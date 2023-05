Video Gol e Highlights Verona-Inter 0-6 , 33esima giornata di Serie A: punteggio tennistico dei nerazzurri, con doppietta di Dzeko e Martinez, Calhanoglu e autorete di Gaich.

Il Verona rimane dietro allo Spezia solo 1 punto lo divide dai liguri sconfitti oggi dall’Atalanta. Ha interrotto una serie di risultati utili che durava da quattro partite. In compenso ha sempre le stesse elevate possibilità di salvarsi.

A partire dal match di domenica sera al Via del Mare contro il Lecce. Un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere! Mancano ancora cinque partite al termine della stagione, 15 punti in palio. Sufficienti per continuare a sognare la salvezza!

L’Inter, invece, infila la terza vittoria consecutiva. In queste tre partite ha totalizzato 11 reti, subendone solo una contro la Lazio. Gli attaccanti sembrano tornati quelli di un tempo, segnano tutti tranne Correa.

L’Inter di Inzaghi sale a 60 punti, da solo in quarta posizione, con due punti di vantaggio nei confronti dell’Atalanta, Milan e Roma che sono a quota 58.

Sintesi di Verona-Inter 0-6 :

Una partita che inizia con ritmi molto bassi. Nessuna della due squadre pare prendere il sopravvento, con gioco che ristagna a centrocampo, senza creare pericoli nelle rispettive porte.

Dopo il quarto d’ora si fa vedere il Verona, con Lazovic dalla sinistra che trova Verdi, il quale prova una conclusione da distanza ravvicinata, ma centrale. Handanovic non ha difficoltà a bloccare.

Tre minuti più tardi si fanno vedere i nerazzurri con Mkhitaryan, il quale prova una conclusione dalla fascia mancina. Soluzione un po’ pretestuosa, con pallone che termina alto sopra la traversa.

Verona-Inter. Verso la mezz’ora nerazzurri vicinissimi al vantaggio! Prima Dzeko di testa su punizione di Calhanoglu, poi D’Ambrosio su calcio d’angolo calciato da sinistra, quindi De Vrij che su quello successivo colpisce il portiere Montipò in uscita!

VANTAGGIO DELL’INTER! Su azione da calcio d’angolo, scambio Calhanoglu e Di Marco, quest’ultimo va al cross che viene sfortunatamente deviato da Gaich nella propria porta! Nulla da fare per Montipò!

Una timida occasione per i padroni di casa con un colpo di testa di Hien su cross di Verdi, pallone fuori.

RADDOPPIO DELL’INTER! Conclusione magistrale di Calhanoglu che s’infila nel sette, incolpevole Montipò!

TRIS DELL’INTER! Un minuto più tardi cala la terza rete. Un bel servizio per Dzeko che infila Montipò in uscita!

Verona-Inter. Verso la fine della prima frazione affaccio del Verona, con una conclusione di Gaich in girata che per poco non beffa Handanovic, comunque attento a sventare in angolo!

Ripresa che vede ancora i nerazzurri in comando delle operazioni.

POKER DELL’INTER! Quarta rete avvenuta su recupero alto, Brozovic serve Martinez, il quale beffa Montipò con un pallonetto!

POKERISSIMO DELL’INTER! Assist di Acerbi, pallone arriva a Dzeko, il quale si sposta la sfera dal destro al sinistro, calcia in maniera imprendibile per Montipò!

Partita che non ha molto da dire, con i gialloblu che preferiscono non scoprirsi troppo per offrire altre chance ai nerazzurri.

Verona-Inter. Verso la mezz’ora ci provano comunque con Faraoni, la sua sgroppata termina con una conclusione che si alza di poco sopra la traversa!

A cinque minuti dal termine Martinez prova a segnare ancora una rete, ma il suo tentativo termina centralmente tra le braccia di Montipò.

Highlights e Video Gol Verona-Inter 0-6 :

Il Tabellino di Verona-Inter 0-6:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (82′ st Cabal), Hien (62′ st Coppola), Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi (46′ st Duda), Lazovic (46′ st Doig); Gaich (70′ st Djuric). Allenatore: Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (57′ st Bellanova), De Vrij, Acerbi; Dumfries (65′ st Zanotti), Mkhitaryan (65′ st Gagliardini), Brozovic (78′ st Asllani), Çalhanoglu, Dimarco (57′ st Darmian); Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Marcatori: 31′ pt autorete Gaich (I), 36′ pt Calhanoglu (I), 37′ pt Dzeko (I), 55′ st Martinez, 61′ st Dzeko (I), 92′ st Martinez (I)

Assist: 36′ st Brozovic (I), 37′ st Martinez (I), 55′ st Brozovic (I), 61′ st Acerbi (I)

Arbitro: Orsato (VIcenza)