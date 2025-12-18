Maignan carica il Milan prima della Supercoppa: “Conta solo il Napoli. Del futuro non è il momento di parlare”

Maignan - Stadiosport.it

Mike Maignan ha ribadito che il Milan è completamente focalizzato sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma giovedì sera a Riyadh. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, il portiere rossonero ha sottolineato come non ci sia spazio per distrazioni, evitando anche qualsiasi commento sul proprio futuro contrattuale.

Il Milan affronterà i campioni in carica della Serie A nella gara inaugurale della Supercoppa, mentre l’altra semifinale vedrà opposte Bologna e Inter. Le vincenti si sfideranno poi nella finale di lunedì sera.

“Abbiamo vinto l’anno scorso, ma ora è un’altra storia”

I rossoneri arrivano all’appuntamento da detentori del trofeo, conquistato nella scorsa edizione durante le prime partite di Sergio Conceição alla guida del Milan. Tuttavia, Maignan è stato chiaro nel ridimensionare il peso del passato.

“Abbiamo vinto l’anno scorso, ma l’anno scorso è finito. Questo è un nuovo percorso, dobbiamo pensare solo alla partita di domani, che è la più importante. Senza una vittoria domani, non c’è nessuna possibilità di giocare lunedì”, ha spiegato il portiere.

Maignan ha poi aggiunto che la preparazione quotidiana sarà decisiva: massima attenzione in allenamento e condizione fisica ottimale per affrontare una gara che non ammette errori.

Un Milan più unito e sereno

Nel confronto con la stagione precedente, Maignan ha evidenziato una crescita evidente del gruppo. Nonostante i cambiamenti in panchina e l’assenza dalle competizioni europee, il Milan vede nella Supercoppa una grande occasione di riscatto, soprattutto dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio.

“Rispetto all’anno scorso siamo più squadra, più famiglia. C’è un gruppo che lavora bene insieme. Il nuovo allenatore e il suo staff hanno portato molta serenità nel nostro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così, migliorare ogni giorno e cercare risultati positivi”, ha dichiarato.

Futuro in rossonero: “Non è il momento di parlarne”

Inevitabili anche le domande sul futuro di Maignan, il cui contratto scade al termine della stagione 2025-26. Le voci di mercato che lo accostano a club come Paris Saint-Germain, Juventus e Chelsea non sembrano però distrarlo.

“Si parla tanto del mio futuro, ma non è qualcosa che mi disturba. Devo restare concentrato per dare il massimo. Non credo sia il momento di parlare del mio futuro, siamo troppo vicini a una partita importante. Domani devo dare tutto e poi si vedrà”, ha chiarito il numero uno rossonero.

Supercoppa in Arabia Saudita e messaggio ai tifosi

Giocare la Supercoppa in Arabia Saudita è un’esperienza particolare, ma Maignan assicura che la squadra penserà solo al campo.

“È qualcosa di diverso, ma siamo concentrati sulla partita. Non dobbiamo pensare allo stadio o al contorno, solo al calcio e a fare quello che chiede il mister. I tifosi sono molto appassionati, l’ho vissuto anche l’anno scorso”.

Infine, un messaggio semplice ma sentito ai tifosi del Milan presenti a Riyadh: “Grazie per il vostro supporto. Daremo il massimo per tutti voi che siete qui a sostenerci”.

I migliori bookmaker