Pronostici e Quote Serie A (20-21 Dicembre 2025)

La 16ª giornata di Serie A 2025-2026 si disputa tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, ma con un programma ridotto. Quattro partite del turno infatti sono state rinviate a causa degli impegni di Supercoppa di alcune squadre e verranno recuperate tra 14 e 15 gennaio 2026. I match posticipati sono Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan.

Il turno propone quindi sei partite su dieci, con sfide interessanti soprattutto nella parte alta e media della classifica. Si parte sabato alle 18:00 con Lazio-Cremonese, mentre in serata riflettori puntati su Juventus-Roma, big match del turno. Domenica si apre con Cagliari-Pisa all’ora di pranzo, seguite da Sassuolo-Torino, Fiorentina-Udinese e dal posticipo serale Genoa-Atalanta.

Guardando forma, qualità delle rose e fattore campo, Lazio, Juventus e Atalanta partono con buone probabilità di successo, pur con pronostici da gestire con attenzione vista la fase delicata della stagione.

I nostri consigli per la 16ª giornata di Serie A

Data Orario Partita Pronostico 20 dicembre 2025 18:00 Lazio-Cremonese 1 20 dicembre 2025 20:45 Juventus-Roma Combo 12 + Under 2.5 21 dicembre 2025 12:30 Cagliari-Pisa Combo 1X + Under 2.5 21 dicembre 2025 15:00 Sassuolo-Torino Combo 1X + GG 21 dicembre 2025 18:00 Fiorentina-Udinese Under 2.5 21 dicembre 2025 20:45 Genoa-Atalanta Combo X2 + Over 2.5

Una schedina equilibrata, che combina esiti di sicurezza, combo ragionate e scelte legate ai trend realizzativi delle squadre coinvolte, ideale per questo turno ridotto ma tutt’altro che banale.

📊 Analisi delle partite più interessanti

Lazio-Cremonese

La Lazio arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare al massimo il fattore campo. All’Olimpico i biancocelesti mantengono un rendimento solido, soprattutto contro squadre che faticano a reggere i ritmi alti e la qualità tecnica. La Cremonese tende a soffrire contro avversari che attaccano con continuità sulle fasce e concede spesso campo nella propria metà. La differenza di qualità individuale e profondità della rosa spinge verso un successo interno, con la Lazio chiamata a imporre subito il proprio gioco.

Juventus-Roma

Sfida delicata e tattica, come spesso accade nei confronti diretti tra queste due squadre. La Juventus tende a controllare il ritmo delle partite di cartello, concedendo poco e cercando di colpire nei momenti chiave. La Roma, dal canto suo, è solida ma meno continua in trasferta, soprattutto contro avversari che sanno difendersi bassi e compatti. Il rischio di una gara bloccata è alto, con pochi spazi e grande attenzione difensiva. Da qui nasce la scelta di una combo 12 + Under 2.5, che copre l’esito evitando il pareggio e si abbina a un punteggio contenuto.

Cagliari-Pisa

Partita che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Il Cagliari in casa tende a costruire il proprio campionato, mostrando un atteggiamento più aggressivo e pragmatico. Il Pisa, invece, ha dimostrato di sapersi chiudere bene ma fatica a produrre occasioni quando deve fare la partita. Ci si aspetta un match equilibrato, con poche reti e ritmi non altissimi. La combo 1X + Under 2.5 rispecchia uno scenario in cui il Cagliari evita la sconfitta e la gara resta bloccata.

Sassuolo-Torino

Sfida imprevedibile tra due squadre che alternano ottime prestazioni a cali improvvisi. Il Sassuolo, soprattutto in casa, gioca con maggiore libertà offensiva ma concede spesso qualcosa dietro. Il Torino è squadra organizzata, fisica, ma non sempre brillante lontano dal proprio stadio. Entrambe hanno le caratteristiche per andare a segno, rendendo plausibile il Gol-Gol, mentre il fattore campo spinge a coprire il Sassuolo con l’1X.

Fiorentina-Udinese

Match che si preannuncia tattico e poco spettacolare. La Fiorentina tende a controllare il possesso ma fatica a concretizzare contro squadre chiuse, mentre l’Udinese è spesso attendista e orientata a spezzare il ritmo. I precedenti recenti e le caratteristiche delle due squadre portano verso una gara con poche occasioni nitide. L’Under 2.5 appare la scelta più logica, considerando la difficoltà di entrambe nel trovare continuità offensiva.

Genoa-Atalanta

L’Atalanta resta una delle squadre più prolifiche del campionato, capace di creare occasioni anche in trasferta. Il Genoa, però, in casa vende cara la pelle e riesce spesso a segnare, soprattutto contro squadre che lasciano spazi. Lo scenario più probabile è una partita aperta, con ritmi alti e possibilità di reti da entrambe le parti. La combo X2 + Over 2.5 copre il valore superiore dell’Atalanta senza escludere un pareggio e tiene conto di un match potenzialmente ricco di gol.

