saranno Justin Bieber, Madonna, Shakira e la band K-pop BTS.

L’articolo è in continuo aggiornamento. Premi F5 o aggiorna la pagina per leggere le ultime ultimissime notizie dai campi dei Mondiali 2026.